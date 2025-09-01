Program budowy 100 obwodnic: Na Mazowszu pierwsza już gotowa. Kiedy następne?

Obowodnica Lipska ma łącznie 6 km
„Nowa trasa przebiega w układzie północ-południe, po zachodniej stronie Lipska. Początek obwodnicy znajduje się ok. 350 m na północ od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 754, a koniec ok. 500 m od nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 747” – poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Warszawa.
Za budowę obwodnicy Lipska odpowiedzialna była firma Budimex. Umowa o wartości prawie 110 mln zł podpisana została w grudniu 2020 r. Inwestycja była realizowana w systemie Projektuj i buduj, co oznacza, że wykonawca w pierwszej kolejności przygotował projekt budowlany, uzyskał niezbędne opinie i uzgodnienia. Kolejnym etapem było złożenie wniosku do Wojewody Mazowieckiego o wydanie decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID), a po jej uzyskaniu – wybudowanie drogi. Obwodnica ma nieco ponad 6 km.
Program budowy 100 obwodnic został przyjęty uchwałą Rada Ministrów z 13 kwietnia 2021 r. W całej Polsce do programu włączono 100 obwodnic o łącznej długości ok. 820 km. Przewidywano wówczas, że na realizacje całości rząd przeznaczy 28 mld zł. Co ważne, już na samym początku poszczególne projekty włączone do programu różniły się poziomem zaawansowania prac.
Do programu zostały wpisane obwodnice dziewięciu mazowieckich miast: Ciechanowa, Lipska, Łącka, Ostrołęki, Pułtuska, Siedlec, Skaryszewa, Sokołowa Podlaskiego i Zwolenia. Ich budowa ma ułatwić życie ich mieszkańcom, ale nie tylko. Chodzi też o to, by usprawnić poruszanie się po Mazowszu i w inne regiony Polski (np. z Warszawy na Mazury). Istotnym zadaniem nowych odcinków jest także rozprowadzenie ruchu z autostrad i dróg ekspresowych.
Przy okazji zakończenia budowy obwodnicy Lipska, GDDKiA poinformowała również o poziomie zaawansowanie pozostałych inwestycji wpisanych do programu. „W realizacji jest obwodnica Pułtuska (DK61/57). Zaawansowanie robót sięga 82 proc. Szacujemy, że roboty zakończą się w I półroczu 2026 r. W procedowaniu są roszczenia wykonawcy, który oczekuje wydłużenia czasu na ukończenie lub dodatkowych środków finansowych. Termin wynikający z umowy może zostać przesunięty w sytuacji, gdy wykonawca uzasadni, że w czasie realizacji umowy nastąpiły okoliczności, na które nie miał wpływu, a uniemożliwiły mu one prowadzenie robót” – czytamy.
Wśród obwodnic, nad którymi prace przekroczyły etap przygotowań, znajduje się obwodnica Skaryszewa w ciągu drogi krajowej nr 9. W jej przypadku toczy się postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy, który zrealizuje zadanie w systemie Projektuj i buduj.
„Kolejnych sześć obwodnic (Ciechanowa i Łącka (DK60), Ostrołęki (DK57), Siedlec (DK63), Sokołowa Podlaskiego (DK62/63) i Zwolenia (DK79)) jest na etapie przygotowawczym – dla każdej z nich trwają prace nad Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowym wraz z elementami koncepcji programowej i materiałami do uzyskania decyzji środowiskowej” – informuje GDDKiA.
9 sierpnia br., dzień po ogłoszeniu końca budowy obwodnicy Lipska, warszawski oddział GDDKiA poinformował, że lada moment powinno ukazać się ogłoszenie o przetargu na zaprojektowanie i budowę czwartej z dziewięciu obwodnic mazowieckich miast realizowanych w ramach Programu budowy 100 obwodnic. Chodzi o ponad 10-kilometrową obwodnicę Zwolenia w ciągu drogi krajowej nr 79 (DK79).
„Trasa przebiegać będzie w nowym śladzie DK79 przez obszar gminy Zwoleń, po wschodniej stronie miasta. Powstanie jako droga klasy GP (główna ruchu przyspieszonego). Będzie posiadała jedną jezdnię po jednym pasie ruchu w każdą stronę, a dostępność do niej będzie możliwa poprzez węzeł z projektowaną obecnie drogą ekspresową S12 oraz cztery skrzyżowania: dwa z istniejącym przebiegiem DK79, jedno z istniejącym przebiegiem DK12 oraz jedno z drogą powiatową relacji Zwoleń – Janowice” – informuje GDDKiA.