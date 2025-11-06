Warszawscy drogowcy rozpoczną w piątek 7 listopada prace związane z wymianą nawierzchni na trzech ważnych ulicach stolicy. Utrudnienia, które wystąpią na ulicach Hynka, Modlińskiej oraz Powstańców Śląskich, potrwają nawet do środy 12 listopada. Część jezdni zostanie zamknięta, a autobusy komunikacji miejskiej pojadą zmienionymi trasami.



Od piątku, 7 listopada, od godziny 22:00 do piątku, 14 listopada, do godziny 22:00 potrwa wymiana nawierzchni ulicy Hynka w kierunku Łopuszańskiej. W tym czasie zamknięta będzie nitka jezdni prowadząca w stronę Łopuszańskiej – od ulicy Żwirki i Wigury do alei Krakowskiej.

Ruch w obu kierunkach zostanie poprowadzony drugą jezdnią, tą w stronę Żwirki i Wigury. Będzie tam obowiązywało ograniczenie prędkości do 40 km/h i po jednym pasie ruchu w każdą stronę. Od strony Mokotowa wjazd na Hynka będzie możliwy tylko z wiaduktu na ulicy Sasanki, natomiast z ulic Sabały, Radarowej i z parkingu nie będzie można wjechać na remontowany odcinek. Na właściwą nitkę kierowcy wrócą przy ulicy Flisa.

Zamknięte pozostaną także przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniach Hynka z Żwirki i Wigury oraz z aleją Krakowską. Ruch pieszy zostanie skierowany na drugą stronę skrzyżowań, natomiast przejście przy ulicy Radarowej będzie otwierane w przerwach robót. Objazdy zostały wyznaczone ulicami Żwirki i Wigury, 1 Sierpnia oraz Komitetu Obrony Robotników.

Zmienią się również trasy autobusów linii 141, 189 i 401, które w kierunku P+R Al. Krakowska, Osiedle Górczewska i Ursus Niedźwiadek pojadą ulicami Żwirki i Wigury, Komitetu Obrony Robotników i dalej aleją Krakowską.