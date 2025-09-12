W stolicy i województwie

Warszawa i Mazowsze pełne są miejsc, w których architektura opowiada historię – od monumentalnych gmachów, przez modernistyczne wille, po zabytkowe kompleksy przemysłowe. Europejskie Dni Dziedzictwa 2025 to okazja, by zobaczyć je z bliska i odkryć ich niezwykłe dzieje.

Na stronie Narodowego Instytutu Dziedzictwa, który jest organizatorem obchodów, znajdziemy informacje o blisko stu wydarzeniach w stolicy i województwie mazowieckim podczas EDD 2025. Zobacz: https://edd.nid.pl/. Przykładowo wybraliśmy kilka z nich.

Europejskie Dni Dziedzictwa po raz pierwszy w Sejmie RP to wyjątkowa okazja do zwiedzenia gmachu parlamentu i poznania jego architektury oraz historii polskiego parlamentaryzmu. 13 września o godz. 11 i 12; wstęp bezpłatny, obowiązuje rejestracja na stronach:

https://rejestracja.nid.pl/edd_sejm_11

https://rejestracja.nid.pl/edd_sejm_12

Wejście na Wieżę Zegarową Zamku Królewskiego w Warszawie, pozwalające zobaczyć mechanizm zegara na co dzień niedostępnego dla zwiedzających i wysłuchać opowieści o architekturze Zamku z czasów Wazów, o historii samej Wieży i jej powojennej odbudowie (13-14 września, Zamek Królewski w Warszawie, bilety 10 zł).

„Architektura przemysłowa Gazowni Warszawskiej” – 13 września w godz. 10 - 18 można zwiedzać z przewodnikiem ten unikatowy kompleks architektoniczny, jeden z najlepiej zachowanych obiektów przemysłowego dziedzictwa Warszawy przełomu XIX i XX wieku (darmowe wejściówki na stronie muzeum). Dla dzieci zaplanowano warsztaty „Papierowa Gazownia” w godz. 11–14,

V Królewski Festiwal Rzemiosł na przedpolu Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Uczestniczy w nim 150 wystawców – przedstawicieli dawnych, ginących zawodów i mistrzów wycinanki, koronczarstwa, tkactwa, szklarstwa, ceramik, stolarstwa, kowalstwa, dziewiarstwa, hafciarstwa, wikliniarstwa, serowarstwa i karmelarstwa, 13-14 września, w godz. 10-18, wstęp bezpłatny

Młode zabytki są głównym motywem Europejskich Dni Dziedzictwa 2025, ale te z tradycją są również otwarte dla zwiedzających.

Detal architektoniczny Alej Ujazdowskich - spacer po Alejach Ujazdowskich, jednej z najbardziej eleganckich ulic Warszawy i ul Wiejskiej. Ta część Traktu Królewskiego pozwala poznać style architektoniczne XIX i XX wieku, prowadząc szlakiem czynszowych kamienic i willi, projektowanych przez takich artystów jak Antonio Corazzi, Leandro Marconi czy Franciszek Maria Lanci. 13 września o godz.11; spotkanie przy Pomniku Witosa na pl. Trzech Krzyży, organizator Fundacja Hereditas, spacer poprowadzi Adrian Sobieszczański.

Najwyższy zabytek w Warszawie - Pałac Kultury i Nauki. Zwiedzanie z przewodnikiem, pozwalające poznać historię i tajemnice najsłynniejszej i wciąż najbardziej kontrowersyjnej budowli, która w tym roku obchodziła 70 urodziny; 21 września godz. 10,12 i 14, obowiązują zapisy: https://um.warszawa.pl/waw/zabytki/-/najwyzszy-zabytek-w-warszawie-palac-kultury-i-nauki oraz https://evenea.pl/pl/wydarzenie/EDDPKIN12

Europejskie Dni Dziedzictwa w Orońsku – spotkanie w Centrum Rzeźby Polskiej. XIX-wieczne dziedzictwo architektoniczne łączy się tu z naturą i sztuką współczesną. W programie m.in. spotkanie z artystami – uczestnikami VI Międzynarodowego Sympozjum Rzeźby, którzy opowiedzą o swoich kompozycjach prezentowanych w Parku Rzeźby ; 14 września, Orońsko, ul. Topolowa 1, godz. 12:30, bilet 3 zł

Festiwal Sploty Historii w willi Waleria w Milanówku. Imponująca willa w otoczeniu zieleni, zbudowana w 1910 należała do wybitnego rzeźbiarza Jana Szczepkowskiego (twórcy m.in. pomników Stanisława Moniuszki i Wojciecha Bogusławskiego na Placu Teatralnym w Warszawie). Willa niedawno została odrestaurowana i przekształciła w interdyscyplinarnym ośrodek edukacji kulturalnej. Mieści stałą wystawę Jana Szczepkowskiego i organizuje różnorodne wydarzenia kulturalne. W programie II edycji Festiwalu Sploty Historii m.in. wykład Jerzego Bralczyka; Anna Seniuk czytać będzie wspomnienia Marii Morozowicz Szczepkowskiej, aktorki i pisarki, żony rzeźbiarza; 19-21 września, Milanowskie Centrum Kultury, ul. Spacerowa 20

Zabytek o smaku czekolady

Konferencja prasowa EDD w Muzeum Fabryki Czekolady E. Wedel w Warszawie podpowiada, że to magiczne miejsce na warszawskiej Pradze także dostarcza niezwykłych przeżyć i smaków.

Muzeum nad Jeziorem Kamionkowskim przy al. Wedla 5 – na obrzeżach Parku Skaryszewskiego – działa od września ubiegłego roku w budynku, w którym nadal znajduje się kompleks produkcyjny firmy Wedel.

Przewodnik opowiada o założycielach Fabryki Czekolady E.Wedel Foto: Monika Kuc

Wycieczka z przewodnikiem pozwala poznać historię rodu założycieli. Jej twórcą był Karol Wedel, który w połowie XIX wieku założył w Warszawie - po praktykach cukierniczych w Paryżu, Londynie i w Berlinie - cukiernię przy ul. Miodowej. Jego syn Emil Wedel przeniósł w latach 70. XIX wieku zakład do kamienicy przy ulicy Szpitalnej, gdzie do dziś znajduje się renomowany sklep firmowy. Emil był także inicjatorem wprowadzenia sygnatury na wszystkich czekoladach: E.Wedel, która i współcześnie pozostaje rozpoznawalnym znakiem marki.Jan Wedel, syn z kolei Emila, który ukończył chemię we Fryburgu, przejął prowadzenie fabryki na początku lat 20. XX wieku. I to on właśnie podjął decyzje, żeby zbudować nową Fabrykę Czekolady E.Wedel na Pradze.

Także na jego zlecenie w 1926 roku powstała jedna z najpopularniejszych grafik reklamowych Wedla w przedwojennej Polsce - z postacią chłopca dosiadającego pasiastą zebrę.

W PRL- nazwa fabryki zmienia się w 1949 roku na Zakłady Przemysłu Cukierniczego im. 22 lipca d. E.Wedel, ale popularnie wciąż o niej mówiono Wedel.

Po transformacji 1989 zaczął się proces prywatyzacji i fabryka kilkakrotnie zmieniała właściciela. Od września 2010 roku Wedel jest częścią japońskiej Grupy LOTTE.

Wycieczka do Muzeum Fabryki Czekolady E. Wedel wprowadza też w tajniki produkcji czekolad, ptasiego mleczka w różnych smakach (kto wie, że produkcja pianek zaczęła się w 1936 roku?), ręcznie dekorowanych torcików itd. To okazja również, żeby ich spróbować.

Wiecznie zielone drzewo kakaowca Foto: Monika Kuc

Wędrując po muzeum możemy zobaczyć wiecznie zielone drzewo kakaowca, i prześledzić długą drogę od zbioru ziarna do wyprodukowania czekolady. Podczas obróbki jednym z najważniejszych etapów jest konszowanie czyli mieszanie w specjalnej maszynie składników czekolady: miazgi, kakao, tłuszczu, cukru i innych dodatków, by uzyskać wysoką jakość i niezrównane smaki.

Miasto z czekolady Foto: Monika Kuc

Podczas zwiedzania muzeum (w weekendy EDD także obowiązują bilety) można też podpatrzeć przez szklane szyby nadal czynne linie produkcyjne (W Wedlu pracuje obecnie 1300 osób); obejrzeć niezwykłe czekoladowe miasto, odwzorowujące praski Kamionek i zachwycić wspaniałą panoramą stolicy roztaczającą się ze szczytu budynku.