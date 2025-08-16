26.1°C
Życie Warszawy

Konserwacja witraży i remont XIX-wiecznej kamienicy. 2,6 mln zł na remonty zabytków

Publikacja: 16.08.2025 17:00

Odnowione zostaną witraże Jerzego Nowosielskiego w kościele w Wesołej

Foto: UD Wesoła

Robert Biskupski
Konserwacja witraży Jerzego Nowosielskiego w Wesołej, remont XIX-wiecznej kamienicy przy ul. Targowej czy wymiana dachu seminarium warszawskiego – na odnowienie 19 warszawskich zabytków radni województwa mazowieckiego przeznaczyli w tym roku 2,6 mln zł.

Samorząd województwa mazowieckiego dofinansowuje remonty obiektów zabytkowych w ramach programu „Mazowsze dla zabytków”.

Dotacje na remonty zabytków

O wsparcie finansowe mogą się ubiegać właściciele lub posiadacze obiektów wpisanych do rejestru zabytków. W tym roku z programu „Mazowsze dla zabytków” dotację otrzymało 229 beneficjentów z całego regionu. Łączne wsparcie na ten cel wynosi niemal 14 mln zł. Na terenie Warszawy dotacje otrzyma 19 beneficjentów na łączną kwotę ponad 2,6 mln zł.

Na terenie Warszawy dotacje w wysokości 2,6 mln zł pomogą w konserwacji 21 obiektów. Między innymi zostaną odnowione witraże Jerzego Nowosielskiego w kościele w Wesołej, zrealizowany będzie kolejny etap ratowania tzw. Szklanych Domów na Żoliborzu czy wymieniony zostanie dach seminarium warszawskiego przy Krakowskim Przedmieściu. Największą dotację otrzymała wspólnota mieszkaniowa „Targowa” na remont zabytkowej kamienicy przy ulicy Targowej 63. Na renowację zabytkowej fasady samorząd województwa przeznaczył 250 tys. zł.

Program „Mazowsze dla zabytków”

Dotacje z budżetu województwa mazowieckiego są udzielane w wysokości do 50 proc. nakładów koniecznych do wykonania prac konserwatorskich. Gdy stan zachowania zabytku wymaga niezwłocznego podjęcia prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, dotacja może być również udzielona do wysokości 100 proc. nakładów koniecznych na wykonanie tych prac.

– Pomoc finansowa jest dla właścicieli zabytków nieoceniona. To na nich spoczywa obowiązek utrzymania obiektu w dobrym stanie. A to oznacza konieczność prowadzenia licznych remontów i drogich konserwacji. Stąd nasza pomoc – podkreśla wicemarszałek Wiesław Raboszuk.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

