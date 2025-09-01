Tramwaje wróciły na Mokotów

Zgodnie z zapowiedziami, 1 września po zakończeniu prac modernizacyjnych tramwaje wznowiły kursowanie na al. Niepodległości oraz ul. Rakowieckiej.



Zmiany w organizacji ruchu drogowego dotyczą również kierowców, którzy od teraz muszą liczyć się z nowym schematem przejazdu.

Tramwaje wracają na trasę

Mieszkańcy Warszawy mogą ponownie korzystać z bezpośredniego połączenia tramwajowego ze Śródmieścia i Dworca Centralnego w kierunku kampusu SGH, szpitala przy ul. Wołoskiej i Służewca. Na swoje regularne trasy wróciły linie 17 (Winnica – PKP Służewiec) oraz 33 (Metro Młociny – Kielecka), co znacznie ułatwi podróżowanie w tej części miasta.

Zmiany dla kierowców

Wraz z powrotem tramwajów wprowadzono modyfikacje w organizacji ruchu kołowego. Ruch na al. Niepodległości został przekierowany na jezdnię zachodnią (w stronę Mokotowa), jednakże przejazd możliwy jest tylko w jednym kierunku – „pod prąd”, w stronę centrum. Objazd w kierunku Mokotowa wyznaczono ulicami Batorego i Boboli.

Otwarty został także odcinek ul. Rakowieckiej, od ul. Opoczyńskiej do al. Niepodległości. Kierowcy wyjeżdżający zarówno z Rakowieckiej, jak i z ul. Bruna, mogą skręcać wyłącznie w lewo, w kierunku Dworca Centralnego.