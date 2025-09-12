Coraz więcej firm w stolicy. Co trzeci Warszawiak to przedsiębiorca?

W ciągu ostatnich 12 miesięcy w Polsce zarejestrowano przeszło 140 tys. nowych małych firm zatrudniających do dziewięciu pracowników. Prym wiedzie Warszawa i województwo mazowieckie.



W ciągu ostatniego roku liczba mikroprzedsiębiorstw w Polsce wzrosła o 2,8 proc. - podaje Business Insider, powołując się na dane GUS-u. Założono 142,8 tys. nowych małych firm. W określonym czasie najwięcej z nich otwarto w województwie mazowieckim.

Mikrofirmy w województwie mazowieckim

Według danych GUS w województwie mazowieckim w ciągu ostatniego roku otworzyło swoją działalność 38 tys. mikroprzedsiębiorstw. Łącznie na terenie województwa według stanu na koniec sierpnia tego roku jest ich 1 mln 77 tys.

Mikroprzedsiębiorcy w Warszawie. Nowych firm przybywa

W samej Warszawie w ciągu ostatnich 12 miesięcy przybyło 22,5 tys. mikrofirm, co daje przyrost o 4,1 proc. w ujęciu rok do roku. 12,5 tysiąca takich przedsiębiorstw zostało założonych jako osoby fizyczne, reszta natomiast w innych formach prawnych.

Na koniec sierpnia 2025 roku w Warszawie działało 592 tys. mikroprzedsiębiorstw, w tym 325 tys. jako osoby fizyczne. Jak podaje Business Insider, jeśli wziąć pod uwagę liczbę mieszkańców stolicy (1,8 mln), to nawet co trzeci warszawiak, nie licząc osób nieletnich i starszych, jest przedsiębiorcą.