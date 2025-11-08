Rękawice bokserskie z autografem prezydenta Nawrockiego hitem licytacji Marszu Niepodległości. Kosztują już kilka tysięcy złotych

Rękawice bokserskie podpisane przez prezydenta RP Karola Nawrockiego stały się absolutnym hitem licytacji na rzecz Marszu Niepodległości, osiągając już kwotę ponad 5 tysięcy złotych. „Życie Warszawy” przyjrzało się jakie jeszcze przedmioty zostało wystawione, aby zasilić konto stowarzyszenia.



W mediach społecznościowych trwa seria licytacji, które przyciągają uwagę nie tylko sympatyków Marszu Niepodległości, ale i kolekcjonerów przedmiotów o niecodziennej wartości. W centrum zainteresowania znalazł się przedmiot, który trudno byłoby wymyślić: rękawice bokserskie opatrzone osobistym podpisem prezydenta RP Karola Nawrockiego.

Rękawice prezydenta

Rękawice wystawione na licytację od początku budziły duże emocje. Aukcja Startowała od kwoty 300 zł, a już teraz cena za przedmiot przekroczyła 5 tysięcy złotych. To pokazuje, że nie tylko prestiż autografu, ale i symboliczna wartość przedmiotu wywołują prawdziwą rywalizację wśród uczestników licytacji.

Inne kolekcjonerskie perełki w licytacji

Rękawice nie są jedynym przedmiotem wartym uwagi. W puli licytacyjnej znalazły się także plakat tegorocznego Marszu Niepodległości, wydrukowany na na tablicy PCV, który otwierał niedawno konferencję prasową stowarzyszenia. Dla osób ceniących symbolikę i dekoracyjny charakter wydarzenia, może to być atrakcyjny dodatek do kolekcji.