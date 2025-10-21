AI zagrożeniem dla Warszawy? Reklamy generowane przez sztuczną inteligencję pod lupą

Najbardziej odczuwalny problem dotyka jednak zawodów kreatywnych. W środowisku artystycznym w Polsce panuje jeśli nie popłoch to na pewno uzasadniona obawa o zlecenia. Polscy ilustratorzy i graficy donoszą o spadku liczby zamówień oraz zaniżanie stawek. Zdarza się, że klienci argumentują niskie wynagrodzenie tym, że „można to samo zrobić w AI”. Wielu twórców postrzega generatory sztucznej inteligencji jako narzędzie do kradzieży pracy artystów, które zostały wytrenowane na obrazach uzyskanych bez poszanowania praw autorskich.

AI zakazane w Warszawie?

Radny Jan Mencwel domaga się od Prezydenta Rafała Trzaskowskiego informacji na temat podjęcia kroków regulacyjnych. Zwraca uwagę, że wszechobecne reklamy outdoorowe coraz częściej wykorzystują obrazy AI, które udają zdjęcia, lecz przedstawiają nieistniejących „aktorów” lub nieistniejące „krajobrazy” imitujące rzeczywistość.

W związku z tym radny sformułował do ratusza zapytania, czy jest możliwe uregulowanie obecności obrazów wygenerowanych w AI w ramach trwającej pracy nad uchwałą krajobrazową oraz czy władze planują uwzględnić obrazy AI jako osobną kategorię reklam we wspomnianej uchwale.

Powody dla regulacji

Argumentacja radnego za potrzebą regulacji jest wielowątkowa. Opiera się na konieczności ochrony przestrzeni miejskiej, zdrowia psychicznego mieszkańców i etosu pracy twórczej.

Reklama Reklama

Zdaniem Mencwela, ciągłe obcowanie z reklamami AI – stanowiącymi przedłużenie cyfrowego świata – przyczynia się do poczucia „nadmiernej cyfryzacji”. Przestrzeń publiczna powinna być natomiast miejscem odpoczynku i wytchnienia po pracy, w której większość mieszkańców i tak spędza długie godziny, wpatrując się w ekrany.

Radny wskazuje, że Warszawa jest już wystarczająco przesycona słabej jakości estetyką szyldów i reklam. Reklamy wygenerowane w AI, bez względu na zaawansowanie, niewątpliwie nie wzbogacają estetyki miasta, co stanowi kolejny argument za ich ograniczeniem w ramach uchwały krajobrazowej.

Kolejnym powodem jest też ten dotyczący etyki środowiskowej. Tworzenie obrazów za pomocą AI jest wątpliwe etycznie ze względu na kwestie ekologiczne – proces ten niesie ze sobą „olbrzymi ślad węglowy i wodny”. Dodatkowo, AI zagraża wielu zawodom kreatywnym, takim jak fotografowie, a miasto powinno rozważyć ochronę lokalnych twórców przed masowym wypieraniem ich przez automatyczne systemy.

Oczekiwana odpowiedź prezydenta Rafała Trzaskowskiego wskaże, czy Warszawa stanie się pierwszą polską metropolią, która świadomie i prawnie ureguluje wykorzystanie sztucznej inteligencji w swojej przestrzeni publicznej, stawiając ochronę estetyki i rynku pracy twórców ponad zalew cyfrowej fikcji.