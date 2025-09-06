Jak zorganizować Stare Miasto? Ruszają konsultacje planu zagospodarowania

Co zawiera plan zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta?

Główne cele planu zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta obejmują ustalenie przeznaczenia obszaru, który stanowi historycznie ukształtowane centrum miasta łączące funkcje mieszkaniowe, usługowe oraz obsługę ruchu turystycznego. Plan ma na celu ochronę i wyeksponowanie walorów historycznie ukształtowanego układu urbanistycznego oraz zabytkowej zabudowy, ze szczególnym podkreśleniem wartości zrealizowanego Dzieła Odbudowy XX wieku obszaru staromiejskiego. Ten obszar, będący Historycznym Centrum Warszawy, został wpisany na Listę światowego dziedzictwa UNESCO decyzją Komitetu Światowego Dziedzictwa z 2 września 1980 roku.

Kolejnym celem jest ochrona i rozwój układu terenów zieleni parkowej o funkcjach rekreacyjnych i wypoczynkowych położonych w pasmie pomiędzy Skarpą Warszawską a brzegiem Wisły. Obszary te wchodzą w skład Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Plan ma również na celu uporządkowanie zasad zagospodarowania, co zapewni prawidłowe realizowanie funkcji śródmiejskich obszaru położonego w centrum miasta.

Istotnym aspektem jest uporządkowanie i podniesienie standardu przestrzeni publicznych oraz wzmocnienie powiązań z terenami otaczającymi Nowe Miasto, Muranów, Mariensztat, Powiśle oraz Śródmieście. Plan przewiduje również ukształtowanie Alei pod Skarpą jako ogólnodostępnego ciągu pieszego lub pieszo-jezdnego, który będzie połączony z przestrzeniami publicznymi Rynku Mariensztackiego, Parku Fontann, Bulwarów Nadwiślańskich oraz ulic i placów Starego i Nowego Miasta.

Ostatnim celem planu jest uporządkowanie funkcjonowania układu komunikacyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem stref parkowania oraz stref komunikacji pieszej, w powiązaniu z przystankami komunikacji publicznej umieszczonymi na obrzeżach obszaru. Plan przewiduje także stworzenie warunków dla zagłębienia ulicy Wybrzeże Gdańskie w tunelu na wysokości Zamku Królewskiego i Starego Miasta.

Reklama Reklama

Jak wziąć udział w konsultacjach planu miejscowego rejonu Starego Miasta?

Projekt planu miejscowego dla rejonu Starego Miasta w Warszawie podlega kolejnym zmianom, które wynikły z uwag Prezydenta m.st. Warszawy oraz wpisu do rejestru zabytków. W związku z tym konieczne było ponowne wyłożenie części projektu planu do publicznego wglądu oraz wznowienie procedury konsultacji społecznych.

Od 11 września do 20 października mieszkańcy mogą zapoznać się z aktualnym projektem planu, który obejmuje zmienione fragmenty tekstu oraz rysunku planu miejscowego. Dokumenty te dostępne są zarówno online, jak i w siedzibie Biura Architektury i Planowania Przestrzennego przy al. Jerozolimskich 44, gdzie można je przeglądać w dni robocze w godz. 8-16 Dostępna jest także prognoza oddziaływania na środowisko dla omawianego projektu.

Mieszkańcy mają też możliwość udziału w konsultacjach na kilka sposobów. 18 września o godz. 17 odbędzie się dyskusja publiczna online transmitowana na YouTube, podczas której można zadawać pytania oraz komentować na czacie. Dodatkowo, osoby zainteresowane udziałem w dyskusji głosowej i wideo mogą dołączyć przez platformę ZOOM po wcześniejszym zgłoszeniu się mailowo na adres [email protected]. 16 i 23 września projektant planu będzie również dostępny pod telefonem 22 325 81 08 w godz. 13–16.

Każdy, kto chce wpłynąć na kształt planu, może zgłaszać swoje uwagi pisemnie lub podczas dyskusji online do 20 października. Formularze do zgłaszania uwag dostępne są w formie papierowej i elektronicznej online. Uwagi można przesyłać mailowo, pocztą tradycyjną, osobiście w Biurze Architektury lub w punktach obsługi mieszkańców. Każda propozycja będzie rozpatrzona przez urbanistów i Prezydenta miasta, a wyniki zostaną ogłoszone publicznie w Biuletynie Informacji Publicznej.

Czym jest plan miejscowy?

Plan miejscowy jest dokumentem prawnym, który determinuje przyszły kształt przestrzenny danego obszaru Warszawy. Jego celem jest zapewnienie ładu przestrzennego oraz koordynacja inwestycji w mieście. Mieszkańcy mogą aktywnie uczestniczyć w jego tworzeniu na dwóch etapach – podczas składania wniosków po ogłoszeniu przystąpienia do planowania oraz podczas składania uwag do gotowego projektu planu.

Reklama Reklama

Więcej informacji oraz materiały pomocnicze, w tym broszura tłumacząca zasady planowania przestrzennego, są dostępne na stronach miejskich oraz w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego.