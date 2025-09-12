21.7°C
Awaria systemu w urzędach. Części spraw nie dało się załatwić

Publikacja: 12.09.2025 11:48

W piątek rano wstrzymane zostało przyjmowanie wniosków paszportowych oraz wydawanie gotowych dokumen

W piątek rano wstrzymane zostało przyjmowanie wniosków paszportowych oraz wydawanie gotowych dokumentów

Foto: Adobe Stock

rbi
Problemy z wydawaniem paszportów, dowodów osobistych i praw jazdy pojawiły się w urzędach w całym kraju. Jak poinformowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Centralny Ośrodek Informatyki przywrócił już funkcjonalność Systemu.

Jak poinformował Urząd Dzielnicy Wola, wystąpiła awaria Systemu Rejestrów Państwowych Ministerstwa Cyfryzacji, co spowodowało poważne ograniczenia w obsłudze spraw realizowanych przez Delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich.

Urzędy nie przyjmują wniosków o dokumenty

Problemy występowały przy próbie załatwiernia spraw z zakresu: rejestracji pojazdów, uprawnień do kierowania pojazdami, meldunków i numerów PESEL, a także dowodów osobistych.

W piątek rano wstrzymane zostało też przyjmowanie wniosków paszportowych oraz wydawanie gotowych dokumentów. To skutek awarii ogólnopolskiego rejestru dokumentów paszportowych.

Wydawanie paszportów wstrzymane do odwołania

O awarii ogólnopolskiego rejestru dokumentów paszportowych poinformował w piątek w mediach społecznościowych Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu.

W komunikacie przekazano, że „w związku z zaistniałą sytuacją przyjmowanie wniosków paszportowych oraz wydawanie gotowych dokumentów zostało wstrzymane do odwołania”. Jak zaznaczono, sytuacja dotyczy wszystkich punktów paszportowych.

Komunikat w tej sprawie wydało też Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. „Około godziny 9:45 wystąpiła krótka przerwa w dostępie do Rejestru Systemów Państwowych, uniemożliwiająca wykonywanie zadań na podstawie tych rejestrów, takich jak dowody osobiste, paszporty, akty stanu cywilnego” – czytamy w komunikacie. Jak zapewniają urzędnicy, systemy powinny już działać poprawnie.

