25.3°C
1009.9 hPa
Życie Warszawy

Jak rozbudować szpital i uniwersytet przy Banacha? Ruszają prace nad planem miejscowym

Publikacja: 02.09.2025 07:45

Nowy plan ma wprowadzić regulacje pozwalające na budowę nowoczesnego budynku szpitalnego oraz rozbud

Nowy plan ma wprowadzić regulacje pozwalające na budowę nowoczesnego budynku szpitalnego oraz rozbudowę i modernizację obiektów dydaktycznych uniwersytetu

Foto: Adobe Stock

rbi
Rozpoczęły się prace nad nowym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Kampusu Banacha Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM) na Ochocie. To ważny dokument w kontekście rozbudowy uczelni i szpitala.

Obszar objęty planem ma około 20 hektarów i jest ograniczony czterema ulicami: od północy ulicą Stefana Banacha, od zachodu ulicą Żwirki i Wigury, od południa ulicą Księcia Trojdena oraz od wschodu ulicą Antoniego Pawińskiego.

Co w planie miejscowym Kampusu Ochota?

Obecnie obowiązujące plany miejscowe w rejonie Ochota Centrum oraz ulicy Banacha wymagają zmian, o które WUM wnioskuje, aby umożliwić rozbudowę kampusu.

Polecane
Na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym od tego roku będzie można studiować ratownictwo medyczne
Nowy rok studencki
Ponad 3600 studentów zacznie naukę na WUM

Nowy plan ma wprowadzić regulacje pozwalające na budowę nowoczesnego budynku szpitalnego oraz rozbudowę i modernizację obiektów dydaktycznych uniwersytetu. Obejmuje także kwestie infrastruktury, organizacji przestrzeni zielonych, parków i skwerów, dbając o zrównoważony rozwój i ład przestrzenny tej części miasta.

Jak zgłosić uwagi do planu miejscowego Kampusu Ochota?

Do 22 września można składać wnioski dotyczące potrzeb i propozycji zmian przestrzennych na terenie objętym planem. Wnioski należy składać na specjalnym formularzu pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego, dostępnym w wersji do druku lub elektronicznej. Składane propozycje zostaną rozpatrzone przez urbanistów i architektów, a ostateczne decyzje podejmą Prezydent Warszawy i miejscy radni.

Reklama
Reklama
Polecane
Szpital na Banacha dysponuje bazą 980 łóżek, a w samym 2024 roku przyjął 66 866 chorych
jubileusz
Centralny Szpital Kliniczny przy ul. Banacha skończył 50 lat. Co się tu działo przez pół wieku?

W trakcie prac nad planem mieszkańcy mogą wziąć udział dwa razy: najpierw zgłaszając swoje wnioski po ogłoszeniu przystąpienia do planu, a następnie opiniując już gotowy projekt, który będzie poddany publicznej dyskusji.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Krwiodawcy otrzymają bezpłatne wejściówki na koncert Korteza
akcja

W Śródmieściu zbiórka krwi, w podziękowaniu koncert Korteza

Karetki marki Renault Master z 2017 roku są przystosowane do przewozu 4 osób w pozycji siedzącej i j
park samochodowy

Wycofane ambulanse trafiły do WOPR i OSP w Kampinosie

Pacjentki często zmuszane są do domyślania się, co faktycznie znajduje się na talerzu
położnictwo

Jak warszawskie szpitale traktują dietę przyszłych mam?

Można zaszczepić się w aż 150 punktach szczepień na terenie całej Warszawy
profilaktyka

Bezpłatne szczepienia przeciw meningokokom dla młodzieży

Poradnia od niemal 20 lat funkcjonuje w budynku dzielonym z Centrum Kształcenia Ustawicznego
zdrowie psychiczne

Poradnia psychologiczna na Kamionku do remontu. Miasto odpowiada radnym

W niedzielę 24 sierpnia krwiodawcy mogą sprawdzić się w nietypowym, warszawskim biegu
promocja zdrowia

Oddaj krew i sprawdź się w biegu na szczyt wieżowca. Są miejsca

Na realizację inicjatyw związanych z poprawą sprawności fizycznej dostępna jest pula środków w wysok
aktywność fizyczna

Rembertów ogłasza konkurs na małe dotacje. Na co można je zdobyć?

Danił – osiemnastoletni pacjent – zapewnia, że czuje się już bardzo dobrze
terapia

„Nie było powikłania, którego pacjent by nie przerobił”. Przeszczep wątroby na WUM

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama