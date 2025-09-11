Plac Powstańców Warszawy zmieni się w zielony skwer. Ruszył drugi etap prac rewitalizacyjnych

W samym sercu Warszawy rozpoczęto prace nad stworzeniem bardziej zielonej i funkcjonalnej przestrzeni. Inwestycja, która ma zakończyć się późną wiosną 2026 roku, zmieni Plac Powstańców Warszawy nie do poznania, wprowadzając nową zieleń, alejki i elementy małej architektury.



Koncepcja metamorfozy placu ma swoje korzenie w warsztatach Charette (warsztat, do którego zaprasza się ekspertów i ekspertki z różnych dziedzin i wszystkich interesariuszy konsultowanego projektu.), które odbyły się w 2017 roku. Następnie, w 2020 roku, projekt został dostosowany do uwarunkowań wynikających z budowy podziemnego parkingu. Ten dwuetapowy plan jest konsekwencją wcześniejszego zagospodarowania przestrzeni pod placem, gdzie otwarto podziemny parking na 420 miejsc w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

Reklama Reklama

Obecnie przystąpiono do realizacji drugiego etapu, który obejmuje budowę ogrodu muzyki oraz placu pod pergolami. Jak informuje Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy, na placu pojawi się łącznie 58 drzew, a także rabaty z tysiącami roślin, alejki, pergola oraz nowe oświetlenie.

Ogród muzyki otoczony zielenią

Projekt zakłada stworzenie kameralnego ogrodu muzyki, który stanie się miejscem do wypoczynku wśród wyniesionych rabat. Na tym obszarze posadzone zostaną dwa szpalery drzew oraz mniejsze drzewa ozdobne i byliny. Nowe alejki o nawierzchni mineralnej pozwolą spacerowiczom podziwiać imponujące lipy srebrzyste w odmianie Varsaviensis, klony tatarskie oraz platany klonolistne. W rabatach ma się znaleźć aż 11 tysięcy roślin. Co więcej, na plac powrócą instrumenty muzyczne, które zostały zdemontowane na czas budowy parkingu. Będą to dzwony rurowe, bębenki oraz fragmenty ksylofonu, które kilka lat temu cieszyły się dużą popularnością.

Naturalna osłona z pnączy i mała architektura

W ramach inwestycji powstanie także plac pod pergolami, zlokalizowany od strony ulicy Świętokrzyskiej. Obszar ten zyska 14 lip srebrzystych, z których część posadzona zostanie bezpośrednio w nawierzchni, w specjalnej mieszance kamienno-glebowej. Pergola zostanie obsadzona ponad 3 tysiącami bylin i pnączy, które z czasem stworzą naturalną, zieloną osłonę. Wśród nich znajdą się wiciokrzew zaostrzony, winorośl japońska oraz glicynia chińska. Projekt przewiduje również instalację elementów małej architektury, takich jak wygodne ławki, stojaki na rowery i kosze na śmieci.