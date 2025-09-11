Sadzonki za elektroodpady i tekstylia. Warszawa zachęca do ekologicznej wymiany

Warszawiacy, którzy zdecydują się wziąć udział w akcji, będą mieli do wyboru aż dziewięć różnych gatunków roślin
Warszawa ponownie wychodzi naprzeciw potrzebom środowiska, a także mieszkańcom, organizując akcję, która łączy recykling z zielonymi pasjami. Inicjatywa „Łączy nas czysty las” ma na celu nie tylko zbiórkę problematycznych odpadów, ale również edukację ekologiczną i promocję zrównoważonego stylu życia.
Wydarzenie odbędzie się w dwóch terminach, co pozwoli na dotarcie do szerszej grupy zainteresowanych. To doskonała okazja, aby w prosty i praktyczny sposób przyczynić się do ochrony natury i zadbać o swoją przydomową zieleń.
Akcja została zaplanowana na dwie wrześniowe soboty, w dwóch różnych punktach na mapie Warszawy. Pierwsze wydarzenie odbędzie się 13 września w godz. 10-14 w siedzibie Lasów Miejskich – Warszawa, przy ul. Korkowej 170A. Drugi termin, 20 września, również w godz. 10-14, zorganizowany zostanie w Centrum Edukacji Ekologicznej przy Lesie Młociny, przy ul. Papirusów 3/3A. Mieszkańcy mogą przynieść zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie, natomiast podczas drugiego dnia akcji, pilotażowo, przyjmowane będą również tekstylia i ubrania, o ile nadają się do ponownego użycia.
Cała wymiana oparta jest na prostym i przejrzystym systemie kuponowym, który precyzyjnie określa wartość przyniesionych odpadów. Przykładowo, za mały sprzęt (jak mikser czy suszarka) otrzymamy jeden kupon, za sprzęt średni (np. telewizor, komputer) – dwa kupony, a za duże urządzenia (pralka, lodówka) – trzy kupony. System dotyczy również baterii – dwadzieścia sztuk to jeden kupon, a sześćdziesiąt sztuk – już trzy kupony.
W przypadku odzieży i tekstyliów, które będą przyjmowane wyłącznie 20 września, za 1–3 kg otrzymamy jeden kupon, natomiast za ponad 5 kg – trzy kupony. Warto pamiętać, że jeden kupon uprawnia do odbioru jednej sadzonki, a na jedną osobę przypada maksymalnie siedem kuponów. Organizatorzy nie przyjmują kabli, żarówek, świetlówek, tonerów oraz zniszczonej odzieży.
Warszawiacy, którzy zdecydują się wziąć udział w akcji, będą mieli do wyboru aż dziewięć różnych gatunków roślin, co z pewnością pozwoli na dopasowanie sadzonki do potrzeb ogrodu czy balkonu. W ofercie znajdą się m.in.: trzmielina pospolita, dereń biały, głóg, irga, bez czarny, kalina koralowa, czarna porzeczka, wrzos i jeżyna. Akcji towarzyszyć będzie również silny element edukacyjny.
Na miejscu znajdzie się stanowisko prowadzone we współpracy z organizacjami odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a dla najmłodszych przygotowano specjalne gry i zabawy. Podczas drugiego dnia akcji w Lesie Młociny uczestnicy będą mogli wziąć udział w warsztatach upcyklingowych, podczas których stworzą biżuterię z roślin, malowane torby płócienne czy aromatyczne świece sojowe.
Inicjatywa „Łączy nas czysty las” to coś więcej niż tylko zbiórka odpadów. To holistyczne podejście do tematyki ekologicznej, które łączy w sobie praktyczne działania z wartościową edukacją. Dzięki akcji mieszkańcy mają szansę nie tylko pozbyć się zużytych, zalegających w domach przedmiotów, ale także zyskać nowe rośliny i poszerzyć swoją wiedzę na temat recyklingu i zrównoważonego rozwoju.
Wydarzenie stanowi atrakcyjną formę spędzania czasu dla całej rodziny, łącząc przyjemne z pożytecznym i zachęcając do wspólnej dbałości o czystość warszawskich lasów i otoczenia.