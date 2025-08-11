Modernizacja modernistycznych budynków – Dom Marczewskich i oficyna Szajnbergów do rewitalizacji

Na terenie dawnej Kolonii Sielce rozpoczął się drugi etap modernizacji unikatowych modernistycznych budynków mieszkalnych, które podlegają opiece konserwatorskiej. Prace prowadzi Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Dzielnicy Mokotów.



Celem prowadzonych robót jest przywrócenie pierwotnej wartości architektonicznej tych budynków oraz ich dostosowanie do współczesnych potrzeb mieszkańców.

Sielce przechodzą metamorfozę

Modernizacja dotyczy m.in. słynnego Domu Marczewskich z lat 1936–1938 oraz przylegającej do niego oficyny Szajnbergów – charakterystycznej pięcioosiowej kamienicy z balkonami w nieparzystych osiach. Obiekty te stanowią cenny przykład przedwojennego modernistycznego budownictwa czynszowego i są objęte szczególną ochroną konserwatorską.

– Wszystkie prace prowadzone są zgodnie z wytycznymi Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków, aby zachować historyczny charakter bryły i detali – podkreśla Krzysztof Skolimowski, wiceburmistrz Mokotowa.

W ramach modernizacji zostaną także wprowadzone udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami i rodzin z dziećmi, takie jak pochylnia czy platforma przyschodowa, a lokale zostaną przebudowane pod kątem nowoczesnych standardów mieszkaniowych.