Program budowy 100 obwodnic: Na Mazowszu pierwsza już gotowa. Kiedy następne?

Od kilku dni kierowcy mogą jeździć obwodnicą Lipska – pierwszą obwodnicą na Mazowszu zaliczaną do programu budowy 100 obwodnic w latach 2020-2030, którą oddano do użytku. Skorzystają z niej mieszkańcy Lipska oraz wszyscy kierowcy poruszający się trasą Warszawa-Sandomierz.



„Nowa trasa przebiega w układzie północ-południe, po zachodniej stronie Lipska. Początek obwodnicy znajduje się ok. 350 m na północ od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 754, a koniec ok. 500 m od nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 747” – poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Warszawa.

Za budowę obwodnicy Lipska odpowiedzialna była firma Budimex. Umowa o wartości prawie 110 mln zł podpisana została w grudniu 2020 r. Inwestycja była realizowana w systemie Projektuj i buduj, co oznacza, że wykonawca w pierwszej kolejności przygotował projekt budowlany, uzyskał niezbędne opinie i uzgodnienia. Kolejnym etapem było złożenie wniosku do Wojewody Mazowieckiego o wydanie decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID), a po jej uzyskaniu – wybudowanie drogi. Obwodnica ma nieco ponad 6 km.

Czym jest program budowy 100 obwodnic?

Program budowy 100 obwodnic został przyjęty uchwałą Rada Ministrów z 13 kwietnia 2021 r. W całej Polsce do programu włączono 100 obwodnic o łącznej długości ok. 820 km. Przewidywano wówczas, że na realizacje całości rząd przeznaczy 28 mld zł. Co ważne, już na samym początku poszczególne projekty włączone do programu różniły się poziomem zaawansowania prac.

Do programu zostały wpisane obwodnice dziewięciu mazowieckich miast: Ciechanowa, Lipska, Łącka, Ostrołęki, Pułtuska, Siedlec, Skaryszewa, Sokołowa Podlaskiego i Zwolenia. Ich budowa ma ułatwić życie ich mieszkańcom, ale nie tylko. Chodzi też o to, by usprawnić poruszanie się po Mazowszu i w inne regiony Polski (np. z Warszawy na Mazury). Istotnym zadaniem nowych odcinków jest także rozprowadzenie ruchu z autostrad i dróg ekspresowych.