Życie Warszawy

Ulice Hynka, Modlińska i Powstańców Śląskich w długi weekend wyłączone. Drogowcy wymienią nawierzchnię

Publikacja: 06.11.2025 15:55

Ulice Hynka, Modlińska i Powstańców Śląskich w długi weekend wyłączone. Drogowcy wymienią nawierzchnię

Foto: mat. pras.

M.B.
Warszawscy drogowcy rozpoczną w piątek 7 listopada prace związane z wymianą nawierzchni na trzech ważnych ulicach stolicy. Utrudnienia, które wystąpią na ulicach Hynka, Modlińskiej oraz Powstańców Śląskich, potrwają nawet do środy 12 listopada. Część jezdni zostanie zamknięta, a autobusy komunikacji miejskiej pojadą zmienionymi trasami.

Od piątku, 7 listopada, od godziny 22:00 do piątku, 14 listopada, do godziny 22:00 potrwa wymiana nawierzchni ulicy Hynka w kierunku Łopuszańskiej. W tym czasie zamknięta będzie nitka jezdni prowadząca w stronę Łopuszańskiej – od ulicy Żwirki i Wigury do alei Krakowskiej.

Foto: mat. pras.

Ruch w obu kierunkach zostanie poprowadzony drugą jezdnią, tą w stronę Żwirki i Wigury. Będzie tam obowiązywało ograniczenie prędkości do 40 km/h i po jednym pasie ruchu w każdą stronę. Od strony Mokotowa wjazd na Hynka będzie możliwy tylko z wiaduktu na ulicy Sasanki, natomiast z ulic Sabały, Radarowej i z parkingu nie będzie można wjechać na remontowany odcinek. Na właściwą nitkę kierowcy wrócą przy ulicy Flisa.

Zamknięte pozostaną także przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniach Hynka z Żwirki i Wigury oraz z aleją Krakowską. Ruch pieszy zostanie skierowany na drugą stronę skrzyżowań, natomiast przejście przy ulicy Radarowej będzie otwierane w przerwach robót. Objazdy zostały wyznaczone ulicami Żwirki i Wigury, 1 Sierpnia oraz Komitetu Obrony Robotników.

Zmienią się również trasy autobusów linii 141, 189 i 401, które w kierunku P+R Al. Krakowska, Osiedle Górczewska i Ursus Niedźwiadek pojadą ulicami Żwirki i Wigury, Komitetu Obrony Robotników i dalej aleją Krakowską.

Remont Modlińskiej w stronę Pragi-Północ

Równolegle drogowcy rozpoczną wymianę asfaltu na ulicy Modlińskiej, na odcinku od Mehoffera do Światowida. Prace rozpoczną się w piątek, 7 listopada, o godzinie 22:00 i potrwają do środy, 12 listopada, do końca dnia. Zamknięta będzie jezdnia w stronę Pragi-Północ, a ruch zostanie skierowany na drugą nitkę – jednym pasem w stronę Pragi i trzema w kierunku Legionowa.

Foto: mat. pras.

Nie będzie możliwości skrętu w lewo w ulicę Klasyków. Objazdy poprowadzono ulicami Mehoffera i Czarodzieja. W weekend zamknięte zostanie także skrzyżowanie Modlińskiej ze Światowida – od piątku, 7 listopada, od godziny 22:00 do nocy z poniedziałku na wtorek, z 10 na 11 listopada. Dojazd do Światowida będzie możliwy od strony drugiego skrzyżowania z Modlińską lub przez Mehoffera.

Foto: mat. pras.

Od północy 11 listopada do końca dnia 12 listopada zamknięte zostanie również skrzyżowanie Modlińskiej z Mehoffera. Przed skrzyżowaniem jezdnia w stronę Pragi-Północ zostanie zwężona do jednego pasa.

Zmienione zostaną także trasy autobusów miejskich. Linie 126, 152, 186, 509, 516, 518, 133 oraz nocne N03, N13 i N63 pojadą objazdami ulicami Światowida, Myśliborską, Dorodną, Klembowską, Żerańską i innymi w zależności od etapu robót.

Dokończenie remontu Powstańców Śląskich

W długi weekend, od piątku, 7 listopada, od godziny 22:00 do środy, 12 listopada, do godziny 5:00, drogowcy dokończą remont ulicy Powstańców Śląskich. Zamknięte zostaną obie jezdnie od ulicy Piastów Śląskich do około 300 metrów przed ulicą Radiową. Skrzyżowanie z Wrocławską pozostanie przejezdne, jednak ruch będzie odbywał się naprzemiennie obiema jezdniami.

Foto: mat. pras.

Od strony Bielan kierowcy skręcą tylko w prawo lub w lewo, natomiast przejazd na wprost będzie możliwy jedynie dla autobusów do pętli Nowe Bemowo. Objazdy poprowadzono ulicami Radiową, Wrocławską, Żołnierzy Wyklętych i Piastów Śląskich.

Autobusy linii 112 będą kursowały skróconą trasą CH Marki – Nowe Bemowo, a linia 171 zostanie zawieszona. Linie 184, N01 i N43 pojadą objazdami wyznaczonymi w rejonie zamkniętego odcinka.

W związku z prowadzonymi pracami kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej muszą liczyć się z utrudnieniami oraz wydłużonym czasem przejazdu.

Źródło: zyciewarszawy.pl

