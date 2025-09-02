Ostatnie dni głosowania w Budżecie Obywatelskim Mazowsza!

Głosowanie na projekty zgłoszone do 6. edycji Budżetu Obywatelskiego Mazowsza dobiega końca. Na wybrane projekty z pul ogólnowojewódzkiej i podregionalnej mieszkańcy mogą głosować do niedzieli, 7 września.



Do tegorocznej 6. edycji Budżetu Obywatelskiego Mazowsza zgłoszono rekordową liczbę 492 pomysłów z czego do głosowania zakwalifikowano 362. Najwięcej, bo aż 54 projekty są do wyboru w podregionie radomskim, na drugim miejscu jest podregion ciechanowski z 50 projektami. Podium zamyka region siedlecki. Tam zgłoszono 34 projekty.

Budżet obywatelski zakłada, że to mieszkańcy decydują, na co zostanie wydana określona część budżetu. W tym roku na Mazowszu jest do podziału 30 mln złotych. W puli ogólnowojewódzkiej pozytywnie oceniono i dopuszczono do głosowania 60 projektów. Kwota zarezerwowana na tę pulę to 6 mln zł, a na wszystkie pule podregionalne – 24 mln zł.

W pierwszej części tegorocznej edycji BOM mieszkańcy zgłosili projekty do realizacji, a teraz w drugiej, odbywa się głosowanie. Dofinansowanie otrzymają projekty, które dostaną największą liczbę głosów, a ich koszt zmieści się w puli przeznaczonej na dany podregion. Zwycięskie projekty zostaną zrealizowane w przyszłym roku.

Rośnie liczba głosujących w Budżecie Obywatelskim Mazowsza

Z roku na rok rośnie liczba osób głosujących na projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. W ubiegłym roku swój głos oddało ponad 73 tysiące osób. To dwa razy więcej niż w pierwszej edycji plebiscytu.