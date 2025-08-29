Ponad 3600 studentów zacznie naukę na WUM. Jakie były najbardziej oblegane kierunki?

Na studia stacjonarne w języku polskim na WUM zgłosiło się 3401 kandydatów w tym 2442 kobiety. Spośród 550 kandydatów zakwalifikowanych na studia na kierunku lekarskim 349 osób to kobiety (63 procent).

Pod względem liczby kandydatów na studia WUM znajduje się w czołówce uczelni medycznych, podobnie jak pod względem liczby dostępnych miejsc. WUM jest jednym z trzech uniwersytetów medycznych w Polsce, dla których przewidziano ponad pół tysiąca miejsc dla kandydatów na studia lekarskie. W tej grupie znajduje się też Uniwersytet Medyczny w Łodzi dysponujący 680 miejscami (w tym 200 miejsc finansowanych przez Ministra Obrony Narodowej) oraz Śląski Uniwersytet Medyczny (779 miejsc). Z całej puli 6649 miejsc dla kandydatów na stacjonarne studia w języku polskim na kierunku lekarskim prawie co dziesiąty student będzie studiował na WUM.

Zainteresowanie studiami na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym

Drugim po lekarskim kierunkiem z największą liczbą kandydatów jest pielęgniarstwo. O jedno z 420 miejsc na pierwszym roku studiów pierwszego stopnia ubiegało się 1919 kandydatów. Spośród zakwalifikowanych kobiety stanowią 93 procent.

Na 84 miejsca na studia stacjonarne w języku polskim na kierunku lekarsko-dentystycznym ubiegało się 787 osób co daje 9,8 kandydata na jedno miejsce. Spośród zakwalifikowanych na studia 61 osób (73 procent) to kobiety.

W rekrutacji na studia na kierunku farmacja o 180 miejsc ubiegało się 612 osób. Wśród zakwalifikowanych 74 procent stanowią kobiety. Z kolei 532 kandydatów ubiegało się o miejsca na kierunku analityka medyczna. Z 80 zakwalifikowanych 80 procent to kobiety.

Dużym zainteresowaniem na WUM cieszyła się fizjoterapia – 846 kandydatów ubiegało się o 150 miejsc. Kobiety stanowią 77 procent zakwalifikowanych na studia. Na kierunku położnictwo z 792 kandydatek zakwalifikowano 222.

Przewaga kobiet jest najmniejsza wśród kandydatów zakwalifikowanych na studia na kierunku ratownictwo medyczne – będą stanowić one 52 procent rozpoczynających studia. Na tym kierunku o 120 miejsc ubiegało się 568 kandydatów.

WUM w nowym roku akademickim uruchamia studia magisterskie (II stopnia) na kierunku ratownictwo medyczne oferując 72 miejsca dla kandydatów.

Warto zaznaczyć, że rekrutacja trwa do końca września. Kandydaci, którzy dostali się na studia na kilku uczelniach mają jeszcze czas na podjęcie ostatecznej decyzji. Dlatego trudno jest dziś mówić o progach punktowych przyjęcia na studia.