Powstał Zespół ds. Warszawskich Historycznych Pracowni Artystycznych

Wiceprezydent Aldona Machnowska podpisał zarządzenie powołujące Zespół do spraw Warszawskich Historycznych Pracowni Artystycznych. Jego zadaniem będzie wsparcie i koordynacja działań związanych z ochroną i promowaniem historycznych pracowni twórczych na terenie Warszawy.



Nowo powołany zespół pełni funkcje opiniodawczo-doradcze zarówno dla prezydenta, jak i całego urzędu miasta oraz dzielnic, a także innych jednostek działających w imieniu miasta. Główną misją zespołu jest inicjowanie i wspieranie działań na rzecz zabezpieczania, dokumentowania oraz promocji dorobku artystycznego historycznych pracowni, które stanowią nieodłączną część warszawskiej spuścizny kulturowej.

Zespół zobowiązany jest do opiniowania programów działalności pracowni, tworzenia rejestrów oraz weryfikacji sposobu ich użytkowania. Wśród jego kluczowych zadań jest również wypracowanie wytycznych dotyczących ochrony pracowni, promowanie dobrych praktyk zarządzania, a także dbanie o zachowanie charakteru artystycznego ich wnętrz.

Konstrukcja Zespołu do Spraw Warszawskich Historycznych Pracowni Artystycznych

W skład Zespołu wchodzi 20 członków, w tym przewodniczący oraz dwaj zastępcy, którzy zostali wyłonieni spośród osób posiadających bogate doświadczenie i dorobek w obszarze kultury warszawskiej. Członkowie reprezentują różnorodne środowiska – od organizacji pozarządowych, przez instytucje kultury, uczelnie wyższe, aż po ekspertów z dziedziny ochrony zabytków i historii sztuki.

Wśród reprezentowanych instytucji znajdują się m.in. Muzeum Narodowe w Warszawie, Muzeum Warszawy, Akademia Sztuk Pięknych, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego czy Narodowy Instytut Dziedzictwa. Z ramienia Urzędu m.st. Warszawy w zespole uczestniczą przedstawiciele Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków, Biura Kultury oraz Biura Polityki Lokalowej.