Darmowe warsztaty parkour na Ursynowie

Przez trzy kolejne soboty zainteresowani będą mogli poznać arkana parkouru w ursynowskim FlowParku
To dobra okazja, by poznać tę dyscyplinę sportów miejskich i rozwinąć swoje umiejętności pod okiem doświadczonych instruktorów.
Zajęcia zaplanowano na trzy kolejne soboty:
Warsztaty będą odbywać się w godz. 12-15 w Parku Przy Bażantarni, tuż obok kompleksu boisk Orlik.
Uczestnicy będą podzieleni na dwie grupy wiekowe:
Parkour to coś więcej niż tylko skakanie. To aktywność, która wszechstronnie rozwija ciało i umysł. Warsztaty na Ursynowie pozwolą uczestnikom:
Program zajęć obejmuje rozgrzewkę, naukę podstawowych technik parkour, pokonywanie torów przeszkód w FlowParku oraz rozciąganie. Wszystko to pod okiem wykwalifikowanych trenerów z wieloletnim doświadczeniem w pracy z młodzieżą.
– Serdecznie zapraszam młodych mieszkańców Ursynowa do udziału w warsztatach parkour. To wyjątkowa okazja, by aktywnie spędzić czas, poznać nowoczesną przestrzeń sportową i rozwijać swoją sprawność w bezpiecznych warunkach – mówi Cezary Holdenmajer, zastępca Burmistrza Dzielnicy Ursynów.
Udział w warsztatach jest bezpłatny, a o miejscu decyduje kolejność zgłoszeń. Zapisy prowadzone są za pomocą formularza online. Nie zwlekaj, liczba miejsc jest ograniczona! Inne informacje o FlowParku można znaleźć pod tym adresem.