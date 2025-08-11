Nowe życie „Zatoki Czerwonych Świń”. PHN zmodernizuje osiedle na Wilanowie

Polskie Holding Nieruchomości ogłosił plany dotyczące gruntownej modernizacji osiedla z lat 80. XX wieku, potocznie zwanego „Zatoką Czerwonych Świń” na warszawskim Wilanowie.



Inwestycja, będąca częścią strategii „Nowy Start”, zakłada przekształcenie kilkunastu bloków w nowoczesne, funkcjonalne i ekologiczne budynki mieszkalne, przy jednoczesnym zachowaniu unikatowego charakteru osiedla.

Pierwotnie PHN rozważał wyburzenie osiedla zbudowanego dla komunistycznej nomenklatury, jednak po wiosennej decyzji z 2025 roku, inwestor zdecydował się na ich rewitalizację. Zakończone badania techniczne potwierdziły możliwość zachowania pierwotnej konstrukcji i dostosowania jej do współczesnych standardów.

Pierwszy etap rewolucji: nowoczesność i zieleń

W pierwszym etapie prac, który ma potrwać co najmniej 18 miesięcy, modernizacja obejmie cztery budynki w rejonie skrzyżowania ulic Lentza i Królowej Marysieńki. Powstaną w nich łącznie 90 mieszkań o zróżnicowanych metrażach, przeznaczonych na rynek popularny, ale z cenami nieco wyższymi od średniej warszawskiej.

Zmiany będą widoczne na pierwszy rzut oka: powiększone okna, nowe balkony, windy oraz odnowione strefy wejściowe. PHN kładzie również duży nacisk na ekologię – na dachach pojawią się instalacje fotowoltaiczne oraz zielone tarasy. Przestrzeń wspólna zostanie podzielona na strefy: prywatne ogródki, łąki oraz otwarty plac zabaw.