Kolejny krok do lepszego połączenia Warszawy ze Szczecinem. Za ponad pół miliarda zł

Wizualizacja drogi ekspresowej S10
Droga ekspresowa S10 docelowo ma liczyć ok. 410 km i biec ze Szczecina przez północną Wielkopolskę, woj. kujawsko-pomorskie i mazowieckie w stronę Warszawy. W pobliżu stolicy S10 łączyć się ma z drogą ekspresową S50 i prowadzić do tzw. Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej (OAW).
Szczeciński oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) poinformował właśnie o złożeniu do Wojewody Zachodniopomorskiego wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla odcinka drogi ekspresowej S10 Łowicz Wałecki - Piecnik. Ma on mieć długość 14,8 km. „To już szósty odcinek zachodniopomorskiej S10 z wnioskiem o tę decyzję. Przy sprawnym przebiegu procedur administracyjnych, decyzję ZRID powinniśmy otrzymać na przełomie I i II kwartału przyszłego roku. Pozwoli to na rozpoczęcie robót budowlanych i procedury odszkodowawczej za przejmowane na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości” – informuje GDDKiA Oddział Szczecin.
Wydanie decyzji ZRID umożliwi wykonawcy rozpoczęcie robót budowlanych, na które przewidziano kolejne 22 miesiące (bez okresów zimowych ustalonych na 16 grudnia - 15 marca). Zakończenie inwestycji planowane jest w 2028 r.
Umowa na realizację S10 na odcinku Łowicz Wałecki - Piecnik została podpisana pod koniec października 2024 r. Kontrakt realizuje firma Budimex za kwotę 538 mln zł. W ramach inwestycji powstaną dwa węzły drogowe (Łowicz Wałecki i Mirosławiec) oraz osiem wiaduktów i estakada, a także siedem górnych przejść dla zwierząt i dwa dolne. Tak znaczna liczba przejść dla zwierząt spowodowana jest przebiegiem drogi przez duże kompleksy leśne.
Odcinek ten będzie stanowił obwodnicę Mirosławca i ominie to miasto od północy. Trasa będzie łączyła się z sąsiednimi odcinkami S10 – od zachodu z odcinkiem Cybowo - Łowicz Wałecki i od wschodu z odcinkiem Piecnik - Wałcz, które realizowane są równolegle.
Jak informuje GDDKiA Oddział Szczecin, w województwie zachodniopomorskim trwa realizacja siedmiu odcinków drogi ekspresowej S10 o łącznej długości 100 km. Umowy dla odcinków Piecnik - Wałcz i Suchań - Recz podpisane zostały w maju 2024 r. jako pierwsze, stąd dla nich wnioski o wydanie decyzji ZRID zostały złożone już w marcu tego roku. W kwietniu tego roku został złożony wniosek o wydanie decyzji ZRID dla odcinka Cybowo - Łowicz Wałecki. W maju zostały złożone wnioski dla kolejnych dwóch odcinków (Stargard - Suchań i Recz - Cybowo). Dla wszystkich odcinków trwają procedury administracyjne, które obejmują również ponowną ocenę oddziaływania na środowisko w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie.
Wniosek o wydanie decyzji ZRID dla ostatniego odcinka (Szczecin Kijewo - Szczecin Zdunowo) powinien zostać złożony na koniec listopada tego roku.
Mazowiecki odcinek S10 znajduje się dopiero na etapie uzgodnień dotyczących planowanego przebiegu trasy i przygotowania Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ) oraz Raportu oddziaływania na środowisko. Na przełomie 2024 r. i 2025 r. odbyły się spotkania z mieszkańcami miast i gmin w woj. kujawsko-pomorskim i mazowieckim, przez które przechodzić ma nowa trasa. W przypadku Mazowsza są to gminy: Bulkowo, Staroźreby, Dzierzążnia, Naruszewo, Brudzeń Duży, Mochowo, Gozdowo, Płock, Bielsk, Stara Biała, Radzanowo, Załuski. Konsultowano z nimi różne warianty przebiegu nowej drogi.
Planowe zakończenie tego etapu to IV kwartał 2025. Kolejna faza przygotowań to uzyskanie decyzji środowiskowej, opracowanie i uzyskanie decyzji zatwierdzającej Projekt Robót Geologicznych dla Dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (planowana data zakończenia etapu – 2026 r.).
Warto przypomnieć, że w woj. mazowieckim całe zadanie obejmuje nie tylko budowę drogi ekspresowej nr 10 (od granic województwa), ale również budowę fragmentu nowej drogi ekspresowej nr 50 na odcinku od drogi krajowej nr 50 do drogi ekspresowej nr 7. Ta inwestycja stanowić ma część Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej.