21.7°C
1018 hPa
Życie Warszawy

Będą ćwierkać, pohukiwać i kwilić. W PKiN odbędą się mistrzostwa w naśladowaniu ptaków

Publikacja: 12.09.2025 13:15

Każda złotówka zebrana na Pomagam.pl wspiera ochronę ptaków, których w Polsce ubywa w zastraszającym

Każda złotówka zebrana na Pomagam.pl wspiera ochronę ptaków, których w Polsce ubywa w zastraszającym tempie

Foto: Adobe Stock

Robert Biskupski
W piątek, 12 września, w barStudio w Pałacu Kultury i Nauki odbędzie się druga edycja jednych z najbardziej nietypowych zawodów w Polsce. Mistrzostwa w naśladowaniu ptaków to nie tylko uczta dla ucha i serca, ale też realna pomoc dla przyrody.

„Kiedy z nieba znika świergot skowronków, a łąki milkną, to znak, że ptaki potrzebują naszej pomocy. Dlatego Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (OTOP) organizuje niecodzienne wydarzenie, które łączy przyjemne z pożytecznym.

II Mistrzostwa Polski w Naśladowaniu Ptaków

II Mistrzostwa Polski w Naśladowaniu Ptaków to święto przyrody, pasji i… solidarności z tymi, którzy nie mają głosu – a raczej właśnie go mają, tylko trzeba je usłyszeć” – informują organizatorzy.

Polecane
Powszechnie stosowane kolce są przyczyną poważnych obrażeń u ptaków, a nawet prowadzą do ich śmierci
zwierzę warszawskie
Kolce są nieskuteczne i niebezpieczne dla gatunków chronionych. Jak odstraszać ptaki?

Wydarzenie odbędzie się 12 września o godz. 19:30 w barStudio w Pałacu Kultury i Nauki. Będą ćwierkać, pohukiwać i kwilić zawodnicy z całej Polski. Ale tego wieczoru chodzi o coś więcej – każda złotówka zebrana na Pomagam.pl wspiera ochronę ptaków, których w Polsce ubywa w zastraszającym tempie.

Dlaczego liczy się każda wpłata na OTOP?

Towarzystwo przypomina, że ptaki znikają z naszych krajobrazów – tracą lasy, bagna, łąki i inne naturalne siedliska. Tymczasem ochrona ptaków to ochrona całych ekosystemów, a edukacja i zaangażowanie społeczne to klucz do zmiany.

Reklama
Reklama
Polecane
Wieloszpon pawi to niezwykle piękny, ale zarazem wyjątkowo rzadki mieszkaniec ogrodów zoologicznych.
zwierzę warszawskie
Rzadkie pisklę wykluło się w warszawskim zoo

OTOP od lat działa na rzecz zachowania ptasiej różnorodności – chroni siedliska, prowadzi badania i monitoring, przeciwdziała skutkom kryzysu klimatycznego, edukuje i inspiruje. Jest częścią globalnej sieci BirdLife International, co oznacza, że działania Towarzystwa mają realny wpływ nie tylko w Polsce, ale i za granicą.

Każda wpłata zasili działania OTOP: ochronę ptaków i ich siedlisk, projekty ratowania zagrożonych gatunków oraz edukację ekologiczną i aktywizację społeczną. Wpłat można dokonywać bezpośrednio na zbiórce na portalu Pomagam.pl. Linki do zbiórki: https://pomagam.pl/otop

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Konstancin-Jeziorna to jedyne uzdrowisko na Mazowszu
wycieczka

Uzdrowisko zaledwie 20 km od Warszawy kryje wiele tajemnic

14 września na Ursynowie odbędzie się pierwsza, jesienna wyprzedaż garażowa
niedziela

Na Ursynowie garażówka, dmuchańce i pokaz finalistki MasterChef

Teatr Współczesny zaprasza na „Macki miłości” / zdjęcie ilustracyjne
18 września

Teatr Współczesny zaprasza na „Macki miłości”

Spotkanie odbędzie się w Pałacu Przebendowskich Radziwiłłów - siedzibie Muzeum Niepodległości
czwartek

Opowieść o solidarności i dialogu polsko-żydowskim

Plakat filmu Caravaggio: Na tropie arcydzieła
od poniedziałku

Dokumentalny thriller dla miłośników sztuki

W okolicach Warszawy jest wiele miejsc, gdzie można zbierać grzyby
sezon

Miejsca na grzyby w Warszawie i okolicy. Wrócisz z pełnym koszem

W ramach Warszawskich Dni Seniora 2025 organizowane są liczne warsztaty, koncerty i zajęcia kreatywn
13 września - 5 października

Seniorzy przejmą Warszawę na trzy tygodnie

W ramach UrsynLab we wrześniu przygotowano kilka bezpłatnych wydarzeń
szkolenia

„Praktyczne wsparcie w biznesie”. We wrześniu seria szkoleń

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama