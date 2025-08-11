Nowe życie „Zatoki Czerwonych Świń”. PHN zmodernizuje osiedle na Wilanowie

Bloki z "Zatoki Czerownych Świń" mają przejść gruntowny lifting
Inwestycja, będąca częścią strategii „Nowy Start”, zakłada przekształcenie kilkunastu bloków w nowoczesne, funkcjonalne i ekologiczne budynki mieszkalne, przy jednoczesnym zachowaniu unikatowego charakteru osiedla.
Pierwotnie PHN rozważał wyburzenie osiedla zbudowanego dla komunistycznej nomenklatury, jednak po wiosennej decyzji z 2025 roku, inwestor zdecydował się na ich rewitalizację. Zakończone badania techniczne potwierdziły możliwość zachowania pierwotnej konstrukcji i dostosowania jej do współczesnych standardów.
W pierwszym etapie prac, który ma potrwać co najmniej 18 miesięcy, modernizacja obejmie cztery budynki w rejonie skrzyżowania ulic Lentza i Królowej Marysieńki. Powstaną w nich łącznie 90 mieszkań o zróżnicowanych metrażach, przeznaczonych na rynek popularny, ale z cenami nieco wyższymi od średniej warszawskiej.
Zmiany będą widoczne na pierwszy rzut oka: powiększone okna, nowe balkony, windy oraz odnowione strefy wejściowe. PHN kładzie również duży nacisk na ekologię – na dachach pojawią się instalacje fotowoltaiczne oraz zielone tarasy. Przestrzeń wspólna zostanie podzielona na strefy: prywatne ogródki, łąki oraz otwarty plac zabaw.
Wiceprezes PHN, Jacek Krawczykowski, podkreśla, że projekt jest innowacyjny. „Wykorzystujemy unikatowo luźną przestrzeń tego osiedla i doposażamy ją w nowoczesne rozwiązania”, powiedział. Podkreślił również, że zastosowane rozwiązania techniczne, np. dobudowa balkonów, mogą posłużyć jako wzorzec dla innych wielkopłytowych osiedli w Polsce.
W ramach prowadzonych prac w starych blokach zmieni się elewacja, wejścia do klatek i zostaną dobudowane balkony
Prezes Zarządu, Wiesław Malicki, dodał: „Naszym celem jest pokazanie, że rewitalizacja osiedli z wielkiej płyty może być przeprowadzona z szacunkiem dla pierwotnej architektury, a jednocześnie wprowadzać nowoczesne i komfortowe rozwiązania.”
PHN planuje złożyć wniosek o pozwolenie na budowę pod koniec 2025 roku, licząc na jego uzyskanie w połowie 2026 roku. Prace budowlane miałyby ruszyć natychmiast po otrzymaniu zgody.
Inwestycja w Wilanowie jest elementem strategii PHN „Nowy Start” na lata 2025-2030, której celem jest podnoszenie jakości istniejących zasobów mieszkaniowych oraz tworzenie nowych przestrzeni dla mieszkańców.
Polski Holding Nieruchomości S.A. to jeden z największych w Polsce podmiotów na rynku nieruchomości komercyjnych. Grupa posiada zdywersyfikowany portfel nieruchomości o wartości około 3,5 mld zł, obejmujący ponad 150 obiektów. Działa na rynkach biurowym, mieszkaniowym, logistycznym i budowlanym. Grupa PHN świadczy kompleksowe usługi najmu, zarządzania nieruchomościami oraz deweloperskie.