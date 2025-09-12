Amfiteatr rozgrzeje Kobranocka, Chłopcy z Placu Broni i Manchester

Legendy polskiego rocka usłyszy publiczność w Amfiteatrze przy ulicy Władysława Raqginisa
To wyjątkowa okazja, by na żywo doświadczyć energii zespołów, która od kilku dekad wpływają na polską scenę muzyczną.
Wieczór rozpocznie dynamiczny występ zespołu Manchester. Znani z przebojów takich jak „Lubię twoje włosy” czy „Lawendowy”, artyści zadbają o odpowiednią dawkę rockowej energii, przygotowując publiczność na prawdziwą muzyczną ucztę. Ich energetyczny set to idealne preludium przed występami ikon polskiego rocka.
Potem na scenie pojawi się Kobranocka. Grupa, która na stałe wpisała się w historię polskiej muzyki rockowej, od lat zachwyca swoim charakterystycznym brzmieniem i niesamowitą sceniczną charyzmą. Ponadczasowy przebój „Kocham cię jak Irlandię” to tylko jeden z wielu hitów, które na pewno usłyszymy podczas koncertu.
Finał wieczoru należeć będzie do zespołu Chłopcy z Placu Broni. Ich utwory, w tym kultowe „O! Ela” oraz „Kocham wolność”, na zawsze zagościły w sercach fanów. Teksty pełne prostoty i szczerości sprawiają, że ich muzyka porusza kolejne pokolenia słuchaczy.