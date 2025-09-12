Będą ćwierkać, pohukiwać i kwilić. W PKiN odbędą się mistrzostwa w naśladowaniu ptaków

Każda złotówka zebrana na Pomagam.pl wspiera ochronę ptaków, których w Polsce ubywa w zastraszającym tempie
„Kiedy z nieba znika świergot skowronków, a łąki milkną, to znak, że ptaki potrzebują naszej pomocy. Dlatego Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (OTOP) organizuje niecodzienne wydarzenie, które łączy przyjemne z pożytecznym.
II Mistrzostwa Polski w Naśladowaniu Ptaków to święto przyrody, pasji i… solidarności z tymi, którzy nie mają głosu – a raczej właśnie go mają, tylko trzeba je usłyszeć” – informują organizatorzy.
Wydarzenie odbędzie się 12 września o godz. 19:30 w barStudio w Pałacu Kultury i Nauki. Będą ćwierkać, pohukiwać i kwilić zawodnicy z całej Polski. Ale tego wieczoru chodzi o coś więcej – każda złotówka zebrana na Pomagam.pl wspiera ochronę ptaków, których w Polsce ubywa w zastraszającym tempie.
Towarzystwo przypomina, że ptaki znikają z naszych krajobrazów – tracą lasy, bagna, łąki i inne naturalne siedliska. Tymczasem ochrona ptaków to ochrona całych ekosystemów, a edukacja i zaangażowanie społeczne to klucz do zmiany.
OTOP od lat działa na rzecz zachowania ptasiej różnorodności – chroni siedliska, prowadzi badania i monitoring, przeciwdziała skutkom kryzysu klimatycznego, edukuje i inspiruje. Jest częścią globalnej sieci BirdLife International, co oznacza, że działania Towarzystwa mają realny wpływ nie tylko w Polsce, ale i za granicą.
Każda wpłata zasili działania OTOP: ochronę ptaków i ich siedlisk, projekty ratowania zagrożonych gatunków oraz edukację ekologiczną i aktywizację społeczną. Wpłat można dokonywać bezpośrednio na zbiórce na portalu Pomagam.pl. Linki do zbiórki: https://pomagam.pl/otop