16 tys. dzieci wzięło udział w „Lecie w mieście”. Jakie były największe atrakcje?

Warsztaty edukacyjne na temat zero waste i foodsharingu, kreatywne warsztaty kosmiczne, multimedialne spektakle wodne, koncerty, muzea i wiele wycieczek – tak bawiły się dzieci podczas tegorocznej akcji „Lato w mieście”.



Dzieci, który pozostały w wakacje w mieście, odwiedzały interesujące miejsca takie jak Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Zamek Ujazdowski, Muzeum Rzeźby w Królikarni z parkowym terenem pełnym rzeźb, a także Centrum Nauki Kopernik, Planetarium i Muzeum Iluzji. W programie Lata w mieście znalazły się też zajęcia sportowe, na przykład nordic walking i wizyty na pływalni. Dzieci mogły uczestniczyć w multimedialnych spektaklach wodnych, łączących światło, dźwięk i wodę, a na plażach organizowano rejsy edukacyjne, spływy kajakowe oraz zajęcia sportowe.

16 tysięcy dzieci w akcji „Lato w mieście”

Z programu „Lato w mieście” w Warszawie skorzystało w tym roku niemal 16 tysięcy dzieci, a łączna frekwencja wyniosła 166 500 „osobo-wejść”. Oznacza to, że przeciętnie każde dziecko uczestniczyło w dwóch tygodniach zajęć. Dla porównania to niewiele mniej niż w zeszłym roku, kiedy to liczba uczestników sięgnęła ponad 16 400. Dodatkowo warto wiedzieć, że w 2024 roku odnotowano 182 tysiące „osobo-wejść”.

Tegoroczna edycja, trwająca od 30 czerwca do 29 sierpnia 2025 r., została zorganizowana w 163 szkołach, w tym w 16 placówkach specjalnych. Na całe wakacje (dziesięć turnusów) przygotowano łącznie 44 228 miejsc (stan na 5 czerwca 2025 r.), z czego 830 w szkołach specjalnych.

Najważniejszym elementem Akcji były Feryjne Placówki Edukacyjne (FPE), które od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:00 - 8.00 do 16.00 -17:00, zapewniały uczestnikom opiekę oraz różnorodne zajęcia. W placówkach dzieci uczestniczyły w aktywnościach sportowych, rekreacyjnych, edukacyjnych i artystycznych, a także w licznych wyjściach poza szkołę - wycieczki, lekcje muzealne i zajęcia na pływalniach.