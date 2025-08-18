Charakterystyczny dom przy Francuskiej odzyskał dawny blask! To symbol Saskiej Kępy

Elewacja modernistycznego budynku na Saskiej Kępie odzyskała dawny blask
Niewielka wspólnota mieszkaniowa przy ulicy Francuskiej 38 z sukcesem kontynuuje renowację swojego budynku. Po remoncie elewacji frontowej w ubiegłym roku, w 2025 roku udało się odnowić elewację północną. Etapowanie prac było konieczne ze względu na ograniczone możliwości finansowe, a cały projekt stał się realny dzięki kolejnej dotacji od miasta, co pozwoliło na podjęcie profesjonalnych prac konserwatorskich.
Kamień przez lata pokrył się grubą warstwą brudu - tak wyglądał przez remontem
Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów kamienicy zaprojektowanej przez Jerzego Woyzbuna jest jej okładzina z ciosanego piaskowca. Kamień pokrywa znaczną część elewacji północnej oraz parter elewacji frontowej. Przez lata uległ on degradacji, pokrywając się grubą warstwą czarnej patyny, będącej wynikiem zanieczyszczeń miejskich. W ramach prac renowacyjnych płyty piaskowca zostały oczyszczone metodą strumieniowo-ścierną, a następnie wzmocnione, co przywróciło im dawny wygląd. Na elewacji północnej z piaskowcem połączone jest wejście do budynku i klatka schodowa z typowym dla modernizmu oknem termometrem.
Kamienica, której budowę zakończono tuż przed wybuchem wojny w 1939 roku, a prace wykończeniowe kontynuowano w trudnym okresie okupacji, jest wzorcowym przykładem „stylu 37” i architektoniczną finezją – każda z jej elewacji została pokryta innym rodzajem tynku. Na elewacji frontowej zastosowano szlachetny tynk cyklinowany, imitujący kamienną okładzinę, natomiast elewację boczną wykończono tynkiem fakturowym z dodatkiem miki.
Podczas prac konserwatorskich, mimo zniszczeń, podjęto decyzję o zachowaniu oryginalnych wypraw tynkarskich. Rozległe ubytki uzupełniono zaprawą, która została odpowiednio dobrana do historycznych tynków. Wyzwaniem okazało się idealne scalenie kolorystyczne nowych fragmentów ze starymi, jednak nadrzędną wartością było w tym przypadku ocalenie pierwotnej substancji budynku.
"Styl 37", którego kamienica przy Francuskiej 38 jest wybitną przedstawicielką, odnosi się do modernistycznej architektury, która rozwinęła się w Łodzi, zwłaszcza w latach 30. XX wieku. Charakterystycznymi cechami tego stylu są proste formy, geometryczne kształty, płaskie dachy, duże okna (często pasmowe) oraz zastosowanie nowoczesnych materiałów. Jerzy Woyzbun, który zaprojektował budynek był absolwentem Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej rocznik 1933 i członkiem SARP. Brał udział w kilku ważnych przedwojennych konkursach architektonicznych na projekt gmachów publicznych otrzymując pierwsze i drugie nagrody. Walczył w kampanii wrześniowej, następnie we Francji i Wielkiej Brytanii. Po wojnie do Polski nie wrócił i zamieszkał w Kandzie, gdzie zmarł.
Remont elewacji był możliwy dzięki miejskiej dotacji, która wyniosła 49 673 zł. Dzięki wsparciu finansowemu oraz zaangażowaniu wspólnoty, modernistyczna kamienica przy Francuskiej 38 odzyskała swoją świetność, stając się ponownie jednym z architektonicznych symboli Saskiej Kępy.