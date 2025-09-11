Między warzywami na ROD uprawiał marihuanę. Policja zatrzymała 52-latka

Policjanci z Piaseczna zatrzymali 52-latka podejrzanego o posiadanie znacznej ilości środków odurzających oraz uprawę konopi indyjskich. Do zatrzymania doszło na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych. Mężczyźnie grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.



O sprawie informuje Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie.

52-latek zatrzymany na ROD. Jest podejrzewany o uprawę marihuany

Do zatrzymania mężczyzny doszło w niedzielę 7 września na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych na terenie gminy Piaseczno. Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie przeszukali teren jednej z działek, na której przebywał 52-letni mieszkaniec Warszawy.

Znaleźli 21 krzaków marihuany w różnej fazie wzrostu, które rosły między sadzonkami warzyw. Ponadto w pomieszczeniach gospodarczych odnaleźli kolejne narkotyki – ususzone oraz przygotowane do użytku. 52-latek przyznał, że jest właścicielem uprawy. Został zatrzymany przez funkcjonariuszy, którzy zabezpieczyli też odnalezione narkotyki.

Uprawiał marihuanę na ROD. Grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności

Śledztwo w sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Piasecznie. Zatrzymany mężczyzna usłyszał zarzuty posiadania znacznej ilości narkotyków oraz uprawy konopi indyjskich. Prokurator zastosował wobec niego „wolnościowy środek zapobiegawczy w postaci policyjnego dozoru”.