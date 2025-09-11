16.8°C
Darmowe warsztaty parkour na Ursynowie

Publikacja: 11.09.2025 18:30

Przez trzy kolejne soboty zainteresowani będą mogli poznać arkana parkouru w ursynowskim FlowParku

Foto: mat. pras.

M.B.
Szukasz pomysłu na aktywne spędzenie weekendu? Dzielnica Ursynów zaprasza dzieci i młodzież na bezpłatne warsztaty parkour, które odbędą się we wrześniu w nowoczesnym FlowParku przy ul. Przy Bażantarni.

To dobra okazja, by poznać tę dyscyplinę sportów miejskich i rozwinąć swoje umiejętności pod okiem doświadczonych instruktorów.

Kiedy i gdzie?

Zajęcia zaplanowano na trzy kolejne soboty:

  • 13, 20 i 27 września 2025 r.

Warsztaty będą odbywać się w godz. 12-15 w Parku Przy Bażantarni, tuż obok kompleksu boisk Orlik.

Uczestnicy będą podzieleni na dwie grupy wiekowe:

  • 6–10 lat (maks. 20 osób)
  • 11–18 lat (maks. 20 osób)

Co czeka na uczestników?

Parkour to coś więcej niż tylko skakanie. To aktywność, która wszechstronnie rozwija ciało i umysł. Warsztaty na Ursynowie pozwolą uczestnikom:

  • Poprawić sprawność, koordynację i wytrzymałość.
  • Nauczyć się bezpiecznego pokonywania przeszkód.
  • Zbudować pewność siebie i odwagę.
  • Aktywnie spędzić czas z rówieśnikami na świeżym powietrzu.

Program zajęć obejmuje rozgrzewkę, naukę podstawowych technik parkour, pokonywanie torów przeszkód w FlowParku oraz rozciąganie. Wszystko to pod okiem wykwalifikowanych trenerów z wieloletnim doświadczeniem w pracy z młodzieżą.

– Serdecznie zapraszam młodych mieszkańców Ursynowa do udziału w warsztatach parkour. To wyjątkowa okazja, by aktywnie spędzić czas, poznać nowoczesną przestrzeń sportową i rozwijać swoją sprawność w bezpiecznych warunkach – mówi Cezary Holdenmajer, zastępca Burmistrza Dzielnicy Ursynów.

Jak się zapisać?

Udział w warsztatach jest bezpłatny, a o miejscu decyduje kolejność zgłoszeń. Zapisy prowadzone są za pomocą formularza online. Nie zwlekaj, liczba miejsc jest ograniczona! Inne informacje o FlowParku można znaleźć pod tym adresem.

