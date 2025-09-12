20.6°C
1019.3 hPa
Życie Warszawy

Coraz więcej firm w stolicy. Co trzeci Warszawiak to przedsiębiorca?

Publikacja: 12.09.2025 14:25

Dużo nowych mikrofirm w Warszawie

Dużo nowych mikrofirm w Warszawie

Foto: Adobe Stock

Justyna Szymczyk-Mielniczyn
W ciągu ostatnich 12 miesięcy w Polsce zarejestrowano przeszło 140 tys. nowych małych firm zatrudniających do dziewięciu pracowników. Prym wiedzie Warszawa i województwo mazowieckie.

W ciągu ostatniego roku liczba mikroprzedsiębiorstw w Polsce wzrosła o 2,8 proc. - podaje Business Insider, powołując się na dane GUS-u. Założono 142,8 tys. nowych małych firm. W określonym czasie najwięcej z nich otwarto w województwie mazowieckim.

Mikrofirmy w województwie mazowieckim

Według danych GUS w województwie mazowieckim w ciągu ostatniego roku otworzyło swoją działalność 38 tys. mikroprzedsiębiorstw. Łącznie na terenie województwa według stanu na koniec sierpnia tego roku jest ich 1 mln 77 tys.

Mikroprzedsiębiorcy w Warszawie. Nowych firm przybywa

W samej Warszawie w ciągu ostatnich 12 miesięcy przybyło 22,5 tys. mikrofirm, co daje przyrost o 4,1 proc. w ujęciu rok do roku. 12,5 tysiąca takich przedsiębiorstw zostało założonych jako osoby fizyczne, reszta natomiast w innych formach prawnych.

Polecane
Park Akcji „Burza” znalazł się w półfinale konkursu Dezeen Awards 2025
architektura
Warszawski park najpiękniejszy na świecie? Jest w półfinale konkursu

Na koniec sierpnia 2025 roku w Warszawie działało 592 tys. mikroprzedsiębiorstw, w tym 325 tys. jako osoby fizyczne. Jak podaje Business Insider, jeśli wziąć pod uwagę liczbę mieszkańców stolicy (1,8 mln), to nawet co trzeci warszawiak, nie licząc osób nieletnich i starszych, jest przedsiębiorcą.

Reklama
Reklama

Czym jest mikrofirma?

Przypomnijmy, że według Prawa przedsiębiorców mikroprzedsiębiorcy to osoby, które w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniały średniorocznie mniej niż 10 pracowników i osiągały roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 mln euro.

Mikrofirmy najczęściej są działalnościami jednoosobowymi lub niewielkimi przedsiębiorstwami.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Festiwal Nowe Brzmienia Warszawskich Ulic odbędzie się w sobotę, 13 września, przed Urzędem Dzielnic
poradnik „Życia Warszawy”

Koncerty, zawody, imprezy plenerowe – co robić w stolicy w weekend?

Kursy są skierowane do pełnoletnich kobiet i mężczyzn
kurs

Bezpieczna Warszawianka, Bezpieczny Warszawiak

Park Akcji „Burza” znalazł się w półfinale konkursu Dezeen Awards 2025
architektura

Warszawski park najpiękniejszy na świecie? Jest w półfinale konkursu

Latem w zoo w Warszawie urodziła się szóstka młodych góralków
zwierzę warszawskie

„Przeurocze maleństwa” podobne do słoni i koni

W piątek rano wstrzymane zostało przyjmowanie wniosków paszportowych oraz wydawanie gotowych dokumen
administracja

Awaria systemu w urzędach. Części spraw nie dało się załatwić

Mieszkańcy zgłosili propozycję przebudowy skrzyżowania ulic Konduktorskiej i Dolnej
z perspektywy siodełka

Walczą o kontraruch na Konduktorskiej. Co z „urwanymi” ścieżkami?

W ramach akcji dzieci odwiedziły m.in. Centrum Nauki Kopernik
miejskie wakacje

16 tys. dzieci wzięło udział w „Lecie w mieście”. To nieco mniej niż w zeszłym roku

Już w 2010 roku „Życie Warszawy” alarmowało o niegodnej prezencji pomnika Starzyńskiego
pamięć

Historia zaniedbań pomnika wizjonera Warszawy

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama