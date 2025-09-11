14 września na Ursynowie odbędzie się pierwsza, jesienna wyprzedaż garażowa
Ursynów słynie z ciekawych wyprzedaży garażowych. W trakcie imprezy można nabyć m.in. nietypowe dekoracje, ubrania, książki, płyty czy wyposażenie domu. Wydarzeniu towarzyszą zazwyczaj dodatkowe atrakcje dla dzieci i dorosłych.
Ursynowskie wyprzedaże garażowe są organizowane cyklicznie na parkingu przy Urzędzie Dzielnicy Ursynów (al. KEN 61). W związku z organizacją wydarzenia urząd przypomina o konieczności przeparkowania samochodów przez mieszkańców. Parking przy al. KEN 61 zostanie zamknięty już w piątek 12 września o godz. 16. Z parkingu będzie można ponownie korzystać od niedzieli 14 września od godz. 14.
Wyprzedaże garażowe na Ursynowie przyciągają nie tylko lokalnych mieszkańców. Wydarzenie jest cenione przez warszawiaków lubiących zakupy typu „secong hand” i styl „zero waste”. Wyprzedaż pozwala zaopatrzyć się w rozmaite akcesoria, ubrania i sprzęt domowy.
W 2025 r. Urząd Dzielnicy Ursynów zaplanował siedem tego typu wydarzeń. W sezonie jesiennym odbędą się trzy wyprzedaże. Najbliższą zaplanowano na niedzielę 14 września, a kolejne odbędą się:
Każda z wyprzedaży garażowych na Ursynowie odbywa się w godz. 9-14.
Osoby, które chcą wziąć udział w akcji jako sprzedawca, muszą odpowiednio wcześnie się zarejestrować. Zapisy są zbierane za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej. Zarejestrować można się także osobiście w siedzibie Urzędu Dzielnicy.
Najbliższej, ursynowskiej wyprzedaży będzie towarzyszyć kolejna odsłona akcji „Śniadanie na trawie”. Gwiazdą niedzielnego spotkania będzie finalistka 7. edycji programu MasterChef – Patrycja Rygusiak. Uczestników spotkania czeka smakowity pokaz kulinarny. Dla najmłodszych uczestników wydarzenia przewidziano m.in. animacje, dmuchańce i strefę malowania twarzy. Swoje umiejętności kreatywne będzie można przetestować podczas warsztatów mydlarskich.
Niedzielne „Śniadanie na trawie” odbędzie się na skwerze przy fontannie, w pobliżu Ursynowskiego Centrum Kultury „Alternatywy” (ul. Indiry Gandhi 9). Organizatorzy zapewnią uczestnikom koce i leżaki.