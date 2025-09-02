27.9°C
1008.5 hPa
Życie Warszawy

Kolejny krok do lepszego połączenia Warszawy ze Szczecinem. Za ponad pół miliarda zł

Publikacja: 02.09.2025 14:30

Wizualizacja drogi ekspresowej S10

Wizualizacja drogi ekspresowej S10

Foto: GDDKiA Oddział Szczecin

Maria Krzos
Jest wniosek o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla odcinka S10 Łowicz Wałecki - Piecnik. To kolejny krok w stronę lepszego połączenia Warszawy ze Szczecinem. Na jakim etapie jest budowa S10 w zachodniopomorskim, a na jakim na Mazowszu?

Droga ekspresowa S10 docelowo ma liczyć ok. 410 km i biec ze Szczecina przez północną Wielkopolskę, woj. kujawsko-pomorskie i mazowieckie w stronę Warszawy. W pobliżu stolicy S10 łączyć się ma z drogą ekspresową S50 i prowadzić do tzw. Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej (OAW).

Wniosek o ZRID dla odcinka S10 Łowicz Wałecki - Piecnik

Szczeciński oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) poinformował właśnie o złożeniu do Wojewody Zachodniopomorskiego wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla odcinka drogi ekspresowej S10 Łowicz Wałecki - Piecnik. Ma on mieć długość 14,8 km. „To już szósty odcinek zachodniopomorskiej S10 z wnioskiem o tę decyzję. Przy sprawnym przebiegu procedur administracyjnych, decyzję ZRID powinniśmy otrzymać na przełomie I i II kwartału przyszłego roku. Pozwoli to na rozpoczęcie robót budowlanych i procedury odszkodowawczej za przejmowane na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości” – informuje GDDKiA Oddział Szczecin.

Wydanie decyzji ZRID umożliwi wykonawcy rozpoczęcie robót budowlanych, na które przewidziano kolejne 22 miesiące (bez okresów zimowych ustalonych na 16 grudnia - 15 marca). Zakończenie inwestycji planowane jest w 2028 r.

Polecane
Obowodnica Lipska ma łącznie 6 km
drogi
Program budowy 100 obwodnic. Na Mazowszu pierwsza gotowa

Budowa S10 Łowicz Wałecki - Piecnik za prawie 540 mln zł 

Umowa na realizację S10 na odcinku Łowicz Wałecki - Piecnik została podpisana pod koniec października 2024 r. Kontrakt realizuje firma Budimex za kwotę 538 mln zł. W ramach inwestycji powstaną dwa węzły drogowe (Łowicz Wałecki i Mirosławiec) oraz osiem wiaduktów i estakada, a także siedem górnych przejść dla zwierząt i dwa dolne. Tak znaczna liczba przejść dla zwierząt spowodowana jest przebiegiem drogi przez duże kompleksy leśne.

Reklama
Reklama

Odcinek ten będzie stanowił obwodnicę Mirosławca i ominie to miasto od północy. Trasa będzie łączyła się z sąsiednimi odcinkami S10 – od zachodu z odcinkiem Cybowo - Łowicz Wałecki i od wschodu z odcinkiem Piecnik - Wałcz, które realizowane są równolegle.

Budowa S10 w woj. zachodniopomorskim. Na jakim jest etapie?

Jak informuje GDDKiA Oddział Szczecin, w województwie zachodniopomorskim trwa realizacja siedmiu odcinków drogi ekspresowej S10 o łącznej długości 100 km. Umowy dla odcinków Piecnik - Wałcz i Suchań - Recz podpisane zostały w maju 2024 r. jako pierwsze, stąd dla nich wnioski o wydanie decyzji ZRID zostały złożone już w marcu tego roku. W kwietniu tego roku został złożony wniosek o wydanie decyzji ZRID dla odcinka Cybowo - Łowicz Wałecki. W maju zostały złożone wnioski dla kolejnych dwóch odcinków (Stargard - Suchań i Recz - Cybowo). Dla wszystkich odcinków trwają procedury administracyjne, które obejmują również ponowną ocenę oddziaływania na środowisko w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie.

Polecane
Strategiczna mapa hałasu pokazuje miejsca w Warszawie, w których jest najgłośniej, a w których najci
Hałas
Gdzie w jest najgłośniej, a gdzie najciszej? Mapa stolicy

Wniosek o wydanie decyzji ZRID dla ostatniego odcinka (Szczecin Kijewo - Szczecin Zdunowo) powinien zostać złożony na koniec listopada tego roku.

Budowa S10 na Mazowszu. Na jakim jest etapie?

Mazowiecki odcinek S10 znajduje się dopiero na etapie uzgodnień dotyczących planowanego przebiegu trasy i przygotowania Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ) oraz Raportu oddziaływania na środowisko. Na przełomie 2024 r. i 2025 r. odbyły się spotkania z mieszkańcami miast i gmin w woj. kujawsko-pomorskim i mazowieckim, przez które przechodzić ma nowa trasa. W przypadku Mazowsza są to gminy: Bulkowo, Staroźreby, Dzierzążnia, Naruszewo, Brudzeń Duży, Mochowo, Gozdowo, Płock, Bielsk, Stara Biała, Radzanowo, Załuski. Konsultowano z nimi różne warianty przebiegu nowej drogi.

Planowe zakończenie tego etapu to IV kwartał 2025. Kolejna faza przygotowań to uzyskanie decyzji środowiskowej, opracowanie i uzyskanie decyzji zatwierdzającej Projekt Robót Geologicznych dla Dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (planowana data zakończenia etapu – 2026 r.). 

Reklama
Reklama

Warto przypomnieć, że w woj. mazowieckim całe zadanie obejmuje nie tylko budowę drogi ekspresowej nr 10 (od granic województwa), ale również budowę fragmentu nowej drogi ekspresowej nr 50 na odcinku od drogi krajowej nr 50 do drogi ekspresowej nr 7. Ta inwestycja stanowić ma część Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Od 1 września w pełni przejezdna jest Wisłostrada
ulice

Jakimi drogami pojedziemy po wakacyjnych remontach?

Obowodnica Lipska ma łącznie 6 km
drogi

Program budowy 100 obwodnic. Na Mazowszu pierwsza gotowa

Budowa rozpocznie się najszybciej po 2030 roku
transport

Tramwaje projektują trasę z Woli do Dworca Zachodniego

Podczas spotkania odwiedzający będą mieli okazję poznać warunki zatrudnienia, szczegóły pracy kierow
kadry

Dzień Otwarty w Zajezdni R-1 „Woronicza”

Celem kampanii jest budowanie świadomości i dobrych nawyków w komunikacji miejskiej
komunikacyjny savoir-vivre

Nauczą Warszawiaków kulturalniej jeździć autobusem?

Zainstalowano już sygnalizację dla tramwajów skręcających w Niepodległości i jadących dalej prosto R
remont na torach

Tramwaje wróciły na Mokotów

Realizacja projektu będzie wymagała zaangażowania co najmniej dwóch budżetów
przebudowa

Zgoda buduje, czyli Bodycha doczeka się remontu

Po wakacjach komunikacja miejska wraca do standardowego funkcjonowania
transport po wakacjach

Rewolucja w komunikacji miejskiej. Remonty i szkolne zmiany

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama