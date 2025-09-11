18.3°C
Życie Warszawy

Motocykliści i rolkarze opanują ulice miasta

Publikacja: 11.09.2025 16:15

Przejazdy motocyklistów i rolkarzy zakłócą normalny ruch w centrum

Przejazdy motocyklistów i rolkarzy zakłócą normalny ruch w centrum

Foto: Fotorzepa, Jerzy Dudek JD Jerzy Dudek

M.B.
Mieszkańcy Warszawy powinni przygotować się na spore utrudnienia w ruchu drogowym, które wystąpią piątek i sobotę (12-13 września). Stolica stanie się areną dla dwóch dużych wydarzeń: nocnej parady motocyklistów oraz przejazdów rolkarzy i wrotkarzy.

Policja będzie na bieżąco zamykać ulice na trasach przejazdów, aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom.

Parada motocyklowa „Świeć Przykładem Nocą”

W piątek, 12 września, o godzinie 21:45 rozpocznie się nocna parada motocyklistów. Jej celem jest promowanie używania elementów odblaskowych, które zwiększają bezpieczeństwo na drodze po zmroku. Uczestnicy wyruszą z Automobilklubu Polski przy ul. Powstańców Śląskich 127 i przejadą przez kluczowe arterie miasta, takie jak:

  • Powstańców Śląskich
  • Połczyńska
  • Wolska
  • al. Jana Pawła II
  • al. Niepodległości
  • Trasa Łazienkowska
  • Wisłostrada
  • Trasa Siekierkowska

Zakończenie parady planowane jest na stacji PKP Warszawa Stadion, a całe wydarzenie może potrwać do 23:45. Kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej powinni spodziewać się tymczasowych zmian w organizacji ruchu na wymienionych trasach.

Ulica Puławska na wysokości skrzyżowania z ulicą Dąbrowskiego
infrastruktura drogowa
Komisja o bezpieczeństwie Puławskiej bez urzędników ZDM
Rolkarze i wrotkarze na ulicach Warszawy

Sobota, 13 września, upłynie pod znakiem kółek. Odbędą się aż dwa duże przejazdy, w tym jeden upamiętniający historyczne wydarzenia.

Rajd do Pęcic

O godzinie 12:30 z parku Świętokrzyskiego wyruszy Rajd do Pęcic, upamiętniający powstańców IV Obwodu Armii Krajowej „Ochota”. Rolkarze, rowerzyści, piesi i samochody przejadą wspólnie, by uczcić pamięć o bitwie pod Pęcicami. Trasa wiedzie m.in. ulicami:

  • Drawska
  • Al. Jerozolimskie
  • Popularna
  • Ryżowa
  • Dzieci Warszawy
Nielegalne rajdy to nie tylko łamanie prawa, ale przede wszystkim poważne zagrożenie dla unikalnego
ochrona przyrody
Quady i motocykle niszczą Kampinos. Park Narodowy reaguje

Nightskating Warszawa

Wieczorem, o 20:30, odbędzie się przedostatni w tym sezonie przejazd z cyklu Nightskating Warszawa. Zbiórka tradycyjnie przed pomnikiem Mikołaja Kopernika. Tym razem trasa będzie wyjątkowo długa, licząca aż 30 kilometrów, dlatego jest przeznaczona dla najbardziej doświadczonych rolkarzy i wrotkarzy. Uczestnicy przejadą przez takie ulice jak:

  • Krakowskie Przedmieście
  • Królewska
  • al. Jana Pawła II
  • Marszałkowska
  • al. Jerozolimskie
  • Trasa Łazienkowska
  • Wisłostrada
  • Puławska
  • al. Wilanowska

Przejazd zakończy się przed północą. Ze względu na długość i popularność trasy, należy liczyć się z licznymi utrudnieniami na wielu ulicach w centrum i na obrzeżach miasta.

Apel do kierowców i mieszkańców

Policja będzie monitorować przebieg obu wydarzeń i w miarę potrzeb zamykać ruch na poszczególnych odcinkach ulic. Władze miasta apelują do kierowców o cierpliwość i rozważenie alternatywnych tras w piątkowy wieczór i w sobotę. Warto także śledzić bieżące komunikaty drogowe, aby uniknąć stania w korkach.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

