Motocykliści i rolkarze opanują ulice miasta

Rolkarze i wrotkarze na ulicach Warszawy

Sobota, 13 września, upłynie pod znakiem kółek. Odbędą się aż dwa duże przejazdy, w tym jeden upamiętniający historyczne wydarzenia.

Rajd do Pęcic

O godzinie 12:30 z parku Świętokrzyskiego wyruszy Rajd do Pęcic, upamiętniający powstańców IV Obwodu Armii Krajowej „Ochota”. Rolkarze, rowerzyści, piesi i samochody przejadą wspólnie, by uczcić pamięć o bitwie pod Pęcicami. Trasa wiedzie m.in. ulicami:

Drawska

Al. Jerozolimskie

Popularna

Ryżowa

Dzieci Warszawy

Nightskating Warszawa

Wieczorem, o 20:30, odbędzie się przedostatni w tym sezonie przejazd z cyklu Nightskating Warszawa. Zbiórka tradycyjnie przed pomnikiem Mikołaja Kopernika. Tym razem trasa będzie wyjątkowo długa, licząca aż 30 kilometrów, dlatego jest przeznaczona dla najbardziej doświadczonych rolkarzy i wrotkarzy. Uczestnicy przejadą przez takie ulice jak:

Krakowskie Przedmieście

Królewska

al. Jana Pawła II

Marszałkowska

al. Jerozolimskie

Trasa Łazienkowska

Wisłostrada

Puławska

al. Wilanowska

Przejazd zakończy się przed północą. Ze względu na długość i popularność trasy, należy liczyć się z licznymi utrudnieniami na wielu ulicach w centrum i na obrzeżach miasta.

Apel do kierowców i mieszkańców

Policja będzie monitorować przebieg obu wydarzeń i w miarę potrzeb zamykać ruch na poszczególnych odcinkach ulic. Władze miasta apelują do kierowców o cierpliwość i rozważenie alternatywnych tras w piątkowy wieczór i w sobotę. Warto także śledzić bieżące komunikaty drogowe, aby uniknąć stania w korkach.