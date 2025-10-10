12.8°C
Życie Warszawy

Sławosz Uznański-Wiśniewski na Politechnice Warszawskiej

Publikacja: 10.10.2025 11:45

Astronauta opowie o kosmosie, technologiach, swojej drodze na orbitę oraz o misji IGNIS, w której wziął udział, oraz znaczeniu takich inicjatyw dla przyszłości.

Foto: Politechnika Warszawska

Astronauta projektowy Europejskiej Agencji Kosmicznej i drugi Polak w kosmosie rusza w ogólnopolską trasę technologiczno-naukową, a jej pierwszym przystankiem będzie Politechnika Warszawska.

Każdy przystanek na trasie „Polska sięga gwiazd” składa się z dwóch części: akademickiej (skierowanej do studentów, doktorantów i pracowników uczelni) oraz edukacyjnej (przeznaczonej dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych).

Spotkanie ze Sławoszem Uznańskim-Wiśniewskim

Astronauta opowie o kosmosie, technologiach, swojej drodze na orbitę oraz o misji IGNIS, w której wziął udział, oraz znaczeniu takich inicjatyw dla przyszłości. Spotkania odbędą się 15 października – obowiązują na nie zapisy.

Część akademicka odbędzie się w godz. 9-12 w Gmachu Głównym PW przy pl. Politechniki 1, Duża Aula.

W programie: wykład Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego, wystąpienie o eksperymentach realizowanych podczas misji IGNIS, sesja Q&A oraz ekspercki panel dyskusyjny.

Zapisy dla dla studentów i doktorantów odbywają się pod linkiem: app.evenea.pl/event/polska-siega-gwiazd/, 
a dla pracowników uczelni: app.evenea.pl/event/polska-siega-gwiazd-w/.

Część edukacyjna spotkania ze Sławoszem Uznańskim-Wiśniewskim

Z kolei część edukacyjna odbyć się ma w godz. 12-16 w gmachu przy ul. Rektorskiej 4. W programie: pokazy kół naukowych Politechniki Warszawskiej, w tym projektów związanych z kosmosem, zajęcia edukacyjne oraz spotkanie ze Sławoszem Uznańskim-Wiśniewskim.

Zapisy: polsa.gov.pl/wydarzenia/warszawa-spotkania-dla-uczniow-polska-siega-gwiazd/.

„Liczba uczestników wydarzenia jest ograniczona, a zainteresowanie – ogromne. Dlatego planujemy transmisję online ze spotkań ze Sławoszem – wkrótce opublikujemy linki” – zapowiadają organizatorzy.

