Życie Warszawy

16 tys. dzieci wzięło udział w „Lecie w mieście”. Jakie były największe atrakcje?

Publikacja: 12.09.2025 08:05

W ramach akcji dzieci odwiedziły m.in. Centrum Nauki Kopernik

Foto: UM Warszawa

rbi
Warsztaty edukacyjne na temat zero waste i foodsharingu, kreatywne warsztaty kosmiczne, multimedialne spektakle wodne, koncerty, muzea i wiele wycieczek – tak bawiły się dzieci podczas tegorocznej akcji „Lato w mieście”.

Dzieci, który pozostały w wakacje w mieście, odwiedzały interesujące miejsca takie jak Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Zamek Ujazdowski, Muzeum Rzeźby w Królikarni z parkowym terenem pełnym rzeźb, a także Centrum Nauki Kopernik, Planetarium i Muzeum Iluzji. W programie Lata w mieście znalazły się też zajęcia sportowe, na przykład nordic walking i wizyty na pływalni. Dzieci mogły uczestniczyć w multimedialnych spektaklach wodnych, łączących światło, dźwięk i wodę, a na plażach organizowano rejsy edukacyjne, spływy kajakowe oraz zajęcia sportowe.

16 tysięcy dzieci w akcji „Lato w mieście”

Z programu „Lato w mieście” w Warszawie skorzystało w tym roku niemal 16 tysięcy dzieci, a łączna frekwencja wyniosła 166 500 „osobo-wejść”. Oznacza to, że przeciętnie każde dziecko uczestniczyło w dwóch tygodniach zajęć. Dla porównania to niewiele mniej niż w zeszłym roku, kiedy to liczba uczestników sięgnęła ponad 16 400. Dodatkowo warto wiedzieć, że w 2024 roku odnotowano 182 tysiące „osobo-wejść”.

Największa część wsparcia została przeznaczona na zakup przenośnych komputerów
12 milionów złotych na cyfryzację śródmiejskich szkół z KPO

Tegoroczna edycja, trwająca od 30 czerwca do 29 sierpnia 2025 r., została zorganizowana w 163 szkołach, w tym w 16 placówkach specjalnych. Na całe wakacje (dziesięć turnusów) przygotowano łącznie 44 228 miejsc (stan na 5 czerwca 2025 r.), z czego 830 w szkołach specjalnych.

Najważniejszym elementem Akcji były Feryjne Placówki Edukacyjne (FPE), które od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:00 - 8.00 do 16.00 -17:00, zapewniały uczestnikom opiekę oraz różnorodne zajęcia. W placówkach dzieci uczestniczyły w aktywnościach sportowych, rekreacyjnych, edukacyjnych i artystycznych, a także w licznych wyjściach poza szkołę - wycieczki, lekcje muzealne i zajęcia na pływalniach.

Przeciętnie każde dziecko uczestniczyło w dwóch tygodniach zajęć

Największe atrakcje „Lata w mieście”

Ogromnym zainteresowaniem dzieci i młodzieży cieszyły się bezpłatne zajęcia specjalistyczne: artystyczne, edukacyjne i sportowo-rekreacyjne. W domach kultury, ogniskach pracy pozaszkolnej, ogrodach jordanowskich, ośrodkach sportu i rekreacji oraz bibliotekach zaplanowano ponad 1180 różnorodnych aktywności, otwartych zarówno dla grup zorganizowanych, jak i dla uczestników indywidualnych. Do dyspozycji dzieci i młodzieży oddano także kilkadziesiąt obiektów sportowych – w tym boiska, hale i baseny Aktywnej Warszawy. Łączna frekwencja na zajęciach specjalistycznych przekroczyła 147 tysięcy „osobo-wejść”.

Przykładowo podczas zajęć w Bibliotece Narodowej uczestnicy mieli okazję poznać bogatą historię Pałacu Rzeczypospolitej i zgromadzonych w nim zbiorów. W programie znalazły się m.in. warsztaty tematyczne: „Legendy z kronik polskich”, „Dawne biblioteki polskie”, „Egzotyczne rośliny z Flory chińskiej”, „Mapy Ptolemeusza”, „Zabytki języka polskiego”, „Rękodzieło czasu”, „Zdobnictwo ksiąg średniowiecznych”, „Wizytówka Fryderyka Chopina”.

Warszawa notuje lawinowy wzrost liczby uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego
Ubywa przedszkolaków, przybywa uczniów z orzeczeniem

Istotnym elementem programu były również działania organizacji pozarządowych. W ramach konkursu ofert wyłoniono 30 NGO-sów, które przygotowały warsztaty naukowe, zajęcia ogólnorozwojowe, gry terenowe, spotkania ze sztuką i liczne aktywności edukacyjne.

Program akcji przygotowano we współpracy z partnerami, wśród których znalazły się m.in.: Muzeum Warszawy, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Centrum Nauki Kopernik, Miejski Ogród Zoologiczny, Pawilon Edukacyjny „Kamień”, Centrum Pieniądza NBP, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie, Muzeum Chopina, Muzeum Gazowni Warszawskiej, Lasy Miejskie, a także Aktywna Warszawa i Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Tradycyjnie w Akcję włączyły się również Komenda Stołeczna Policji, Straż Miejska oraz Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna.

