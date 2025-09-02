Jak rozbudować szpital i uniwersytet przy Banacha? Ruszają prace nad planem miejscowym

Rozpoczęły się prace nad nowym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Kampusu Banacha Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM) na Ochocie. To ważny dokument w kontekście rozbudowy uczelni i szpitala.



Obszar objęty planem ma około 20 hektarów i jest ograniczony czterema ulicami: od północy ulicą Stefana Banacha, od zachodu ulicą Żwirki i Wigury, od południa ulicą Księcia Trojdena oraz od wschodu ulicą Antoniego Pawińskiego.

Co w planie miejscowym Kampusu Ochota?

Obecnie obowiązujące plany miejscowe w rejonie Ochota Centrum oraz ulicy Banacha wymagają zmian, o które WUM wnioskuje, aby umożliwić rozbudowę kampusu.

Nowy plan ma wprowadzić regulacje pozwalające na budowę nowoczesnego budynku szpitalnego oraz rozbudowę i modernizację obiektów dydaktycznych uniwersytetu. Obejmuje także kwestie infrastruktury, organizacji przestrzeni zielonych, parków i skwerów, dbając o zrównoważony rozwój i ład przestrzenny tej części miasta.

Jak zgłosić uwagi do planu miejscowego Kampusu Ochota?

Do 22 września można składać wnioski dotyczące potrzeb i propozycji zmian przestrzennych na terenie objętym planem. Wnioski należy składać na specjalnym formularzu pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego, dostępnym w wersji do druku lub elektronicznej. Składane propozycje zostaną rozpatrzone przez urbanistów i architektów, a ostateczne decyzje podejmą Prezydent Warszawy i miejscy radni.