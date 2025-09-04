26.9°C
1016.3 hPa
Życie Warszawy

„Mała obwodnica Warszawy” znów musi czekać. Nowy problem opóźnia budowę

Publikacja: 04.09.2025 13:15

Nie wiadomo, kiedy ruszy budowa „małej obwodnicy Warszawy"

Nie wiadomo, kiedy ruszy budowa „małej obwodnicy Warszawy"

Foto: Mat. pras.

Joanna Kamińska
Rozpoczęcie budowy „małej obwodnicy Warszawy” między Piasecznem a Lesznowolą, zapowiadanej od ponad 20 lat, może się opóźnić. Na przeszkodzie realizacji inwestycji, która ma odciążyć ruchliwą drogę wojewódzką nr 721, stanęły procedury i sprzeciw dewelopera.

Inwestycja mogłaby rozpocząć się już wkrótce. Oczekiwano bowiem jedynie na wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Jednak w międzyczasie rozpoczął się spór z deweloperem dotyczący pozwolenia wodno-prawnego dla nowego odcinka drogi. Sprawę opisała „Gazeta Wyborcza”.

„Mała obwodnica Warszawy” ma połączyć Piaseczno z Lesznowolą

„Mała obwodnica Warszawy” powstać ma na południe od stolicy między Piasecznem a Lesznowolą, na drodze wojewódzkiej nr 721. Ma być to tzw. trasa 721-bis, która przejmie ruch tranzytowy w południowej części aglomeracji warszawskiej.

Inwestycja, której wartość wyceniana jest na niemal pół miliarda złotych, połączyć ma Piaseczno z powstałym dwa lata temu węzłem Lesznowola na drodze ekspresowej S7. Na trasie wybudowany ma zostać wiadukt nad torami kolejowymi w Starej Iwicznej.

Polecane
Wizualizacja drogi ekspresowej S10
drogi
Krok do lepszego połączenia Warszawy ze Szczecinem

„Mała obwodnica Warszawy” coraz bardziej potrzebna

O konieczności budowy „małej obwodnicy Warszawy” mówi się od lat. Samochody podążające jednopasmowym odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku Piaseczno – Lesznowola stoją w coraz dłuższych korkach. Dużemu natężeniu ruchu sprzyja tu intensywny rozwój budownictwa mieszkaniowego w okolicy reklamowanej przez deweloperów jako spokojne miejsce położone niedaleko Warszawy. Problemem na trasie jest także przejazd kolejowy w Starej Iwicznej.

Reklama
Reklama

Wszystko to sprawia, że pokonanie niespełna ośmiokilometrowego odcinka z Piaseczna do Lesznowoli zajmuje coraz więcej czasu.

Kiedy ruszy budowa „małej obwodnicy Warszawy”? Pojawił się problem

Budowa „małej obwodnicy Warszawy” zapowiadana jest już od ponad 20 lat. To wtedy bowiem samorządowcy porozumieli się w tej kwestii, a inwestycja wpisana została do planu zagospodarowania przestrzennego.

Polecane
Obowodnica Lipska ma łącznie 6 km
drogi
Program budowy 100 obwodnic. Na Mazowszu pierwsza gotowa

W 2023 roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddała do użytku drogę ekspresową S7 z węzłem Lesznowola. To właśnie on docelowo połączony ma zostać z drogą wojewódzką tworząc w ten sposób „mała obwodnicę Warszawy”. W listopadzie tego samego roku dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu wydał pozwolenie wodno-prawne dla planowanego nowego odcinka drogi 721.

W 2024 roku Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich złożył wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji dla drogi nr 721 z obwodnicą Lesznowoli. Jednak w czerwcu 2025 roku Wody Polskie uchyliły pozwolenie wodno-prawne wydane w listopadzie 2023 roku dla nowego odcinka drogi. Z tego powodu w połowie sierpnia Wojewoda Mazowiecki zawiesił postępowanie w sprawie zezwolenia dla drogi nr 721 z obwodnicą Lesznowoli.

Następnie uchylone pozwolenie wodno-prawne podważać zaczęły dwie spółki związane z firmą Patio Deweloper. Swoje postępowanie uzasadniały nieprawidłowym, ich zdaniem, doręczeniem im zawiadomienia o wydaniu pozwolenia. Nie zostało ono opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej, a ponadto jedna ze wspomnianych spółek nie otrzymała stosownej informacji pocztą.

Reklama
Reklama
Polecane
Strategiczna mapa hałasu pokazuje miejsca w Warszawie, w których jest najgłośniej, a w których najci
Hałas
Gdzie w jest najgłośniej, a gdzie najciszej? Mapa stolicy

- W bezpośrednim sąsiedztwie projektowanej drogi 721 nasza spółka prowadzi dwie inwestycje, które mają prawomocne pozwolenia na budowę od 2023 r. Przebieg trasy koliduje z nimi, ponieważ jej projektanci poszerzyli korytarz o kilkanaście metrów w stronę północną. Spowodowało to konieczność likwidacji kilku budynków w jednej inwestycji, a w przypadku drugiej konieczność wykonania projektu od nowa. Projektanci drogi wiedzieli o planach spółki Patio i mieli możliwość jej przesunięcia na południe, gdzie tereny są niezabudowane i nie ma tam w planie żadnych inwestycji. Nie mamy nic przeciwko nowej drodze, ale nie godzimy się, by wychodziła poza korytarz przewidziany w miejscowym planie zagospodarowania – wyjaśnił Marcin Chmielewski z Patio Deweloper cytowany przez „Gazetę Wyborczą”.

Tymczasem poseł Piotr Kandyba, który wcześniej jako mazowiecki radny angażował się w przygotowania do budowy drogi, podkreśla: - Ta droga była przesuwana specjalnie, żeby nie kolidowała z inwestycją dewelopera. 

Przygotowania do budowy nowej drogi zostały wstrzymane do czasu wydania w tej sprawie decyzji przez sąd. Jeżeli ten uzna, że pozwolenie wodno-prawne było skuteczne, inwestycja będzie mogła ruszyć. W przeciwnym wypadku konieczny może okazać się ponowny wniosek o pozwolenie wodno-prawne.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Pociągi łączące Warszawę z Berlinem będą odjeżdżały co dwie godziny
kolej

Pociągi między Warszawą a Berlinem co dwie godziny

Półmaraton Praski to impreza cisząca się rosnącą popularnością
impreza masowa

Biegacze opanują Pragę. Jakie będą utrudnienia drogowe?

Jest pierwszy krok w stronę budowy trasy rowerowej z Grodziska Mazowieckiego do Warszawy
z perspektywy siodełka

Pierwszy krok w stronę trasy rowerowej wzdłuż WKD

Drogowcy zaplanowali prace remontowe w weekend
remont

Frezowanie na Ciszewskiego i Obozowej w weekend

Region Rogaland jest znany z majestatycznych fiordów, zapierających dech w piersiach krajobrazów i b
samolot

LOT poleci z Warszawy do norweskiej krainy fiordów

Koleje Mazowieckie chcą zwiększyć bezpieczeństwo przewozów
kolej

Koleje Mazowieckie chcą pożegnać radio-stop

Podczas spotkania odwiedzający będą mieli okazję poznać warunki zatrudnienia, szczegóły pracy kierow
kadry

Dzień Otwarty w Zajezdni R-1 „Woronicza”

Wizualizacja drogi ekspresowej S10
drogi

Krok do lepszego połączenia Warszawy ze Szczecinem

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama