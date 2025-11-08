Rękawice bokserskie z autografem prezydenta Nawrockiego hitem licytacji Marszu Niepodległości. Kosztują już kilka tysięcy złotych

Aukcja Startowała od kwoty 300 zł, a już teraz cena za przedmiot przekroczyła już kilka tysięcy
W mediach społecznościowych trwa seria licytacji, które przyciągają uwagę nie tylko sympatyków Marszu Niepodległości, ale i kolekcjonerów przedmiotów o niecodziennej wartości. W centrum zainteresowania znalazł się przedmiot, który trudno byłoby wymyślić: rękawice bokserskie opatrzone osobistym podpisem prezydenta RP Karola Nawrockiego.
Rękawice wystawione na licytację od początku budziły duże emocje. Aukcja Startowała od kwoty 300 zł, a już teraz cena za przedmiot przekroczyła 5 tysięcy złotych. To pokazuje, że nie tylko prestiż autografu, ale i symboliczna wartość przedmiotu wywołują prawdziwą rywalizację wśród uczestników licytacji.
Rękawice nie są jedynym przedmiotem wartym uwagi. W puli licytacyjnej znalazły się także plakat tegorocznego Marszu Niepodległości, wydrukowany na na tablicy PCV, który otwierał niedawno konferencję prasową stowarzyszenia. Dla osób ceniących symbolikę i dekoracyjny charakter wydarzenia, może to być atrakcyjny dodatek do kolekcji.
Nie mniej interesujące jest pismo „Wszechpolak” z 2006 roku, opatrzone autografem wicemarszałka Sejmu Krzysztofa Bosaka. Egzemplarz ten ma wyraźne znaczenie historyczne i ideowe. „Wszechpolak” jest publikacją związanych ze środowiskiem narodowym organizacji Młodzież Wszechpolska, która została reaktywowana w 1992 roku. Wydawana nieregularnie, o średnim nakładzie około 1500 egzemplarzy, stała się dziś rzadkim i poszukiwanym przedmiotem kolekcjonerskim. Choć dla niektórych może być kontrowersyjna ze względu na swoje polityczne konotacje, w środowisku sympatyków Marszu jest ceniona jako dokument historyczny i świadectwo działalności młodzieżowych organizacji narodowych.
Kolejnym elementem licytacji jest obraz „Orzeł w koronie”, laserowo grawerowany na sklejce w formacie A4 i oprawiony w ramkę dębową. Symbol narodowy, dekoracyjny i estetyczny, idealnie wpisuje się w klimat patriotycznych pamiątek, które stowarzyszenie oferuje uczestnikom licytacji.
Licytacje prowadzone są w oficjalnej grupie na Facebooku „Zrób z nami Marsz!”, a ich celem jest zebranie funduszy na organizację i bezpieczeństwo Marszu Niepodległości. Symbolika przedmiotów – od rękawic po grawerowanego Orła – buduje atmosferę patriotycznego zaangażowania.
Rękawice bokserskie z podpisem prezydenta RP stały się pewnego rodzaju fenomenem, a obecna wartość przedmiotu pokazuje, że kolekcjonerzy i sympatycy Marszu Niepodległości traktują licytacje nie tylko jako okazję do zdobycia pamiątki, ale również jako formę znaczącego wsparcia organizacji marszu.