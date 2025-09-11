Darmowe warsztaty parkour na Ursynowie

6–10 lat (maks. 20 osób)

11–18 lat (maks. 20 osób)

Co czeka na uczestników?

Parkour to coś więcej niż tylko skakanie. To aktywność, która wszechstronnie rozwija ciało i umysł. Warsztaty na Ursynowie pozwolą uczestnikom:

Poprawić sprawność, koordynację i wytrzymałość.

Nauczyć się bezpiecznego pokonywania przeszkód.

Zbudować pewność siebie i odwagę.

Aktywnie spędzić czas z rówieśnikami na świeżym powietrzu.

Program zajęć obejmuje rozgrzewkę, naukę podstawowych technik parkour, pokonywanie torów przeszkód w FlowParku oraz rozciąganie. Wszystko to pod okiem wykwalifikowanych trenerów z wieloletnim doświadczeniem w pracy z młodzieżą.

– Serdecznie zapraszam młodych mieszkańców Ursynowa do udziału w warsztatach parkour. To wyjątkowa okazja, by aktywnie spędzić czas, poznać nowoczesną przestrzeń sportową i rozwijać swoją sprawność w bezpiecznych warunkach – mówi Cezary Holdenmajer, zastępca Burmistrza Dzielnicy Ursynów.

Jak się zapisać?

Udział w warsztatach jest bezpłatny, a o miejscu decyduje kolejność zgłoszeń. Zapisy prowadzone są za pomocą formularza online. Nie zwlekaj, liczba miejsc jest ograniczona! Inne informacje o FlowParku można znaleźć pod tym adresem.