Sławosz Uznański-Wiśniewski
Pomysł wzbudził dyskusję wśród radnych i rodzi pytania o obowiązujące przepisy prawne oraz los Mirosława Hermaszewskiego, pierwszego polskiego kosmonauty. Do Urzędu m.st. Warszawy oficjalnie wpłynęła petycja mieszkańca, która może zmienić krajobraz stołecznych ulic. O sprawie poinformował radny dzielnicy Wawer, Mikołaj Wasiewicz. Pismo, skierowane urzędników wnioskuje o nadanie ulicy imienia Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego. Petycja została przekazana do Rady Warszawy, która ma przygotować projekt uchwały lub sporządzić szczegółowe uzasadnienie, dlaczego wniosek miałby zostać odrzucony.
Inicjatorzy petycji argumentują, że Jurij Gagarin, choć był pionierem kosmosu, służył jako żołnierz i ikona propagandowa totalitarnego Związku Radzieckiego. To ma stanowić wystarczający powód do zmiany patrona ulicy. Z drugiej strony, postać Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego budzi podziw, jednak jego kandydatura napotyka na poważne przeszkody prawne. Jak zauważył w mediach społecznościowych jeden z warszawskich radnych, zgodnie z uchwałą stołecznej rady, nie nadaje się nazw ulic osobom żyjącym. Po ich śmierci należy odczekać co najmniej pięć lat, chyba że do czynienia mamy z sytuacją wyjątkową. W tej sprawie nie mamy jednak do czynienia z sytuacją wyjątkową.
Wiceprzewodniczący Rady Warszawy, Sławomir Potapowicz, ocenił wniosek jako niezasadny. Wskazał na niezgodność z przepisami oraz potencjalne komplikacje dla mieszkańców związane ze zmianą nazwy. Ponadto Potapowicz uważa, że Gagarin nie jest postacią na tyle kontrowersyjną, by jego upamiętnienie należało usunąć.
Petycja o nadanie ulicy imienia Uznańskiego-Wiśniewskiego budzi także inne pytania. Mimo że jest on pierwszym Polakiem na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS), to Mirosław Hermaszewski pozostaje pierwszym Polakiem w kosmosie, a jego historyczna rola jest niepodważalna. Hermaszewski, który odbył swój lot w 1978 roku, zmarł w 2022 roku, ale do dziś nie ma swojej ulicy w Warszawie. Jego osiągnięcia mogłyby stanowić bardziej naturalną „podmiankę” dla radzieckiego kosmonauty.
Realizacja petycji wydaje się więc mało prawdopodobna, a dyskusja, którą wywołała, skłania do refleksji nad tym, kogo i w jaki sposób upamiętniamy w przestrzeni miejskiej.