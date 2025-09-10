24.3°C
Życie Warszawy

Warszawski akademik jednym z najlepszych na świecie. Na prestiżowej liście jeszcze jeden obiekt w stolicy

Publikacja: 10.09.2025 15:00

Dom Studenta nr 7 przeszedł do półfinału międzynarodowego konkursu

Foto: UM Warszawa

Justyna Szymczyk-Mielniczyn
Dom Studenta nr 7 Uniwersytetu Warszawskiego na Mokotowie został wyróżniony w ramach konkursu Dezeen Awards 2025. Zaprojektowała go pracowania Projekt Praga.

Jak podaje „Rzeczpospolita”, ogłoszono listę półfinalistów międzynarodowego konkursu Dezeen Awards 2025. W konkursie portal Dezeen wyróżnia najlepsze projekty z całego świata. W tym roku jednym z nich jest warszawski akademik.

Dezeen Awards 2025. Wyłoniono półfinalistów, dwa polskie akcenty 

W konkursie Dezeen Awards eksperci z serwisu wyłaniają półfinalistów, czyli tzw. długą liste konkursu. W tym roku znalazły się na niej 262 projekty architektoniczne z 56 krajów na całym świecie, a wybrane zostały z przeszło 4300 realizacji z 89 krajów.

Następnie wyłoniona zostanie finałowa lista zwana krótką – wyniki poznamy w październiku. Międzynarodowe jury, które składa się z cenionych projektantów, nagrodzi najlepsze realizacje, budynki i wnętrza w 17 kategoriach.

„Długa lista” w tym roku ma dwa polskie akcenty. Jednym z nich jest wspomniany Dom Studenta nr 7 Uniwersytetu Warszawskiego zlokalizowany przy ul. Sulimy 4 na Mokotowie. Jurorzy w decyzji piszą, że „akademik udowadnia, jak przemyślana, a zarazem niedroga i piękna może być architektura publiczna”.

Drugim projektem jest natomiast warszawski Park Akcji „Burza”, który otacza Kopiec Powstania Warszawskiego.

Wyniki konkursu i zwycięzców w poszczególnych kategoriach serwis ogłosi 25 listopada w Londynie.

Niezwykły warszawski akademik

Dom Studenta nr 7 powstawał przez trzy lata, a został oddany do użytku w 2024 roku. Co ciekawe, jak podaje „Rzeczpospolita”, jest to pierwszy od 60 lat nowy akademik tej uczelni.

Całość zaprojektowana została na planie wiatraka. Budynek ma cztery skrzydła i ma 138 mieszkań – w tym 16 dostosowanych do osób z niepełnosprawnościami. Zamieszkać w nim może 382 studentów. Między skrzydłami znajdują się dziedzińce tematyczne. Ponadto kompleks wyposażono w solary oraz systemy odzysku ciepła.

W centralnej części tego kompleksu znajduje się wielopoziomowe atrium, wokół którego ulokowano przestrzenie wspólne. Akademik zawiera nie tylko kuchnie czy jadalnie, lecz także pokoje do nauki, świetlicę, salę sportową oraz pralnię.

Wnętrza mają kolory ziemi, są nowoczesne i minimalistyczne. Ich styl określany jest jako industrialny. Są wypełnione naturalnym światłem, a okna wychodzą między innymi na zieleń.

