16.8°C
1013.5 hPa
Życie Warszawy

Plac Powstańców Warszawy zmieni się w zielony skwer. Ruszył drugi etap prac rewitalizacyjnych

Publikacja: 11.09.2025 17:15

Wizualizacja zazielenionego skweru na Placu Powstańców Warszawy

Wizualizacja zazielenionego skweru na Placu Powstańców Warszawy

Foto: mat. pras.

Kacper Komaiszko
W samym sercu Warszawy rozpoczęto prace nad stworzeniem bardziej zielonej i funkcjonalnej przestrzeni. Inwestycja, która ma zakończyć się późną wiosną 2026 roku, zmieni Plac Powstańców Warszawy nie do poznania, wprowadzając nową zieleń, alejki i elementy małej architektury.

Koncepcja metamorfozy placu ma swoje korzenie w warsztatach Charette (warsztat, do którego zaprasza się ekspertów i ekspertki z różnych dziedzin i wszystkich interesariuszy konsultowanego projektu.), które odbyły się w 2017 roku. Następnie, w 2020 roku, projekt został dostosowany do uwarunkowań wynikających z budowy podziemnego parkingu. Ten dwuetapowy plan jest konsekwencją wcześniejszego zagospodarowania przestrzeni pod placem, gdzie otwarto podziemny parking na 420 miejsc w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

Obecnie przystąpiono do realizacji drugiego etapu, który obejmuje budowę ogrodu muzyki oraz placu pod pergolami. Jak informuje Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy, na placu pojawi się łącznie 58 drzew, a także rabaty z tysiącami roślin, alejki, pergola oraz nowe oświetlenie.

Ogród muzyki otoczony zielenią

Projekt zakłada stworzenie kameralnego ogrodu muzyki, który stanie się miejscem do wypoczynku wśród wyniesionych rabat. Na tym obszarze posadzone zostaną dwa szpalery drzew oraz mniejsze drzewa ozdobne i byliny. Nowe alejki o nawierzchni mineralnej pozwolą spacerowiczom podziwiać imponujące lipy srebrzyste w odmianie Varsaviensis, klony tatarskie oraz platany klonolistne. W rabatach ma się znaleźć aż 11 tysięcy roślin. Co więcej, na plac powrócą instrumenty muzyczne, które zostały zdemontowane na czas budowy parkingu. Będą to dzwony rurowe, bębenki oraz fragmenty ksylofonu, które kilka lat temu cieszyły się dużą popularnością.

Naturalna osłona z pnączy i mała architektura

W ramach inwestycji powstanie także plac pod pergolami, zlokalizowany od strony ulicy Świętokrzyskiej. Obszar ten zyska 14 lip srebrzystych, z których część posadzona zostanie bezpośrednio w nawierzchni, w specjalnej mieszance kamienno-glebowej. Pergola zostanie obsadzona ponad 3 tysiącami bylin i pnączy, które z czasem stworzą naturalną, zieloną osłonę. Wśród nich znajdą się wiciokrzew zaostrzony, winorośl japońska oraz glicynia chińska. Projekt przewiduje również instalację elementów małej architektury, takich jak wygodne ławki, stojaki na rowery i kosze na śmieci.

Reklama
Reklama

Wykonawcy i planowany termin zakończenia prac

Za projekt odpowiedzialne są pracownie: LAP Studio oraz Mycielski Architecture & Urbanism (MAU), natomiast prace budowlane realizuje firma Garden Designers. Inwestycję prowadzi Zarząd Zieleni m.st. Warszawy. Zgodnie z planem, mieszkańcy będą mogli w pełni korzystać z nowej, zielonej przestrzeni późną wiosną 2026 roku.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

38 zawodników z 20 krajów stoczy decydującą walkę o tytuł mistrza świata
impreza masowa

Drifterzy opanują PGE Narodowy. Komunikacyjne kłopoty są nieuniknione

Trwają wojskowe ćwiczenia nad Warszawą
bezpieczeństwo

Wojskowe śmigłowce krążą nad Warszawą

Warszawiacy, którzy zdecydują się wziąć udział w akcji, będą mieli do wyboru aż dziewięć różnych gat
ekologia

Sadzonki za elektroodpady i tekstylia

Policjanci z Piaseczna zatrzymali na ROD 52-latka z Warszawy podejrzanego o uprawę konopi indyjskiej
bezpieczeństwo

Między warzywami na ROD uprawiał marihuanę

To pierwsza taka inwestycja w Warszawie
tramwaje

Budowa tunelu do Dworca Zachodniego wkracza w decydującą fazę

Warszawska siedziba biura architektonicznego z nagrodą European Property Awards 2025-2026
architektura

Biuro i mikroapartament w Warszawie z prestiżową nagrodą

Mimo prób unawocześnienia Intraco nie przetrwa i zostanie zburzony
inwestycje

Warszawa pożegna Intraco. Wieżowiec do rozbiórki

Charakterystycznym elementem nowego budynku mają być łuki w przyziemiu nawiązujące do konstrukcji wi
inwestycje

Przy Solcu powstanie apartamentowiec zamiast pawilonów

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama