Sławosz Uznański-Wiśniewski na Politechnice Warszawskiej

Astronauta projektowy Europejskiej Agencji Kosmicznej i drugi Polak w kosmosie rusza w ogólnopolską trasę technologiczno-naukową, a jej pierwszym przystankiem będzie Politechnika Warszawska.



Każdy przystanek na trasie „Polska sięga gwiazd” składa się z dwóch części: akademickiej (skierowanej do studentów, doktorantów i pracowników uczelni) oraz edukacyjnej (przeznaczonej dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych).

Spotkanie ze Sławoszem Uznańskim-Wiśniewskim

Astronauta opowie o kosmosie, technologiach, swojej drodze na orbitę oraz o misji IGNIS, w której wziął udział, oraz znaczeniu takich inicjatyw dla przyszłości. Spotkania odbędą się 15 października – obowiązują na nie zapisy.

Część akademicka odbędzie się w godz. 9-12 w Gmachu Głównym PW przy pl. Politechniki 1, Duża Aula.

W programie: wykład Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego, wystąpienie o eksperymentach realizowanych podczas misji IGNIS, sesja Q&A oraz ekspercki panel dyskusyjny.