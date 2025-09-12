Warszawskie zoo świętuje. Te „przeurocze maleństwa" wykazują pewne podobieństwo do słoni

Latem w zoo w Warszawie urodziła się szóstka młodych góralków
W mediach społecznościowych Ogrodu Zoologicznego im. Anny i Jana Żabińskich pojawiło się uroczyste ogłoszenie narodzin. Zoo powiększyło się latem o szóstkę młodych mieszkańców.
Jak informuje zoo, zwierzęta przyszły na świat latem. Stado góralków skalnych powiększyło się o trzy samice i trzech samców. Jest to kolejny, młody nabytek do gromady, która w zeszłym roku powiększyła się o 10 zwierząt (3 samce i 7 samic). W tym roku uwagę zwiedzających zdążył już skraść samiec Pwani. Młody ssak stał się jednym z bohaterów kalendarza Warszawskiego Zoo na 2025 r.
We wpisie poinformowano także, że część dorosłych zwierzaków ze stada czekają zagraniczne przenosiny. 8 września do zoo w Brnie wyruszyło 8 młodych samiczek góralków. „Życzymy im powodzenia na nowym etapie życia, a Was zapraszamy do odwiedzin. Reszta góralków i ich urocze maluszki czekają, by się Wam pokazać!” – informuje zoo.
Góralki skalne na pierwszy rzut oka mogą przypominać świnki morskie lub surykatki. Te niewielkie ssaki zamieszkują głównie Afrykę, ale można je spotkać także na Półwyspie Arabskim. Zwierzęta osiągają maksymalnie do ok. 60 cm długości. Prowadzą osiadły tryb życia, a żyją w hordach, składających się z mniejszych stad.
Ze względu na budowę anatomiczną góralki skalne wykazują pewne podobieństwo do słoni (budowa stóp i mózgu) oraz koni (struktura żołądka). Charakterystycznym elementem budowy są m.in. silne siekacze, przypominające kły. Po ciąży trwającej 7 miesięcy samica góralka skalnego rodzi od dwóch do trzech młodych osobników. Maluchy rodzą się okryte futrem, a już po ok. 2 tygodniach żywią się tak, jak dorosłe osobniki stada. Jak wyjaśnia warszawskie zoo, młode góralki skalne są bardzo samodzielne: „już po kilku godzinach od narodzin potrafią skakać po skałkach, chować się w zakamarkach i całkiem nieźle udawać, że są najgroźniejszymi zwierzakami w okolicy”.
Maluchy góralków skalnych można już odwiedzać w warszawskim zoo. Wraz z końcem września kończy się również sezon wiosenno-letni w placówce. Od 1 października zwiedzający zapłacą mniej za bilety normalne (25 zł) i ulgowe (20 zł).