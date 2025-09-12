20.6°C
1019.3 hPa
Życie Warszawy

Warszawski park najpiękniejszy na świecie? Znalazł się w półfinale prestiżowego konkursu

Publikacja: 12.09.2025 13:45

Park Akcji „Burza” znalazł się w półfinale konkursu Dezeen Awards 2025

Park Akcji „Burza” znalazł się w półfinale konkursu Dezeen Awards 2025

Foto: wedninth / Adobe Stock, Archigrest / facebook

Joanna Kamińska
Warszawski Park Akcji „Burza” na Mokotowie ma szansę na tytuł najpiękniejszego na świecie. Trafił na półfinałową tzw. „długą listę” tegorocznej edycji międzynarodowego konkursu architektonicznego Dezeen Awards 2025. O sukcesie informuje „Rzeczpospolita”.

Obok parku na liście znalazł się jeszcze jeden polski projekt – Dom Studenta nr 7 Uniwersytetu Warszawskiego.

Park Akcji „Burza” w półfinale konkursu Dezeen Awards 2025

Park Akcji „Burza” na Mokotowie, zwany również Parkiem na Kopcu Powstania Warszawskiego, zakwalifikował się do półfinału konkursu Dezeen Awards 2025 w kategorii „Architektura krajobrazu i urbanistyka”. Konkurs organizowany jest przez redakcję Dezeen, portalu poświęconego architekturze i designowi.

Projekt warszawskiego parku, który powstał w dwóch stołecznych pracowniach – TopoScape i Archigrest, jest jednym z 269, które zakwalifikowały się do dalszego etapu konkursu. Wszystkich nadesłanych zgłoszeń było ponad 4300 z 89 krajów.

Kolejny etap konkursu – opublikowanie tzw. „krótkiej listy” – odbędzie się w październiku, natomiast ogłoszenie zwycięzców nastąpi 25 listopada w Londynie.

Reklama
Reklama

Projekt Parku Akcji „Burza” w Warszawie wielokrotnie doceniony

Jury konkursu  Dezeen Awards 2025 w uzasadnieniu werdyktu dotyczącego Parku Akcji „Burza” podkreśliło jego znaczenie jako miejsca „[…] obecnie integrującego historyczne gruzy z tętniącym życiem krajobrazem łączącym w sobie upamiętnienie, naturę i przestrzeń publiczną”. Zaznaczyło również: „Przez dziesięciolecia ukształtowało się tu 40-metrowe wzgórze, które później porosło roślinnością, tworząc las ruderalny. Teren ten został przekształcony w park publiczny, co podkreśliło jego potencjał ekologiczny i symboliczny”.

Znalezienie się w półfinale konkursu Dezeen Awards 2025 nie jest pierwszym międzynarodowym sukcesem Parku Akcji „Burza”. „W ubiegłym roku realizacja otrzymała nagrodę w konkursach Landezine International Landscape Award oraz The European Prize for Urban Public Space, z kolei w lipcu tego roku zwyciężyła w konkursie European Garden Award 2025 w kategorii „Adaptacja parków i ogrodów do zmian klimatu” – podaje „Rzeczpospolita”.

Polecane
Dom Studenta nr 7 przeszedł do półfinału międzynarodowego konkursu
architektura
Warszawski akademik jednym z najlepszych na świecie

Park Akcji „Burza” w Warszawie: Historia i rewitalizacja

Park Akcji „Burza” znajduje się przy ulicy Bartyckiej na Czerniakowie będącym częścią dzielnicy Mokotów. Zlokalizowany jest na Kopcu Powstania Warszawskiego oraz wokół niego.

Początki samego kopca sięgają 1945 roku, kiedy rozpoczęto jego usypywanie z gruzów budynków zniszczonych w Warszawie w czasie II wojny światowej. Przez lata kopiec porastała dzika roślinność, a samo miejsce było dosyć niechętnie odwiedzane przez mieszkańców i turystów.

W 2004 roku kopiec otrzymał oficjalnie nazwę „Kopiec Powstania Warszawskiego”. W tym samym czasie wybudowano schody prowadzące na jego szczyt, który został też uporządkowany i na którym postawiono pomnik z symbolem Polski Walczącej.

Reklama
Reklama
Polecane
Konkurs architektoniczny został ogłoszony m.in. na Plac Centralny
inwestycje
Nowe zasady organizacji konkursów architektonicznych

Prawdziwa rewolucja w wyglądzie tego miejsca zaszła jednak w latach 2021-23. Wówczas przeprowadzono jego rewitalizację, w wyniku której powstał Park Akcji „Burza” „Przestrzeń w parku została uporządkowana i zagospodarowana zgodnie z historyczną symboliką tego miejsca, a także z myślą o przyrodzie i różnych grupach mieszkańców” – można przeczytać na stronie internetowej Zarządu Zieleni m.st. Warszawy.

W ramach projektu stworzonego przez architektów z pracowni Archigrest i topoScape powstały tu m.in. wąwozy wykonane z gruzobetonu, ścieżka przyrodnicza z ławkami, nowe schody prowadzące na szczyt Kopca i dwupoziomowa platforma widokowa z odnowionym symbolem Polski Walczącej. Nie zabrakło również strefy rekreacyjnej dla dzieci oraz udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami. Posadzono także wiele drzew, krzewów i bylin.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Festiwal Nowe Brzmienia Warszawskich Ulic odbędzie się w sobotę, 13 września, przed Urzędem Dzielnic
poradnik „Życia Warszawy”

Koncerty, zawody, imprezy plenerowe – co robić w stolicy w weekend?

Dużo nowych mikrofirm w Warszawie
statystyka

Coraz więcej firm. Co trzeci Warszawiak to przedsiębiorca?

Kursy są skierowane do pełnoletnich kobiet i mężczyzn
kurs

Bezpieczna Warszawianka, Bezpieczny Warszawiak

Latem w zoo w Warszawie urodziła się szóstka młodych góralków
zwierzę warszawskie

„Przeurocze maleństwa” podobne do słoni i koni

W piątek rano wstrzymane zostało przyjmowanie wniosków paszportowych oraz wydawanie gotowych dokumen
administracja

Awaria systemu w urzędach. Części spraw nie dało się załatwić

Mieszkańcy zgłosili propozycję przebudowy skrzyżowania ulic Konduktorskiej i Dolnej
z perspektywy siodełka

Walczą o kontraruch na Konduktorskiej. Co z „urwanymi” ścieżkami?

W ramach akcji dzieci odwiedziły m.in. Centrum Nauki Kopernik
miejskie wakacje

16 tys. dzieci wzięło udział w „Lecie w mieście”. To nieco mniej niż w zeszłym roku

Już w 2010 roku „Życie Warszawy” alarmowało o niegodnej prezencji pomnika Starzyńskiego
pamięć

Historia zaniedbań pomnika wizjonera Warszawy

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama