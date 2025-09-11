Sadzonki za elektroodpady i tekstylia. Warszawa zachęca do ekologicznej wymiany

W najbliższą sobotę rusza kolejna edycja ekologicznej inicjatywy „Łączy nas czysty las”, organizowanej przez m.st. Warszawa. Mieszkańcy stolicy będą mogli wymienić zużyty sprzęt elektroniczny, baterie, a nawet używane tekstylia na sadzonki roślin.



Warszawa ponownie wychodzi naprzeciw potrzebom środowiska, a także mieszkańcom, organizując akcję, która łączy recykling z zielonymi pasjami. Inicjatywa „Łączy nas czysty las” ma na celu nie tylko zbiórkę problematycznych odpadów, ale również edukację ekologiczną i promocję zrównoważonego stylu życia.

Wydarzenie odbędzie się w dwóch terminach, co pozwoli na dotarcie do szerszej grupy zainteresowanych. To doskonała okazja, aby w prosty i praktyczny sposób przyczynić się do ochrony natury i zadbać o swoją przydomową zieleń.

Dwa terminy, dwie lokalizacje

Akcja została zaplanowana na dwie wrześniowe soboty, w dwóch różnych punktach na mapie Warszawy. Pierwsze wydarzenie odbędzie się 13 września w godz. 10-14 w siedzibie Lasów Miejskich – Warszawa, przy ul. Korkowej 170A. Drugi termin, 20 września, również w godz. 10-14, zorganizowany zostanie w Centrum Edukacji Ekologicznej przy Lesie Młociny, przy ul. Papirusów 3/3A. Mieszkańcy mogą przynieść zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie, natomiast podczas drugiego dnia akcji, pilotażowo, przyjmowane będą również tekstylia i ubrania, o ile nadają się do ponownego użycia.

Sprawiedliwy system kuponowy

Cała wymiana oparta jest na prostym i przejrzystym systemie kuponowym, który precyzyjnie określa wartość przyniesionych odpadów. Przykładowo, za mały sprzęt (jak mikser czy suszarka) otrzymamy jeden kupon, za sprzęt średni (np. telewizor, komputer) – dwa kupony, a za duże urządzenia (pralka, lodówka) – trzy kupony. System dotyczy również baterii – dwadzieścia sztuk to jeden kupon, a sześćdziesiąt sztuk – już trzy kupony.