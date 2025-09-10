Warszawski akademik jednym z najlepszych na świecie. Na prestiżowej liście jeszcze jeden obiekt w stolicy

Dom Studenta nr 7 Uniwersytetu Warszawskiego na Mokotowie został wyróżniony w ramach konkursu Dezeen Awards 2025. Zaprojektowała go pracowania Projekt Praga.



Jak podaje „Rzeczpospolita”, ogłoszono listę półfinalistów międzynarodowego konkursu Dezeen Awards 2025. W konkursie portal Dezeen wyróżnia najlepsze projekty z całego świata. W tym roku jednym z nich jest warszawski akademik.

Dezeen Awards 2025. Wyłoniono półfinalistów, dwa polskie akcenty

W konkursie Dezeen Awards eksperci z serwisu wyłaniają półfinalistów, czyli tzw. długą liste konkursu. W tym roku znalazły się na niej 262 projekty architektoniczne z 56 krajów na całym świecie, a wybrane zostały z przeszło 4300 realizacji z 89 krajów.

Następnie wyłoniona zostanie finałowa lista zwana krótką – wyniki poznamy w październiku. Międzynarodowe jury, które składa się z cenionych projektantów, nagrodzi najlepsze realizacje, budynki i wnętrza w 17 kategoriach.

„Długa lista” w tym roku ma dwa polskie akcenty. Jednym z nich jest wspomniany Dom Studenta nr 7 Uniwersytetu Warszawskiego zlokalizowany przy ul. Sulimy 4 na Mokotowie. Jurorzy w decyzji piszą, że „akademik udowadnia, jak przemyślana, a zarazem niedroga i piękna może być architektura publiczna”.