30°C
1015.4 hPa
Życie Warszawy

Nowa koncepcja dla Łuku Siekierkowskiego. Ważne wytyczne m.in. dla deweloperów

Publikacja: 05.09.2025 14:45

Jednym z celów koncepcji przyjętej dla Łuku Siekierkowskiego jest ochrona Jeziorka Czerniakowskiego

Jednym z celów koncepcji przyjętej dla Łuku Siekierkowskiego jest ochrona Jeziorka Czerniakowskiego

Foto: mat. pras.

Maria Krzos
Warszawscy urzędnicy przedstawili koncepcję zagospodarowania oraz odprowadzania wód opadowych i roztopowych dla Łuku Siekierkowskiego. Inwestycje realizowane na tym obszarze powinny być zgodne z jej założeniami. Dlaczego Warszawa zdecydowała się na przygotowanie tej koncepcji? Jakie cele ma ona osiągnąć?

Łuk Siekierkowski to obszar na północ i na południe od Trasy Siekierkowskiej, po obu stronach Wisły. Ma powierzchnię ok. 750 ha. Jak podaje PAP, podczas spotkania z dziennikarzami dyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego m. st. Warszawy Bartosz Rozbiewski poinformował, że teren ten w 70 procentach ma miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (Mpzp), a w przyszłym miesiącu będzie miał w 75 procentach, bo dojdzie poprawiony plan Czerniakowa Południowego.

Magdalena Młochowska, koordynatorka ds. zielonej Warszawy

Robimy coś pionierskiego. Bo tak duży obszar do tej pory nie był jeszcze kompleksowo zarządzany z punktu widzenia gospodarki wodne

Magdalena Młochowska, koordynatorka ds. zielonej Warszawy przypomniała z kolei, że obszar Łuku Siekierkowskiego jest w tej chwili praktycznie niezagospodarowany (oprócz okolic ul. Bartyckiej). Według planów jest to teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową. Docelowo może tu zamieszkać ok. 20-30 tys. osób.

Dlaczego kwestia odprowadzania wód opadowych i roztopowych na obszarze Łuku Siekierkowskiego jest ważna?

W materiałach informacyjnych Urzędu m. st. Warszawy poświęconych „Koncepcji zagospodarowania oraz odprowadzania wód opadowych i roztopowych dla obszaru Łuku Siekierkowskiego na północ i na południe od Trasy Siekierkowskiej” czytamy: „Wzrost powierzchni zabudowy przyczynia się do zwiększenia spływu powierzchniowego, dlatego obszar ten staje przed wyzwaniami związanymi z efektywnym zarządzaniem wodami opadowymi i roztopowymi. Opracowanie systemu gospodarowania tymi wodami, zdolnego sprostać wyzwaniom związanym z postępującą urbanizacją i uszczelnianiem terenu oraz zmianą klimatu, ma kluczowe znaczenie dla zrównoważonego rozwoju tego obszaru i zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców”.

Polecane
Projekt planu, po trzecim wyłożeniu, pozostaje w dużej mierze niezmieniony
plan zagospodarowania przestrzennego
Okolice Jeziorka Czerniakowskiego w ogniu konsultacji społecznych
Reklama
Reklama

Koncepcja powstała też m.in. po to, by chronić Jeziorko Czerniakowskie i tereny wokół niego. W tej chwili jednym z problemów jest zmniejszający się poziom wody w jeziorze. Wdrożenie systemu przewidzianego w koncepcji mogłoby pozwolić na zasilanie jeziora wodami opadowymi i roztopowymi.

Co zawiera koncepcja zagospodarowania wód opadowych i roztopowych na terenie Łuku Siekierkowskiego? 

– Koncepcja zakłada systemy rozproszone zarówno pod względem technologicznym, jak i własnościowym. Podstawowym założeniem jest zagospodarowanie wód opadowych w miejscu powstania, czyli lokalne rozwiązania jak rowy deszczowe, zbiorniki powierzchniowe, muldy wodne czy zbiorniki retencyjne na terenie inwestora – mówi Dorota Jedynak, dyrektorka Biura Ochrony Środowiska.

Bartosz Rozbiewski wyjaśnia, że w ramach koncepcji dla całego obszaru Łuku Siekierkowskiego przyjęto zasadę, że nie tylko miasto, ale również inwestorzy będą partycypować w kosztach wykonania systemu odprowadzania i zagospodarowania wód. System ma się składać z rurociągów, otwartych elementów, a także z terenowych zbiorników, które mają wodę przetrzymywać.

Za poszczególne elementy systemu będą odpowiedzialne poszczególne podmioty – na terenie osiedli będzie to najpierw deweloper, a potem wspólnota. Jeśli chodzi o drogi, w zależności od jej kategorii albo dzielnica, albo Zarząd Dróg Miejskich. Zbiornikami otwartymi zarządzać będzie Zarząd Zieleni, a za kanalizację odpowiadać mają Wodociągi Warszawskie.

Polecane
Nie wiadomo, kiedy ruszy budowa „małej obwodnicy Warszawy"
drogi
„Mała obwodnica Warszawy” znów musi czekać

Zagospodarowania wód opadowych i roztopowych na własnym terenie

Koncepcja zakłada, że ważnym aspektem funkcjonowania systemu jest zagospodarowywanie wód przez właścicieli nieruchomości na własnym terenie. Realizacja koncepcji przewiduje:

Reklama
Reklama
  • retencję rozproszoną publiczną – wymóg retencjonowania 30 mm opadu z terenów nieprzepuszczalnych dla inwestycji na terenach miejskich i komunikacyjnych;
  • retencję rozproszoną indywidualną, czyli wymóg retencjonowania 30 mm opadu z terenów nieprzepuszczalnych dla wszystkich nowych inwestycji oraz wymóg retencjonowania 30 mm opadu z terenów nieprzepuszczalnych dla istniejących terenów mieszkaniowych w przypadku chęci przyłączenia się do systemu;
  • wymóg limitowania odpływu wód dla wszystkich inwestycji realizowanych na obszarze opracowania, do maksymalnie 5 lub 15 l/s na każdy hektar powierzchni terenu w zależności od lokalizacji i szczegółowych uwarunkowań.

Koncepcja powstała też m.in. po to, by chronić Jeziorko Czerniakowskie i tereny wokół niego.

Inwestorzy mają występować o opinię zespołu ws. zgodności z koncepcją

Na początku tego roku w ratuszu został powołany Zespół ds. wdrożenia „Koncepcji zagospodarowania oraz odprowadzania wód opadowych i roztopowych dla obszaru Łuku Siekierkowskiego na północ i na południe od Trasy Siekierkowskiej”. Zasiadają w nim przedstawiciele różnych działów wchodzących w skład urzędu. Podczas spotkania z dziennikarzami urzędnicy poinformowali, że gdyby nie było zespołu, to inwestor musiałby od każdego z podmiotów uzyskać warunki techniczne, a tak są wypracowane już gotowe warunki, do których musi się zastosować. – Robimy coś pionierskiego. Bo tak duży obszar do tej pory nie był jeszcze kompleksowo zarządzany z punktu widzenia gospodarki wodnej – podkreśliła Magdalena Młochowska.

Polecane
Wizualizacja drogi ekspresowej S10
drogi
Krok do lepszego połączenia Warszawy ze Szczecinem

W materiałach informacyjnych opublikowanych przez Urząd m. st. Warszawy czytamy, że uzyskanie pozytywnej opinii Zespołu będzie konieczne do uzyskania przez inwestora warunków technicznych przyłączenia do systemu odprowadzania wód opadowych na obszarze objętym koncepcją. Wnioski o wydanie opinii przyjmuje Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy.

Na stronie: https://architektura.um.warszawa.pl/-/luk-siekierkowski-koncepcja-wody-opadowe można znaleźć więcej informacji na temat koncepcji zagospodarowania wód opadowych i roztopowych na terenie Łuku Siekierkowskiego. Pod tym adresem: https://bip.warszawa.pl/web/biuro-ochrony-srodowiska/-/koncepcja-zagospodarowania-oraz-odprowadzania-wod-opadowych-i-roztopowych-dla-obszaru-luku-siekierkowskiego-na-polnoc-i-na-poludnie-od-trasy-siekierkowskiej?p_l_back_url=https%3A%2F%2Fbip.warszawa.pl%2Fweb%2Fbiuro-ochrony-srodowiska%2F-%2Fbiuro-ochrony-srodowiska można znaleźć m.in. instrukcję dla inwestorów oraz wzory wniosków o opinię Zespołu ws. zgodności z koncepcją.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Interpelacje składane przez radnego dzielnicy Ochota były dodatkowo opłacane z prywatnych źródeł
rady dzielnicowe

Radny aż nadto zaradny, czyli interpelacje za kasę

Głos może oddać każdy mieszkaniec województwa mazowieckiego – także dzieci
budżet obywatelski

Ostatnie dni głosowania na Mazowszu!

Strategiczna mapa hałasu pokazuje miejsca w Warszawie, w których jest najgłośniej, a w których najci
Hałas

Gdzie w jest najgłośniej, a gdzie najciszej? Mapa stolicy

Warszawiacy zyskali nowe narzędzie w walce z nieprawidłowym parkowaniem
parkowanie

Ruszyła niezależna platforma do walki z parkingowymi piratami

Sprawcy pobicia usłyszeli zarzuty
bezpieczeństwo

Atak na Ukraińców na Białołęce. Sprawcy zatrzymani

Biurowiec Saturn będzie kolejnym, który zostanie zburzony na potrzeby Modern Mokotów. Osiedle ma lic
inwestycje

Wyburzą jeden z symboli „Mordoru"? Deweloper już złożył wniosek

Trwają prace nad budową nowego centrum kultury dla Ursusa
Centrum Kultury

Inwestycja za 100 mln zł w Ursusie nabiera tempa

Office House już przyjął pierwszych najemców, docelowo będzie tu pracowało 3 tysiące osób
inwestycje

Milionowa transakcja. Office House w całości w rękach AFI

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama