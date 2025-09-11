Drifterzy opanują PGE Narodowy. Utrudnienia na Saskiej Kępie i zmiany w komunikacji miejskiej

38 zawodników z 20 krajów stoczy decydującą walkę o tytuł mistrza świata
Finałowa runda Drift Masters European Championship (DMEC) to jedno z najważniejszych wydarzeń w świecie driftingu. Przez dwa dni na specjalnie przygotowanym torze na stadionie 38 zawodników z 20 krajów stoczy decydującą walkę o tytuł mistrza świata. Emocji z pewnością nie zabraknie, zwłaszcza że w grze o najwyższe podium wciąż jest polski zawodnik, Piotr Więcek. Rywalizację z nim podejmie, między innymi, aktualny lider, Conor Shanahan.
Zawody rozłożono na dwa dni. W piątek, 12 września, bramy stadionu otworzą się dla kibiców już o godzinie 14, a dwie godziny później rozpoczną się kwalifikacje, które wyłonią najlepszych zawodników.
Największe emocje czekają jednak na fanów w sobotę, 13 września. O godz. 13 stadion będzie już otwarty, a od godziny 15 ruszają zmagania w parach w ramach TOP 32. Wieczorem, około godz. 19, rozpocznie się kluczowa część imprezy – bitwy TOP 16, które wyłonią zwycięzcę całego sezonu.
W związku z wydarzeniem, warszawska policja i Zarząd Dróg Miejskich ostrzegają przed poważnymi utrudnieniami, szczególnie dla osób poruszających się samochodem.
W piątek i sobotę, po godz. 17, wprowadzony zostanie zakaz ruchu indywidualnego na terenie Saskiej Kępy. Obszar ograniczony alejami: Poniatowskiego, Waszyngtona, Stanów Zjednoczonych oraz ulicami Międzynarodową, Wał Miedzeszyński, Afrykańską i Borą-Komorowskiego będzie dostępny tylko dla posiadaczy identyfikatorów SK, taksówek, motocykli i autobusów Warszawskiego Transportu Publicznego.
Największe utrudnienia mogą wystąpić po zakończeniu imprezy. W piątek, około godz. 22:15, a w sobotę o 20:45, aleja Zieleniecka zostanie zamknięta dla ruchu, a wjazd zostanie udostępniony wyłącznie dla autobusów WTP. Ponadto, ok. 22:30 w piątek i 21:00 w sobotę, policja może podjąć decyzję o całkowitym zamknięciu mostu Poniatowskiego i Alej Jerozolimskich na odcinku od ronda Waszyngtona do ronda de Gaulle’a.
Mapa utrudnień w rejonie Stadionu Narodowego
Mając na uwadze spodziewane utrudnienia, władze miasta zalecają korzystanie z transportu publicznego, który na czas imprezy zostanie wzmocniony. Najwygodniej na stadion będzie można dojechać metrem linii M2. Pociągi, w obu kierunkach, będą kursować częściej po zakończeniu imprezy, umożliwiając szybki powrót do centrum i przesiadkę na linię M1 na stacji Świętokrzyska.
W przypadku zamknięcia mostu Poniatowskiego, znacząco zmienią się trasy tramwajów. Linia 7 zostanie przekierowana przez most Śląsko-Dąbrowski. Tramwaje linii 9 i 24 po stronie śródmiejskiej będą kończyć kursy na placu Starynkiewicza, natomiast po prawej stronie Wisły pojadą odpowiednio: „dziewiątka” z pętli Ratuszowa-Zoo na Gocławek, a „dwudziestka czwórka” będzie kończyć na placu Starynkiewicza. Linia 22 będzie kursować z osiedla Piaski na plac Starynkiewicza, a po drugiej stronie Wisły w pętli: Wiatraczna – Grochowska – al. Zieleniecka – al. Waszyngtona – Wiatraczna.
W razie utrudnień na moście Poniatowskiego, uruchomione zostaną również autobusy zastępcze linii Z99, kursujące między rondem Wiatraczna a placem Narutowicza przez most Łazienkowski. Zmiany dotkną także inne linie autobusowe: 102, 135, 146, 147, 202 i E-1, które w przypadku zamknięcia ulic, pojadą zmienionymi trasami.
Po zakończeniu zawodów na rondzie Waszyngtona, na kibiców będą czekały dodatkowe autobusy linii 138 (w kierunku Bokserskiej) i 509 (w kierunku Gocławia i Winnicy). Zwiększy się też częstotliwość kursowania tramwajów na liniach 9 i 26, co ułatwi powrót do domu.
Warto na bieżąco śledzić komunikaty policji i Warszawskiego Transportu Publicznego, ponieważ wszelkie zmiany w organizacji ruchu będą na bieżąco dostosowywane do sytuacji na drogach.