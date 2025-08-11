Modernizacja modernistycznych budynków – Dom Marczewskich i oficyna Szajnbergów do rewitalizacji

Modernizacja dotyczy m.in. słynnego Domu Marczewskich z lat 1936–1938 oraz przylegającej do niego oficyny Szajnbergów
Celem prowadzonych robót jest przywrócenie pierwotnej wartości architektonicznej tych budynków oraz ich dostosowanie do współczesnych potrzeb mieszkańców.
Modernizacja dotyczy m.in. słynnego Domu Marczewskich z lat 1936–1938 oraz przylegającej do niego oficyny Szajnbergów – charakterystycznej pięcioosiowej kamienicy z balkonami w nieparzystych osiach. Obiekty te stanowią cenny przykład przedwojennego modernistycznego budownictwa czynszowego i są objęte szczególną ochroną konserwatorską.
– Wszystkie prace prowadzone są zgodnie z wytycznymi Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków, aby zachować historyczny charakter bryły i detali – podkreśla Krzysztof Skolimowski, wiceburmistrz Mokotowa.
W ramach modernizacji zostaną także wprowadzone udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami i rodzin z dziećmi, takie jak pochylnia czy platforma przyschodowa, a lokale zostaną przebudowane pod kątem nowoczesnych standardów mieszkaniowych.
Zakres prac drugiego etapu obejmuje między innymi naprawę spękań murów, izolację piwnic i fundamentów, remont elewacji z dociepleniem, renowację balkonów wraz z modernizacją balustrad, wymianę nawierzchni utwardzonych oraz stolarki okiennej i drzwiowej. Wnętrza – w tym klatki schodowe i mieszkania – zostaną gruntownie wyremontowane. Przewidziana jest także modernizacja instalacji sanitarnych, całkowita wymiana elektryki wraz z oświetleniem ewakuacyjnym oraz likwidacja gazu w mieszkaniach na rzecz centralnej kotłowni gazowej.
Pierwszy etap modernizacji, przeprowadzony w 2024 roku, przyniósł już wymierne efekty – odświeżono dachy, wymieniono stropy, ocieplono poddasza, zrekonstruowano kominy, zamontowano instalację odgromową oraz wyremontowano wnętrza poddaszy.
Budynki te posiadają nie tylko wartość architektoniczną, lecz także historyczną. Choć częściowo zniszczone w trakcie II wojny światowej, zachowały swój oryginalny układ oraz modernistyczne detale. Są one świadkami przedwojennego życia mieszkaniowego, a także ważnymi miejscami związanymi z historią mieszkańców Warszawy i Powstaniem Warszawskim.
W przetargu na realizację drugiego etapu modernizacji wpłynęło 7 ofert. Najkorzystniejszą propozycję złożyła firma Tomasz Orzechowski INWEST TOOR usługi w budownictwie, której umowę podpisano 30 czerwca 2025 roku. Prace mają potrwać do 15 października 2026 roku, a obecnie trwają ustalenia szczegółowego harmonogramu realizacji.