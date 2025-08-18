19.5°C
1019.1 hPa
Życie Warszawy

Charakterystyczny dom przy Francuskiej odzyskał dawny blask! To symbol Saskiej Kępy

Publikacja: 18.08.2025 15:15

Elewacja modernistycznego budynku na Saskiej Kępie odzyskała dawny blask

Elewacja modernistycznego budynku na Saskiej Kępie odzyskała dawny blask

Foto: Stołeczny Konserwator Zabytków

Kacper Komaiszko
Zakończył się kolejny etap renowacji jednego z najciekawszych budynków na Saskiej Kępie. Dzięki miejskiej dotacji, dom rodziny Dudryk-Darlewskich przy ulicy Francuskiej 38 zyskał odnowioną elewację z piaskowca i wygląd z czasu powstania w latach 1938-1939.

Niewielka wspólnota mieszkaniowa przy ulicy Francuskiej 38 z sukcesem kontynuuje renowację swojego budynku. Po remoncie elewacji frontowej w ubiegłym roku, w 2025 roku udało się odnowić elewację północną. Etapowanie prac było konieczne ze względu na ograniczone możliwości finansowe, a cały projekt stał się realny dzięki kolejnej dotacji od miasta, co pozwoliło na podjęcie profesjonalnych prac konserwatorskich.

Kamień przez lata pokrył się grubą warstwą brudu - tak wyglądał przez remontem

Kamień przez lata pokrył się grubą warstwą brudu - tak wyglądał przez remontem

Foto: Stołeczny Konserwator Zabytków

Piaskowiec jak nowy

Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów kamienicy zaprojektowanej przez Jerzego Woyzbuna jest jej okładzina z ciosanego piaskowca. Kamień pokrywa znaczną część elewacji północnej oraz parter elewacji frontowej. Przez lata uległ on degradacji, pokrywając się grubą warstwą czarnej patyny, będącej wynikiem zanieczyszczeń miejskich. W ramach prac renowacyjnych płyty piaskowca zostały oczyszczone metodą strumieniowo-ścierną, a następnie wzmocnione, co przywróciło im dawny wygląd. Na elewacji północnej z piaskowcem połączone jest wejście do budynku i klatka schodowa z typowym dla modernizmu oknem termometrem.

Polecane
Odnowione zostaną witraże Jerzego Nowosielskiego w kościele w Wesołej
zabytki
Konserwacja witraży i remont kamienicy z XIX w. 2,6 mln zł na remonty

Różnorodność tynków zachowana

Kamienica, której budowę zakończono tuż przed wybuchem wojny w 1939 roku, a prace wykończeniowe kontynuowano w trudnym okresie okupacji, jest wzorcowym przykładem „stylu 37” i architektoniczną finezją – każda z jej elewacji została pokryta innym rodzajem tynku. Na elewacji frontowej zastosowano szlachetny tynk cyklinowany, imitujący kamienną okładzinę, natomiast elewację boczną wykończono tynkiem fakturowym z dodatkiem miki.

Podczas prac konserwatorskich, mimo zniszczeń, podjęto decyzję o zachowaniu oryginalnych wypraw tynkarskich. Rozległe ubytki uzupełniono zaprawą, która została odpowiednio dobrana do historycznych tynków. Wyzwaniem okazało się idealne scalenie kolorystyczne nowych fragmentów ze starymi, jednak nadrzędną wartością było w tym przypadku ocalenie pierwotnej substancji budynku.

Jakie są cechy „stylu 37” i kim był projektant?

"Styl 37", którego kamienica przy Francuskiej 38 jest wybitną przedstawicielką, odnosi się do modernistycznej architektury, która rozwinęła się w Łodzi, zwłaszcza w latach 30. XX wieku. Charakterystycznymi cechami tego stylu są proste formy, geometryczne kształty, płaskie dachy, duże okna (często pasmowe) oraz zastosowanie nowoczesnych materiałów. Jerzy Woyzbun, który zaprojektował budynek był absolwentem Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej rocznik 1933 i członkiem SARP. Brał udział w kilku ważnych przedwojennych konkursach architektonicznych na projekt gmachów publicznych otrzymując pierwsze i drugie nagrody. Walczył w kampanii wrześniowej, następnie we Francji i Wielkiej Brytanii. Po wojnie do Polski nie wrócił i zamieszkał w Kandzie, gdzie zmarł.

Miejska dotacja na zabytek

Remont elewacji był możliwy dzięki miejskiej dotacji, która wyniosła 49 673 zł. Dzięki wsparciu finansowemu oraz zaangażowaniu wspólnoty, modernistyczna kamienica przy Francuskiej 38 odzyskała swoją świetność, stając się ponownie jednym z architektonicznych symboli Saskiej Kępy.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Romuald Gutt zaprojektował willę z wykorzystaniem charakterystycznej cegły cementowej, która nadaje
architektura

Willa Romualda Gutta na sprzedaż. Cena jest zaporowa

Ukraińcy w Polsce będą świętować obchody Dnia Niepodległości swojego kraju
demonstracje

Święto Ukraińców o tej samej porze co marsz przeciw imigrantom

Rozpoczęcie roku szkolnego w Warszawie przebiegnie pod znakiem protestu pracowników oświaty
protest

Manifestacja nauczycieli na początek szkoły. Czego się domagają?

Lotnisko Chopina jest w pierwszej piątce najszybciej rozwijających się dużych portów w Europie
samolot

Okęcie w Top 5 Europy. Przepustowość na granicy, ale są kolejne rekordy

Na Mazowszu doszło do kolejnych zdarzeń z udziałem użytkowników hulajnóg elektrycznych
bezpieczeństwo

Seria wypadków na e-hulajnogach. Akcja mazowieckiej policji

Wśród jednostek podlegających WCK znajduje się Dom Kultury Działdowska
kadry

Wolskie Centrum Kultury będzie miało dwóch szefów? Urzędnicy zmieniają konkurs

Do końca lipca 2025 w formacji pracę podjęło 115 nowych funkcjonariuszy.
kadry

Ponad setka nowych strażników miejskich. To wciąż za mało

W najbliższych dniach w Warszawie nastąpią wyłączenia prądu w kilkunastu lokalizacjach
media

Przerwy w dostawie prądu w Warszawie. Komunikat dla mieszkańców

© Copyright by GREMI MEDIA SA