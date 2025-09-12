Warszawski park najpiękniejszy na świecie? Znalazł się w półfinale prestiżowego konkursu

Projekt Parku Akcji „Burza” w Warszawie wielokrotnie doceniony

Jury konkursu Dezeen Awards 2025 w uzasadnieniu werdyktu dotyczącego Parku Akcji „Burza” podkreśliło jego znaczenie jako miejsca „[…] obecnie integrującego historyczne gruzy z tętniącym życiem krajobrazem łączącym w sobie upamiętnienie, naturę i przestrzeń publiczną”. Zaznaczyło również: „Przez dziesięciolecia ukształtowało się tu 40-metrowe wzgórze, które później porosło roślinnością, tworząc las ruderalny. Teren ten został przekształcony w park publiczny, co podkreśliło jego potencjał ekologiczny i symboliczny”.

Znalezienie się w półfinale konkursu Dezeen Awards 2025 nie jest pierwszym międzynarodowym sukcesem Parku Akcji „Burza”. „W ubiegłym roku realizacja otrzymała nagrodę w konkursach Landezine International Landscape Award oraz The European Prize for Urban Public Space, z kolei w lipcu tego roku zwyciężyła w konkursie European Garden Award 2025 w kategorii „Adaptacja parków i ogrodów do zmian klimatu” – podaje „Rzeczpospolita”.

Park Akcji „Burza” w Warszawie: Historia i rewitalizacja

Park Akcji „Burza” znajduje się przy ulicy Bartyckiej na Czerniakowie będącym częścią dzielnicy Mokotów. Zlokalizowany jest na Kopcu Powstania Warszawskiego oraz wokół niego.

Początki samego kopca sięgają 1945 roku, kiedy rozpoczęto jego usypywanie z gruzów budynków zniszczonych w Warszawie w czasie II wojny światowej. Przez lata kopiec porastała dzika roślinność, a samo miejsce było dosyć niechętnie odwiedzane przez mieszkańców i turystów.

W 2004 roku kopiec otrzymał oficjalnie nazwę „Kopiec Powstania Warszawskiego”. W tym samym czasie wybudowano schody prowadzące na jego szczyt, który został też uporządkowany i na którym postawiono pomnik z symbolem Polski Walczącej.

Prawdziwa rewolucja w wyglądzie tego miejsca zaszła jednak w latach 2021-23. Wówczas przeprowadzono jego rewitalizację, w wyniku której powstał Park Akcji „Burza” „Przestrzeń w parku została uporządkowana i zagospodarowana zgodnie z historyczną symboliką tego miejsca, a także z myślą o przyrodzie i różnych grupach mieszkańców” – można przeczytać na stronie internetowej Zarządu Zieleni m.st. Warszawy.

W ramach projektu stworzonego przez architektów z pracowni Archigrest i topoScape powstały tu m.in. wąwozy wykonane z gruzobetonu, ścieżka przyrodnicza z ławkami, nowe schody prowadzące na szczyt Kopca i dwupoziomowa platforma widokowa z odnowionym symbolem Polski Walczącej. Nie zabrakło również strefy rekreacyjnej dla dzieci oraz udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami. Posadzono także wiele drzew, krzewów i bylin.