Życie Warszawy

Ostatnie dni głosowania w Budżecie Obywatelskim Mazowsza!

Publikacja: 02.09.2025 16:15

Głos może oddać każdy mieszkaniec województwa mazowieckiego – także dzieci

Foto: Adobe Stock

rbi
Głosowanie na projekty zgłoszone do 6. edycji Budżetu Obywatelskiego Mazowsza dobiega końca. Na wybrane projekty z pul ogólnowojewódzkiej i podregionalnej mieszkańcy mogą głosować do niedzieli, 7 września.

Do tegorocznej 6. edycji Budżetu Obywatelskiego Mazowsza zgłoszono rekordową liczbę 492 pomysłów z czego do głosowania zakwalifikowano 362. Najwięcej, bo aż 54 projekty są do wyboru w podregionie radomskim, na drugim miejscu jest podregion ciechanowski z 50 projektami. Podium zamyka region siedlecki. Tam zgłoszono 34 projekty.

Budżet obywatelski zakłada, że to mieszkańcy decydują, na co zostanie wydana określona część budżetu. W tym roku na Mazowszu jest do podziału 30 mln złotych. W puli ogólnowojewódzkiej pozytywnie oceniono i dopuszczono do głosowania 60 projektów. Kwota zarezerwowana na tę pulę to 6 mln zł, a na wszystkie pule podregionalne – 24 mln zł.

W pierwszej części tegorocznej edycji BOM mieszkańcy zgłosili projekty do realizacji, a teraz w drugiej, odbywa się głosowanie. Dofinansowanie otrzymają projekty, które dostaną największą liczbę głosów, a ich koszt zmieści się w puli przeznaczonej na dany podregion. Zwycięskie projekty zostaną zrealizowane w przyszłym roku.

Rośnie liczba głosujących w Budżecie Obywatelskim Mazowsza

Z roku na rok rośnie liczba osób głosujących na projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. W ubiegłym roku swój głos oddało ponad 73 tysiące osób. To dwa razy więcej niż w pierwszej edycji plebiscytu.

– Mieszkańcy widzą, że te projekty są realizowane. To motywuje do głosowania – przyznaje Sara Michalska, dyrektorka odpowiedzialna za Budżet Obywatelski Mazowsza. – Największą popularnością cieszą się projekty zdrowotne, takie jak np. zakup karetek i kulturalne np. otwarte koncerty zespołu Mazowsze, na które dzięki budżetowi obywatelskiemu mogą się wybrać całe rodziny – dodaje.

Aby wziąć udział w głosowaniu, należy wejść na stronę https://bom.mazovia.pl, a potem wybrać swój podregion i projekt.

Następnie należy podać: imię i nazwisko, nazwę miejscowości i powiatu, a także numer telefonu komórkowego. Na ten numer zostanie wysłany kod weryfikacyjny SMS. Jeden numer telefonu może być użyty do głosowania maksymalnie przez trzy osoby. Każdy mieszkaniec może zagłosować tylko jeden raz na maksymalnie 2 projekty: jeden z puli ogólnowojewódzkiej i jeden z puli podregionalnej.

Jakie są projekty w Budżecie Obywatelskim Mazowsza?

Głos może oddać każdy mieszkaniec województwa mazowieckiego – także dzieci. W ich imieniu głosują rodzice lub opiekunowie. Wyniki głosowania poznamy do 19 września.

Tematyka projektów zgłoszonych do BOM jest szeroka: od edukacji, warsztatów, po wycieczki, półkolonie, wydarzenia sportowe i koncerty. Ponad połowę pomysłów w tym roku zgłosiły kobiety.

Urząd marszałkowski przypomina, że za każdym projektem stoją mieszkańcy regionu. To oni je tworzyli w odpowiedzi na realne potrzeby lokalnej społeczności.

Magdalena Adamczyk z gminy Kotuń, już po raz czwarty zgłosiła projekt. – Pracuję z seniorami i wiem, że brakowało zajęć, które zachęciłyby ich do wychodzenia z domu. Stąd pomysł stworzenia Klubu Aktywnego Seniora. Projekt wygrał w ubiegłym roku i jest już realizowany. Każdy głos mieszkańca jest ważny. Dlatego zachęcamy do wejścia na stronę bom.mazovia.pl, przejrzenia projektów i oddania głosu na ten, który jest dla nas najważniejszy – dodaje autorka projektów. W tym roku Magdalena Adamczyk zgłosiła kolejny pomysł, tym razem dotyczy on organizacji półkolonii sportowo-kreatywnych dla dzieci.

Źródło: zyciewarszawy.pl

