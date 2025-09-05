Saturn, jeden z najbardziej charakterystycznych biurowców w „Mordorze”, najprawdopodobniej już wkrótce zostanie zrównany z ziemią. Jego właściciel, firma Archicom, chce w tym miejscu wybudować mieszkania. Saturn podzieli tym samym los innych biurowców znajdujących się w sąsiedztwie, które już zostały zburzone. A w kolejce czekają następne.



Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę biurowca Saturn mieszczącego się przy ul. Domaniewskiej 41 został złożony pod koniec sierpnia. Wnioskodawcą jest spółka Archicom Warszawa 2 należąca do znanego dewelopera – firmy Archicom (część Grupy Echo). Biurowiec Saturn jest zaliczany do Empark Mokotów Business Park, czyli kompleksu biurowców mieszczących się między ulicami Wołoską, Domaniewską, Postępu i Kurtyki. Swego czasu była to jedna z najbardziej znanych i największych powierzchni biurowych w Polsce. Saturn był jednym z pierwszych wzniesionych tu budynków. Powstał w latach 1996-1997. Za jego projekt odpowiadało biuro JEMS Architekci.

W czerwcu 2024 r. m.in. „Rzeczpospolita” informowała, że Saturn oraz dwa inne znajdujące się w pobliżu biurowce – Sirius i Orion – zostały sprzedane Archicomowi przez Immofinanz. Kwota transakcji opiewała na 28,5 mln zł (plus VAT). „Działka z zakupionymi właśnie trzema biurowcami ma ponad 15 tys. mkw. Budynki podzielą los tych, które Immofinanz sprzedał grupie Echo w 2019 r. za 49 mln euro. Nieruchomości zostały wyburzone, trwa tam budowa osiedla mieszkaniowego Modern Mokotów” – czytamy w „Rz”. To oznacza, że rozbiórka czeka zapewne nie tylko biurowiec Saturn, którego dotyczy złożony właśnie wniosek, ale również Sirius (znajdujący się pod adresem Postępu 18A) oraz Orion (ul. Postępu 18B).

Coraz mniejszy „Mordor”, coraz większy Modern Mokotów

Modern Mokotów to inwestycja, w ramach której na terenie dawnego zagłębia biurowego na Mokotowie, w kwartale ulic Marynarska, Wołoska, Domaniewska i Postępu, Archicom chce wybudować ogółem ok. 1600 mieszkań. „Inwestorzy przewidują przekształcenie tej części stolicy – do tej pory będącą monokulturą biurową – w miejsce wygodne do codziennego życia, oferujące 3,5 ha zieleni, łatwy dostęp do publicznej komunikacji, edukacji, usług i ciekawych form spędzania wolnego czasu” – informuje Archicom. Osiedle ma realizować ideę miasta 15-minutowego.