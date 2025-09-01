19°C
Życie Warszawy

Tramwaje wróciły na Mokotów

Publikacja: 01.09.2025 15:45

Zainstalowano już sygnalizację dla tramwajów skręcających w Niepodległości i jadących dalej prosto R

Zainstalowano już sygnalizację dla tramwajów skręcających w Niepodległości i jadących dalej prosto Rakowiecką

Foto: mat. pras.

M.B.
Zgodnie z zapowiedziami, 1 września po zakończeniu prac modernizacyjnych tramwaje wznowiły kursowanie na al. Niepodległości oraz ul. Rakowieckiej.

Zmiany w organizacji ruchu drogowego dotyczą również kierowców, którzy od teraz muszą liczyć się z nowym schematem przejazdu.

Tramwaje wracają na trasę

Mieszkańcy Warszawy mogą ponownie korzystać z bezpośredniego połączenia tramwajowego ze Śródmieścia i Dworca Centralnego w kierunku kampusu SGH, szpitala przy ul. Wołoskiej i Służewca. Na swoje regularne trasy wróciły linie 17 (Winnica – PKP Służewiec) oraz 33 (Metro Młociny – Kielecka), co znacznie ułatwi podróżowanie w tej części miasta.

Zmiany dla kierowców

Wraz z powrotem tramwajów wprowadzono modyfikacje w organizacji ruchu kołowego. Ruch na al. Niepodległości został przekierowany na jezdnię zachodnią (w stronę Mokotowa), jednakże przejazd możliwy jest tylko w jednym kierunku – „pod prąd”, w stronę centrum. Objazd w kierunku Mokotowa wyznaczono ulicami Batorego i Boboli.

Otwarty został także odcinek ul. Rakowieckiej, od ul. Opoczyńskiej do al. Niepodległości. Kierowcy wyjeżdżający zarówno z Rakowieckiej, jak i z ul. Bruna, mogą skręcać wyłącznie w lewo, w kierunku Dworca Centralnego.

Wykonawca kontynuuje prace nad wschodnią częścią nowego węzła rozjazdowego oraz budową trasy tramwajowej na ul. Rakowieckiej w kierunku Puławskiej. O kolejnych etapach prac i związanych z nimi utrudnieniach będziemy informować na bieżąco.

Źródło: zyciewarszawy.pl

