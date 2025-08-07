Są pieniądze na modernizację kamienic bez centralnego ogrzewania. Nadzieja dla tysięcy mieszkańców Pragi

Kamienica przy ul. Jadowskiej 7 to jeden z adresów z szansą na centralne ogrzewanie
W sercu warszawskiej Pragi, wciąż znajdują się tysiące lokali mieszkalnych bez dostępu do centralnego ogrzewania. Mieszkańcy przedwojennych kamienic, które przetrwały wojnę, od lat zmagają się z zimnem, wilgocią, grzybem i wysokimi kosztami ogrzewania. Warunki te są nie tylko uciążliwe, ale mają też negatywny wpływ na zdrowie. Przyczyn tego stanu rzeczy jest wiele, a najpoważniejszą barierą, która przez dekady blokowała modernizację, były skomplikowane kwestie prawne i roszczenia do nieruchomości.
Problem braku centralnego ogrzewania na Pradze to pokłosie zaniedbań, które narastały od czasów powojennych. Podczas gdy w innych częściach miasta stawiano nowoczesne osiedla z pełną infrastrukturą, historyczna zabudowa Pragi często była pomijana. Wiele kamienic nigdy nie zostało zmodernizowanych pod kątem instalacji grzewczej, a ich stan techniczny systematycznie się pogarszał.
Głównym hamulcem wszelkich inwestycji były jednak problemy własnościowe. Skomplikowane procesy reprywatyzacyjne oraz nieuregulowany status prawny wielu budynków uniemożliwiały miastu skuteczne działania. Brak jasności co do tego, kto jest właścicielem, sprawiał, że nie można było uzyskać środków na modernizację, a mieszkańcy byli skazani na życie w trudnych i wciąż pogarszających się warunkach.
Jest jednak nadzieja na zmianę. Jak wynika z komunikatu radnego Krzysztofa Michalskiego, miasto w końcu podjęło konkretne kroki. Zarząd Dzielnicy Praga Północ 23 lipca podjął uchwałę dotyczącą wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Dzięki tej decyzji, aż 13 kamienic ma szansę na podłączenie do sieci ciepłowniczej.
Zgodnie z planem, w przyszłym roku miasto przeznaczy 200 tysięcy złotych na przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Z kolei na lata 2026-2027 zaplanowano inwestycję o wartości prawie 9,5 miliona złotych, która zostanie przeznaczona na doposażenie budynków w instalacje centralnego ogrzewania, ciepłej wody oraz węzły cieplne.
Lista adresów kamienic objętych programem modernizacji to:
• Jadowska 7
• Kłopotowskiego 20
• Łochowska 58
• Mackiewicza 9
• Mała 12
• Mała 13A
• Otwocka 9
• Siedlecka 41
• Stalowa 6
• Stalowa 14
• Stalowa 25
• Szwedzka 21
• Szwedzka 35
Planowana inwestycja to, jak podkreśla radny Michalski to „gigantyczna zmiana dla mieszkańców”. Podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej oznacza nie tylko poprawę komfortu życia, ale także realne oszczędności na ogrzewaniu i, co najważniejsze, koniec problemów z wilgocią i grzybem. Jest to również ważny krok w walce ze smogiem w mieście, ponieważ wiele mieszkań wciąż ogrzewanych jest piecami na węgiel i drewno.
Choć 13 kamienic to wciąż tylko część budynków wymagających modernizacji, jest to bardzo optymistyczny sygnał, że po latach bierności miasto przystępuje do systemowego rozwiązywania problemu. Radny wyraził również nadzieję, że lista modernizowanych budynków będzie się sukcesywnie wydłużać. Dla tysięcy mieszkańców Pragi to zwiastun lepszej przyszłości i obietnica, że wreszcie będą mogli cieszyć się ciepłem we własnych domach.