Bezpieczna Warszawianka, Bezpieczny Warszawiak. Ostatnie zajęcia w tym roku

Kursy są skierowane do pełnoletnich kobiet i mężczyzn
Kursy są skierowane do osób pełnoletnich – zarówno kobiet jak i mężczyzn. W trakcie dziewięciu dwugodzinnych zajęć, prowadzonych przez wykwalifikowanych instruktorów Straży Miejskiej m.st. Warszawy, uczestnicy poznają podstawowe techniki samoobrony, będą uczyć się udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i zachowania w potencjalnie niebezpiecznych sytuacjach.
Ostatnia w roku edycja programu zacznie się na przełomie września i października (w zależności od grupy), a skończy na początku grudnia.
Zajęcia odbywać się będą w dwóch lokalizacjach: w sali sportowej Straży Miejskiej m.st. Warszawy przy ulicy Sołtyka 8/10 (po dwie grupy we wtorki i czwartki) oraz OSiR Praga-Południe przy ulicy Bora-Komorowskiego 40 (w poniedziałki i piątki). Łącznie przygotowaliśmy 104 miejsca - 88 dla pań i 16 dla panów.
Zapisy trwać będą przez dwa dni. 16 września w godz. 8-14 uruchomione zostaną zgłoszenia telefoniczne pod numerem 22 855 33 13. Jeśli grupy się nie wypełnią, zgłoszenia będą też przyjmowane telefonicznie 17 września – pod tym samym numerem telefonu i także w godz. 8-14.
Dla pań zarezerwowano również pulę miejsc do zapisów drogą elektroniczną. Zgłoszenia za pośrednictwem strony internetowej Straży Miejskiej m.st. Warszawy (b.link/BezpiecznaZapisy) zostaną uruchomione 16 września o godz. 8. Aby zapisać się przez Internet, konieczna jest rejestracja i stworzenie profilu mieszkańca.