Będą ćwierkać, pohukiwać i kwilić. W PKiN odbędą się mistrzostwa w naśladowaniu ptaków

W piątek, 12 września, w barStudio w Pałacu Kultury i Nauki odbędzie się druga edycja jednych z najbardziej nietypowych zawodów w Polsce. Mistrzostwa w naśladowaniu ptaków to nie tylko uczta dla ucha i serca, ale też realna pomoc dla przyrody.



„Kiedy z nieba znika świergot skowronków, a łąki milkną, to znak, że ptaki potrzebują naszej pomocy. Dlatego Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (OTOP) organizuje niecodzienne wydarzenie, które łączy przyjemne z pożytecznym.

II Mistrzostwa Polski w Naśladowaniu Ptaków

II Mistrzostwa Polski w Naśladowaniu Ptaków to święto przyrody, pasji i… solidarności z tymi, którzy nie mają głosu – a raczej właśnie go mają, tylko trzeba je usłyszeć” – informują organizatorzy.

Wydarzenie odbędzie się 12 września o godz. 19:30 w barStudio w Pałacu Kultury i Nauki. Będą ćwierkać, pohukiwać i kwilić zawodnicy z całej Polski. Ale tego wieczoru chodzi o coś więcej – każda złotówka zebrana na Pomagam.pl wspiera ochronę ptaków, których w Polsce ubywa w zastraszającym tempie.

Dlaczego liczy się każda wpłata na OTOP?

Towarzystwo przypomina, że ptaki znikają z naszych krajobrazów – tracą lasy, bagna, łąki i inne naturalne siedliska. Tymczasem ochrona ptaków to ochrona całych ekosystemów, a edukacja i zaangażowanie społeczne to klucz do zmiany.