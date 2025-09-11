W najbliższą niedzielę przy Urzędzie Dzielnicy Ursynów odbędzie się wyprzedaż garażowa. Akcji będzie towarzyszyć kolejna odsłona imprezy „Spotkanie na trawie". Na scenie pojawi się finalistka programu MasterChef. Dla dzieci przygotowano animacje.



Ursynów słynie z ciekawych wyprzedaży garażowych. W trakcie imprezy można nabyć m.in. nietypowe dekoracje, ubrania, książki, płyty czy wyposażenie domu. Wydarzeniu towarzyszą zazwyczaj dodatkowe atrakcje dla dzieci i dorosłych.

Urząd Dzielnicy Ursynów przypomina o zamknięciu parkingu

Ursynowskie wyprzedaże garażowe są organizowane cyklicznie na parkingu przy Urzędzie Dzielnicy Ursynów (al. KEN 61). W związku z organizacją wydarzenia urząd przypomina o konieczności przeparkowania samochodów przez mieszkańców. Parking przy al. KEN 61 zostanie zamknięty już w piątek 12 września o godz. 16. Z parkingu będzie można ponownie korzystać od niedzieli 14 września od godz. 14.

Co warto wiedzieć o garażówkach na Ursynowie?

Wyprzedaże garażowe na Ursynowie przyciągają nie tylko lokalnych mieszkańców. Wydarzenie jest cenione przez warszawiaków lubiących zakupy typu „secong hand” i styl „zero waste”. Wyprzedaż pozwala zaopatrzyć się w rozmaite akcesoria, ubrania i sprzęt domowy.

W 2025 r. Urząd Dzielnicy Ursynów zaplanował siedem tego typu wydarzeń. W sezonie jesiennym odbędą się trzy wyprzedaże. Najbliższą zaplanowano na niedzielę 14 września, a kolejne odbędą się: