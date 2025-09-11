19.3°C
1011 hPa
Życie Warszawy

Garażówka na Ursynowie. Wyprzedaż, dmuchańce i pokaz finalistki MasterChef

Publikacja: 11.09.2025 14:30

14 września na Ursynowie odbędzie się pierwsza, jesienna wyprzedaż garażowa

14 września na Ursynowie odbędzie się pierwsza, jesienna wyprzedaż garażowa

Foto: Adobe Stock

Katarzyna Pryga
W najbliższą niedzielę przy Urzędzie Dzielnicy Ursynów odbędzie się wyprzedaż garażowa. Akcji będzie towarzyszyć kolejna odsłona imprezy „Spotkanie na trawie". Na scenie pojawi się finalistka programu MasterChef. Dla dzieci przygotowano animacje.

Ursynów słynie z ciekawych wyprzedaży garażowych. W trakcie imprezy można nabyć m.in. nietypowe dekoracje, ubrania, książki, płyty czy wyposażenie domu. Wydarzeniu towarzyszą zazwyczaj dodatkowe atrakcje dla dzieci i dorosłych.

Urząd Dzielnicy Ursynów przypomina o zamknięciu parkingu

Ursynowskie wyprzedaże garażowe są organizowane cyklicznie na parkingu przy Urzędzie Dzielnicy Ursynów (al. KEN 61). W związku z organizacją wydarzenia urząd przypomina o konieczności przeparkowania samochodów przez mieszkańców. Parking przy al. KEN 61 zostanie zamknięty już w piątek 12 września o godz. 16. Z parkingu będzie można ponownie korzystać od niedzieli 14 września od godz. 14.

Co warto wiedzieć o garażówkach na Ursynowie?

Wyprzedaże garażowe na Ursynowie przyciągają nie tylko lokalnych mieszkańców. Wydarzenie jest cenione przez warszawiaków lubiących zakupy typu „secong hand” i styl „zero waste”. Wyprzedaż pozwala zaopatrzyć się w rozmaite akcesoria, ubrania i sprzęt domowy.

W 2025 r. Urząd Dzielnicy Ursynów zaplanował siedem tego typu wydarzeń. W sezonie jesiennym odbędą się trzy wyprzedaże. Najbliższą zaplanowano na niedzielę 14 września, a kolejne odbędą się:

Reklama
Reklama
  • 5 października – wystawcy mogą zgłaszać chęć udziału do 30 września (do godz. 10),
  • 9 listopada – zapisy są zbierane do 4 listopada (do godz. 10).

Każda z wyprzedaży garażowych na Ursynowie odbywa się w godz. 9-14.

Osoby, które chcą wziąć udział w akcji jako sprzedawca, muszą odpowiednio wcześnie się zarejestrować. Zapisy są zbierane za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej. Zarejestrować można się także osobiście w siedzibie Urzędu Dzielnicy.

„Śniadanie na trawie” z finalistką programu MasterChef

Najbliższej, ursynowskiej wyprzedaży będzie towarzyszyć kolejna odsłona akcji „Śniadanie na trawie”. Gwiazdą niedzielnego spotkania będzie finalistka 7. edycji programu MasterChef – Patrycja Rygusiak. Uczestników spotkania czeka smakowity pokaz kulinarny. Dla najmłodszych uczestników wydarzenia przewidziano m.in. animacje, dmuchańce i strefę malowania twarzy. Swoje umiejętności kreatywne będzie można przetestować podczas warsztatów mydlarskich.

Niedzielne „Śniadanie na trawie” odbędzie się na skwerze przy fontannie, w pobliżu Ursynowskiego Centrum Kultury „Alternatywy” (ul. Indiry Gandhi 9). Organizatorzy zapewnią uczestnikom koce i leżaki.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Konstancin-Jeziorna to jedyne uzdrowisko na Mazowszu
wycieczka

Uzdrowisko zaledwie 20 km od Warszawy kryje wiele tajemnic

Teatr Współczesny zaprasza na „Macki miłości” / zdjęcie ilustracyjne
18 września

Teatr Współczesny zaprasza na „Macki miłości”

Spotkanie odbędzie się w Pałacu Przebendowskich Radziwiłłów - siedzibie Muzeum Niepodległości
czwartek

Opowieść o solidarności i dialogu polsko-żydowskim

Plakat filmu Caravaggio: Na tropie arcydzieła
od poniedziałku

Dokumentalny thriller dla miłośników sztuki

W okolicach Warszawy jest wiele miejsc, gdzie można zbierać grzyby
sezon

Miejsca na grzyby w Warszawie i okolicy. Wrócisz z pełnym koszem

W ramach Warszawskich Dni Seniora 2025 organizowane są liczne warsztaty, koncerty i zajęcia kreatywn
13 września - 5 października

Seniorzy przejmą Warszawę na trzy tygodnie

W ramach UrsynLab we wrześniu przygotowano kilka bezpłatnych wydarzeń
szkolenia

„Praktyczne wsparcie w biznesie”. We wrześniu seria szkoleń

Pułtusk bywa nazywany Wenecją Mazowsza
Czas wolny

„Wenecja Mazowsza" tylko godzinę drogi od Warszawy

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama