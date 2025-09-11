Drifterzy opanują PGE Narodowy. Utrudnienia na Saskiej Kępie i zmiany w komunikacji miejskiej

W piątek i sobotę Stadion PGE Narodowy zamieni się w arenę motorsportu. Na finał Red Bull Drift Masters Grand Finale 2025 zjadą najlepsi kierowcy z całego świata. Widowiskowe zawody to jednak również spore wyzwanie dla zwykłych kierowców i komunikacji miejskiej.



Finałowa runda Drift Masters European Championship (DMEC) to jedno z najważniejszych wydarzeń w świecie driftingu. Przez dwa dni na specjalnie przygotowanym torze na stadionie 38 zawodników z 20 krajów stoczy decydującą walkę o tytuł mistrza świata. Emocji z pewnością nie zabraknie, zwłaszcza że w grze o najwyższe podium wciąż jest polski zawodnik, Piotr Więcek. Rywalizację z nim podejmie, między innymi, aktualny lider, Conor Shanahan.

Red Bull Drift Masters Grand Finale 2025. Program zawodów

Zawody rozłożono na dwa dni. W piątek, 12 września, bramy stadionu otworzą się dla kibiców już o godzinie 14, a dwie godziny później rozpoczną się kwalifikacje, które wyłonią najlepszych zawodników.

Największe emocje czekają jednak na fanów w sobotę, 13 września. O godz. 13 stadion będzie już otwarty, a od godziny 15 ruszają zmagania w parach w ramach TOP 32. Wieczorem, około godz. 19, rozpocznie się kluczowa część imprezy – bitwy TOP 16, które wyłonią zwycięzcę całego sezonu.

Duże utrudnienia w ruchu drogowym

W związku z wydarzeniem, warszawska policja i Zarząd Dróg Miejskich ostrzegają przed poważnymi utrudnieniami, szczególnie dla osób poruszających się samochodem.

W piątek i sobotę, po godz. 17, wprowadzony zostanie zakaz ruchu indywidualnego na terenie Saskiej Kępy. Obszar ograniczony alejami: Poniatowskiego, Waszyngtona, Stanów Zjednoczonych oraz ulicami Międzynarodową, Wał Miedzeszyński, Afrykańską i Borą-Komorowskiego będzie dostępny tylko dla posiadaczy identyfikatorów SK, taksówek, motocykli i autobusów Warszawskiego Transportu Publicznego.