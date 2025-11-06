Osoby, które na głównej stronie PKP chcą sprawdzić połączenia ze stacji Warszawa Centralna, nie dowiedzą się zbyt wiele. Przewoźnik wyświetla ogólny komunikat o braku połączeń bez podania szczegółowych przyczyn, co utrudnia pasażerom zrozumienie sytuacji.



Użytkownicy korzystający z oficjalnej strony PKP napotykają na problem podczas próby zakupu biletu z Warszawy Centralnej.

Reklama Reklama

Niewiele mówiąc komunikat PKP

Po wpisaniu danych podróży pojawia się komunikat:

Szanowna Klientko, Szanowny Kliencie, niestety nie znaleziono żadnego połączenia. Możliwe, że dla wybranej daty stacja/przystanek początkowy lub stacja/przystanek docelowy nie są obsługiwane w ogóle lub nie przy pomocy wybranych środków komunikacji (niektóre stacje/przystanki mogą np. nie być wykorzystywane w weekendy). Możliwe też, że dla danego okresu brakuje rozkładu jazdy dla miejskich środków transportu.

Proszę sprawdzić na tablicy przyjazdów/odjazdów z/od czy podróż w danym dniu jest możliwa﻿".