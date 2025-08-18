Charakterystyczny dom przy Francuskiej odzyskał dawny blask! To symbol Saskiej Kępy

Zakończył się kolejny etap renowacji jednego z najciekawszych budynków na Saskiej Kępie. Dzięki miejskiej dotacji, dom rodziny Dudryk-Darlewskich przy ulicy Francuskiej 38 zyskał odnowioną elewację z piaskowca i wygląd z czasu powstania w latach 1938-1939.



Niewielka wspólnota mieszkaniowa przy ulicy Francuskiej 38 z sukcesem kontynuuje renowację swojego budynku. Po remoncie elewacji frontowej w ubiegłym roku, w 2025 roku udało się odnowić elewację północną. Etapowanie prac było konieczne ze względu na ograniczone możliwości finansowe, a cały projekt stał się realny dzięki kolejnej dotacji od miasta, co pozwoliło na podjęcie profesjonalnych prac konserwatorskich.

Reklama

Kamień przez lata pokrył się grubą warstwą brudu - tak wyglądał przez remontem Foto: Stołeczny Konserwator Zabytków

Piaskowiec jak nowy

Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów kamienicy zaprojektowanej przez Jerzego Woyzbuna jest jej okładzina z ciosanego piaskowca. Kamień pokrywa znaczną część elewacji północnej oraz parter elewacji frontowej. Przez lata uległ on degradacji, pokrywając się grubą warstwą czarnej patyny, będącej wynikiem zanieczyszczeń miejskich. W ramach prac renowacyjnych płyty piaskowca zostały oczyszczone metodą strumieniowo-ścierną, a następnie wzmocnione, co przywróciło im dawny wygląd. Na elewacji północnej z piaskowcem połączone jest wejście do budynku i klatka schodowa z typowym dla modernizmu oknem termometrem.

Różnorodność tynków zachowana

Kamienica, której budowę zakończono tuż przed wybuchem wojny w 1939 roku, a prace wykończeniowe kontynuowano w trudnym okresie okupacji, jest wzorcowym przykładem „stylu 37” i architektoniczną finezją – każda z jej elewacji została pokryta innym rodzajem tynku. Na elewacji frontowej zastosowano szlachetny tynk cyklinowany, imitujący kamienną okładzinę, natomiast elewację boczną wykończono tynkiem fakturowym z dodatkiem miki.