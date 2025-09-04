12 milionów złotych na cyfryzację szkół z KPO dla Śródmieścia

12 milionów złotych trafi do placówek oświatowych w Śródmieściu. Środki pochodzą z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) i zostaną w całości przeznaczone na cyfryzację oraz modernizację szkół, w tym wyposażenie pracowni AI i STEM.



Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy otrzyma gigantyczne wsparcie finansowe na modernizację lokalnej edukacji. Pozyskana kwota, 12 milionów złotych, stanowi część ogólnopolskiego programu cyfryzacji edukacji, którego całkowity budżet na wyposażenie szkół w całym kraju wynosi 4,25 miliarda złotych. To historyczny moment dla lokalnej oświaty, ponieważ programem wsparcia objęte zostały niemal wszystkie publiczne szkoły podstawowe i ponadpodstawowe w dzielnicy. Celem inwestycji jest wyrównanie szans edukacyjnych oraz przygotowanie uczniów do funkcjonowania w dynamicznie zmieniającym się, cyfrowym społeczeństwie.

Nowy sprzęt dla każdego ucznia

Największa część uzyskanych funduszy, ponad 6,5 miliona złotych, zostanie przeznaczona na zakup nowoczesnego sprzętu komputerowego dla uczniów. Inwestycja ma na celu zapewnienie równego dostępu do narzędzi niezbędnych w procesie kształcenia. Do niemal wszystkich publicznych szkół w Śródmieściu trafią łącznie 2542 laptopy (zarówno standardowe, jak i przeglądarkowe) oraz 453 tablety. Dostarczenie przenośnych komputerów to kluczowy krok w unowocześnianiu procesu nauczania.

Pracownie AI i STEM kształtują kompetencje przyszłości

W odpowiedzi na rosnące znaczenie nowych technologii, śródmiejskie szkoły zyskają zaawansowane pracownie do nauki o sztucznej inteligencji. 29 placówek, zarówno podstawowych, jak i ponadpodstawowych, otrzyma kompletne laboratoria o wartości 3,5 miliona złotych. Nowe pracownie umożliwią uczniom rozwijanie kompetencji analitycznych oraz poznawanie technologii, które będą definiować przyszłość.

Dodatkowo, 15 szkół zostanie doposażonych w profesjonalne pracownie STEM (Nauka, Technologia, Inżynieria, Matematyka). Wsparcie na ten cel wyniesie niemal 2 miliony złotych. Celem jest stworzenie warunków do prowadzenia zaawansowanych eksperymentów i nauki przez doświadczenie w kluczowych dziedzinach naukowych.