Warszawskie zoo świętuje. Te „przeurocze maleństwa" wykazują pewne podobieństwo do słoni

Warszawskie zoo pochwaliło się nowym nabytkiem. Latem na świat przyszła gromada małych góralków skalnych (Procavia capensis). Czym wyróżniają się te urocze zwierzęta?



W mediach społecznościowych Ogrodu Zoologicznego im. Anny i Jana Żabińskich pojawiło się uroczyste ogłoszenie narodzin. Zoo powiększyło się latem o szóstkę młodych mieszkańców.

Warszawskie zoo: Na świat przyszły małe góralki

Jak informuje zoo, zwierzęta przyszły na świat latem. Stado góralków skalnych powiększyło się o trzy samice i trzech samców. Jest to kolejny, młody nabytek do gromady, która w zeszłym roku powiększyła się o 10 zwierząt (3 samce i 7 samic). W tym roku uwagę zwiedzających zdążył już skraść samiec Pwani. Młody ssak stał się jednym z bohaterów kalendarza Warszawskiego Zoo na 2025 r.

We wpisie poinformowano także, że część dorosłych zwierzaków ze stada czekają zagraniczne przenosiny. 8 września do zoo w Brnie wyruszyło 8 młodych samiczek góralków. „Życzymy im powodzenia na nowym etapie życia, a Was zapraszamy do odwiedzin. Reszta góralków i ich urocze maluszki czekają, by się Wam pokazać!” – informuje zoo.

Afrykańskie ssaki spokrewnione ze słoniem?

Góralki skalne na pierwszy rzut oka mogą przypominać świnki morskie lub surykatki. Te niewielkie ssaki zamieszkują głównie Afrykę, ale można je spotkać także na Półwyspie Arabskim. Zwierzęta osiągają maksymalnie do ok. 60 cm długości. Prowadzą osiadły tryb życia, a żyją w hordach, składających się z mniejszych stad.