Życie Warszawy

Bilet na pociąg z Warszawy Centralnej? „Proszę sprawdzić czy podróż jest możliwa"

Publikacja: 06.11.2025 10:30

W listopadzie dworzec Warszawa Centralna będzie zamknięty przez kilka dni

W listopadzie dworzec Warszawa Centralna będzie zamknięty przez kilka dni

Foto: Adobe Stock

rbi
Osoby, które na głównej stronie PKP chcą sprawdzić połączenia ze stacji Warszawa Centralna, nie dowiedzą się zbyt wiele. Przewoźnik wyświetla ogólny komunikat o braku połączeń bez podania szczegółowych przyczyn, co utrudnia pasażerom zrozumienie sytuacji.

Użytkownicy korzystający z oficjalnej strony PKP napotykają na problem podczas próby zakupu biletu z Warszawy Centralnej.

Niewiele mówiąc komunikat PKP

Po wpisaniu danych podróży pojawia się komunikat:

Szanowna Klientko, Szanowny Kliencie, niestety nie znaleziono żadnego połączenia. Możliwe, że dla wybranej daty stacja/przystanek początkowy lub stacja/przystanek docelowy nie są obsługiwane w ogóle lub nie przy pomocy wybranych środków komunikacji (niektóre stacje/przystanki mogą np. nie być wykorzystywane w weekendy). Możliwe też, że dla danego okresu brakuje rozkładu jazdy dla miejskich środków transportu.

Proszę sprawdzić na tablicy przyjazdów/odjazdów z/od czy podróż w danym dniu jest możliwa﻿".

Po wybraniu daty i godziny (z okazji rocznicy niepodległości data i godzina nie są przypadkowe) na s

Po wybraniu daty i godziny (z okazji rocznicy niepodległości data i godzina nie są przypadkowe) na stronie rozklad-pkp.pl otrzymujemy enigamtyczną informację o braku jakichkolwiek połączeń. Dla niewatajemniczonego podróżnego to nierozwiązana zagadka

Foto: rozklad-pkp.pl

Już na stronie PKP Intercity można znaleźć wyjaśnienie, że problem wynika z okresowego zamknięcia dworca Warszawa Centralna. Jednak użytkownicy, którzy trafiają na rozkład przez stronę główną PKP, otrzymują tylko ogólny komunikat bez szczegółów.

Pasażerowie mają możliwość samodzielnego zweryfikowania

Przedstawicielka PKP S.A. wyjaśnia, że wyszukiwarka dostępna na stronie jest widgetem połączonym z serwisem www.rozklad-pkp.pl.

– Komunikat o braku połączenia ma charakter uniwersalny i zmienia się jedynie w zakresie nazw stacji, by pasować do różnych przypadków braku dostępności połączeń – tłumaczy Monika Kwiatkowska, manager ds. komunikacji i promocji PKP S.A. – Po kliknięciu w nazwę stacji system odsyła użytkownika do tablicy odjazdów, gdzie można znaleźć bardziej szczegółowe informacje na temat ograniczeń i przyczyn utrudnień. W ten sposób pasażerowie mają możliwość samodzielnego zweryfikowania, czy podróż jest możliwa w wybranym terminie oraz zapoznania się z konkretnymi przyczynami braku bezpośrednich połączeń – dodaje.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

