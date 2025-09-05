Koncepcja powstała też m.in. po to, by chronić Jeziorko Czerniakowskie i tereny wokół niego. W tej chwili jednym z problemów jest zmniejszający się poziom wody w jeziorze. Wdrożenie systemu przewidzianego w koncepcji mogłoby pozwolić na zasilanie jeziora wodami opadowymi i roztopowymi.

Co zawiera koncepcja zagospodarowania wód opadowych i roztopowych na terenie Łuku Siekierkowskiego?

– Koncepcja zakłada systemy rozproszone zarówno pod względem technologicznym, jak i własnościowym. Podstawowym założeniem jest zagospodarowanie wód opadowych w miejscu powstania, czyli lokalne rozwiązania jak rowy deszczowe, zbiorniki powierzchniowe, muldy wodne czy zbiorniki retencyjne na terenie inwestora – mówi Dorota Jedynak, dyrektorka Biura Ochrony Środowiska.

Bartosz Rozbiewski wyjaśnia, że w ramach koncepcji dla całego obszaru Łuku Siekierkowskiego przyjęto zasadę, że nie tylko miasto, ale również inwestorzy będą partycypować w kosztach wykonania systemu odprowadzania i zagospodarowania wód. System ma się składać z rurociągów, otwartych elementów, a także z terenowych zbiorników, które mają wodę przetrzymywać.

Za poszczególne elementy systemu będą odpowiedzialne poszczególne podmioty – na terenie osiedli będzie to najpierw deweloper, a potem wspólnota. Jeśli chodzi o drogi, w zależności od jej kategorii albo dzielnica, albo Zarząd Dróg Miejskich. Zbiornikami otwartymi zarządzać będzie Zarząd Zieleni, a za kanalizację odpowiadać mają Wodociągi Warszawskie.

Zagospodarowania wód opadowych i roztopowych na własnym terenie

Koncepcja zakłada, że ważnym aspektem funkcjonowania systemu jest zagospodarowywanie wód przez właścicieli nieruchomości na własnym terenie. Realizacja koncepcji przewiduje:

retencję rozproszoną publiczną – wymóg retencjonowania 30 mm opadu z terenów nieprzepuszczalnych dla inwestycji na terenach miejskich i komunikacyjnych;

retencję rozproszoną indywidualną, czyli wymóg retencjonowania 30 mm opadu z terenów nieprzepuszczalnych dla wszystkich nowych inwestycji oraz wymóg retencjonowania 30 mm opadu z terenów nieprzepuszczalnych dla istniejących terenów mieszkaniowych w przypadku chęci przyłączenia się do systemu;

wymóg limitowania odpływu wód dla wszystkich inwestycji realizowanych na obszarze opracowania, do maksymalnie 5 lub 15 l/s na każdy hektar powierzchni terenu w zależności od lokalizacji i szczegółowych uwarunkowań.

Inwestorzy mają występować o opinię zespołu ws. zgodności z koncepcją

Na początku tego roku w ratuszu został powołany Zespół ds. wdrożenia „Koncepcji zagospodarowania oraz odprowadzania wód opadowych i roztopowych dla obszaru Łuku Siekierkowskiego na północ i na południe od Trasy Siekierkowskiej”. Zasiadają w nim przedstawiciele różnych działów wchodzących w skład urzędu. Podczas spotkania z dziennikarzami urzędnicy poinformowali, że gdyby nie było zespołu, to inwestor musiałby od każdego z podmiotów uzyskać warunki techniczne, a tak są wypracowane już gotowe warunki, do których musi się zastosować. – Robimy coś pionierskiego. Bo tak duży obszar do tej pory nie był jeszcze kompleksowo zarządzany z punktu widzenia gospodarki wodnej – podkreśliła Magdalena Młochowska.

W materiałach informacyjnych opublikowanych przez Urząd m. st. Warszawy czytamy, że uzyskanie pozytywnej opinii Zespołu będzie konieczne do uzyskania przez inwestora warunków technicznych przyłączenia do systemu odprowadzania wód opadowych na obszarze objętym koncepcją. Wnioski o wydanie opinii przyjmuje Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy.

Na stronie: https://architektura.um.warszawa.pl/-/luk-siekierkowski-koncepcja-wody-opadowe można znaleźć więcej informacji na temat koncepcji zagospodarowania wód opadowych i roztopowych na terenie Łuku Siekierkowskiego. Pod tym adresem: https://bip.warszawa.pl/web/biuro-ochrony-srodowiska/-/koncepcja-zagospodarowania-oraz-odprowadzania-wod-opadowych-i-roztopowych-dla-obszaru-luku-siekierkowskiego-na-polnoc-i-na-poludnie-od-trasy-siekierkowskiej?p_l_back_url=https%3A%2F%2Fbip.warszawa.pl%2Fweb%2Fbiuro-ochrony-srodowiska%2F-%2Fbiuro-ochrony-srodowiska można znaleźć m.in. instrukcję dla inwestorów oraz wzory wniosków o opinię Zespołu ws. zgodności z koncepcją.