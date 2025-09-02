Kolejny krok do lepszego połączenia Warszawy ze Szczecinem. Za ponad pół miliarda zł

Jest wniosek o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla odcinka S10 Łowicz Wałecki - Piecnik. To kolejny krok w stronę lepszego połączenia Warszawy ze Szczecinem. Na jakim etapie jest budowa S10 w zachodniopomorskim, a na jakim na Mazowszu?



Droga ekspresowa S10 docelowo ma liczyć ok. 410 km i biec ze Szczecina przez północną Wielkopolskę, woj. kujawsko-pomorskie i mazowieckie w stronę Warszawy. W pobliżu stolicy S10 łączyć się ma z drogą ekspresową S50 i prowadzić do tzw. Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej (OAW).

Wniosek o ZRID dla odcinka S10 Łowicz Wałecki - Piecnik

Szczeciński oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) poinformował właśnie o złożeniu do Wojewody Zachodniopomorskiego wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla odcinka drogi ekspresowej S10 Łowicz Wałecki - Piecnik. Ma on mieć długość 14,8 km. „To już szósty odcinek zachodniopomorskiej S10 z wnioskiem o tę decyzję. Przy sprawnym przebiegu procedur administracyjnych, decyzję ZRID powinniśmy otrzymać na przełomie I i II kwartału przyszłego roku. Pozwoli to na rozpoczęcie robót budowlanych i procedury odszkodowawczej za przejmowane na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości” – informuje GDDKiA Oddział Szczecin.

Wydanie decyzji ZRID umożliwi wykonawcy rozpoczęcie robót budowlanych, na które przewidziano kolejne 22 miesiące (bez okresów zimowych ustalonych na 16 grudnia - 15 marca). Zakończenie inwestycji planowane jest w 2028 r.

Budowa S10 Łowicz Wałecki - Piecnik za prawie 540 mln zł

Umowa na realizację S10 na odcinku Łowicz Wałecki - Piecnik została podpisana pod koniec października 2024 r. Kontrakt realizuje firma Budimex za kwotę 538 mln zł. W ramach inwestycji powstaną dwa węzły drogowe (Łowicz Wałecki i Mirosławiec) oraz osiem wiaduktów i estakada, a także siedem górnych przejść dla zwierząt i dwa dolne. Tak znaczna liczba przejść dla zwierząt spowodowana jest przebiegiem drogi przez duże kompleksy leśne.