Awaria systemu w urzędach. Części spraw nie dało się załatwić

Jak poinformował Urząd Dzielnicy Wola, wystąpiła awaria Systemu Rejestrów Państwowych Ministerstwa Cyfryzacji, co spowodowało poważne ograniczenia w obsłudze spraw realizowanych przez Delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich.
Problemy występowały przy próbie załatwiernia spraw z zakresu: rejestracji pojazdów, uprawnień do kierowania pojazdami, meldunków i numerów PESEL, a także dowodów osobistych.
W piątek rano wstrzymane zostało też przyjmowanie wniosków paszportowych oraz wydawanie gotowych dokumentów. To skutek awarii ogólnopolskiego rejestru dokumentów paszportowych.
O awarii ogólnopolskiego rejestru dokumentów paszportowych poinformował w piątek w mediach społecznościowych Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu.
W komunikacie przekazano, że „w związku z zaistniałą sytuacją przyjmowanie wniosków paszportowych oraz wydawanie gotowych dokumentów zostało wstrzymane do odwołania”. Jak zaznaczono, sytuacja dotyczy wszystkich punktów paszportowych.
Komunikat w tej sprawie wydało też Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. „Około godziny 9:45 wystąpiła krótka przerwa w dostępie do Rejestru Systemów Państwowych, uniemożliwiająca wykonywanie zadań na podstawie tych rejestrów, takich jak dowody osobiste, paszporty, akty stanu cywilnego” – czytamy w komunikacie. Jak zapewniają urzędnicy, systemy powinny już działać poprawnie.