Życie Warszawy

Amfiteatr rozgrzeje Kobranocka, Chłopcy z Placu Broni i Manchester

Publikacja: 12.09.2025 12:15

Legendy polskiego rocka usłyszy publiczność w Amfiteatrze przy ulicy Władysława Raqginisa

Legendy polskiego rocka usłyszy publiczność w Amfiteatrze przy ulicy Władysława Raqginisa

Foto: mat. pras.

M.B.
Już dziś, 12 września 2025 r. o godz. 18, Amfiteatr przy ul. Władysława Raginisa w Warszawie zabrzmi na rockowo. Na jednej scenie wystąpią prawdziwe legendy polskiej muzyki – Kobranocka, Chłopcy z Placu Broni oraz zespół Manchester.

To wyjątkowa okazja, by na żywo doświadczyć energii zespołów, która od kilku dekad wpływają na polską scenę muzyczną.

Manchester rozgrzeje publiczność

Wieczór rozpocznie dynamiczny występ zespołu Manchester. Znani z przebojów takich jak „Lubię twoje włosy” czy „Lawendowy”, artyści zadbają o odpowiednią dawkę rockowej energii, przygotowując publiczność na prawdziwą muzyczną ucztę. Ich energetyczny set to idealne preludium przed występami ikon polskiego rocka.

Ikona rocka z hitem „Kocham cię jak Irlandię”

Potem na scenie pojawi się Kobranocka. Grupa, która na stałe wpisała się w historię polskiej muzyki rockowej, od lat zachwyca swoim charakterystycznym brzmieniem i niesamowitą sceniczną charyzmą. Ponadczasowy przebój „Kocham cię jak Irlandię” to tylko jeden z wielu hitów, które na pewno usłyszymy podczas koncertu.

Chłopcy z Placu Broni: szczere teksty, które poruszają

Finał wieczoru należeć będzie do zespołu Chłopcy z Placu Broni. Ich utwory, w tym kultowe „O! Ela” oraz „Kocham wolność”, na zawsze zagościły w sercach fanów. Teksty pełne prostoty i szczerości sprawiają, że ich muzyka porusza kolejne pokolenia słuchaczy.

Wstęp na wydarzenie jest wolny, jednak przestrzegamy, że liczba miejsc jest ograniczona

