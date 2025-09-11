Motocykliści i rolkarze opanują ulice miasta

Przejazdy motocyklistów i rolkarzy zakłócą normalny ruch w centrum
Policja będzie na bieżąco zamykać ulice na trasach przejazdów, aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom.
W piątek, 12 września, o godzinie 21:45 rozpocznie się nocna parada motocyklistów. Jej celem jest promowanie używania elementów odblaskowych, które zwiększają bezpieczeństwo na drodze po zmroku. Uczestnicy wyruszą z Automobilklubu Polski przy ul. Powstańców Śląskich 127 i przejadą przez kluczowe arterie miasta, takie jak:
Zakończenie parady planowane jest na stacji PKP Warszawa Stadion, a całe wydarzenie może potrwać do 23:45. Kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej powinni spodziewać się tymczasowych zmian w organizacji ruchu na wymienionych trasach.
Sobota, 13 września, upłynie pod znakiem kółek. Odbędą się aż dwa duże przejazdy, w tym jeden upamiętniający historyczne wydarzenia.
Rajd do Pęcic
O godzinie 12:30 z parku Świętokrzyskiego wyruszy Rajd do Pęcic, upamiętniający powstańców IV Obwodu Armii Krajowej „Ochota”. Rolkarze, rowerzyści, piesi i samochody przejadą wspólnie, by uczcić pamięć o bitwie pod Pęcicami. Trasa wiedzie m.in. ulicami:
Nightskating Warszawa
Wieczorem, o 20:30, odbędzie się przedostatni w tym sezonie przejazd z cyklu Nightskating Warszawa. Zbiórka tradycyjnie przed pomnikiem Mikołaja Kopernika. Tym razem trasa będzie wyjątkowo długa, licząca aż 30 kilometrów, dlatego jest przeznaczona dla najbardziej doświadczonych rolkarzy i wrotkarzy. Uczestnicy przejadą przez takie ulice jak:
Przejazd zakończy się przed północą. Ze względu na długość i popularność trasy, należy liczyć się z licznymi utrudnieniami na wielu ulicach w centrum i na obrzeżach miasta.
Policja będzie monitorować przebieg obu wydarzeń i w miarę potrzeb zamykać ruch na poszczególnych odcinkach ulic. Władze miasta apelują do kierowców o cierpliwość i rozważenie alternatywnych tras w piątkowy wieczór i w sobotę. Warto także śledzić bieżące komunikaty drogowe, aby uniknąć stania w korkach.