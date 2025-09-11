17.1°C
1007.6 hPa
Życie Warszawy

Wpadł w ręce wolskich kryminalnych. Poszukiwany za wzięcie zakładnika ukrywał się pod zmienionym nazwiskiem

Publikacja: 11.09.2025 10:15

Mężczyzna był poszukiwany dwoma listami gończymi

Mężczyzna był poszukiwany dwoma listami gończymi

Foto: Policja

Kacper Komaiszko
Stołeczni policjanci zatrzymali 51-latka, który ukrywał się pod zmienionym nazwiskiem w jednej z podwarszawskich miejscowości. Mężczyzna był poszukiwany dwoma listami gończymi, m.in. w celu odbycia kary czterech lat pozbawienia wolności za wzięcie zakładnika.

Kryminalni z Komendy Policji na Woli w ostatnich dniach prowadzili wzmożone działania, które miały na celu zatrzymanie osób ściganych listami gończymi. Dzięki czynnościom operacyjnym i zebranym informacjom funkcjonariusze namierzyli miejsce, gdzie mógł ukrywać się 51-letni mężczyzna. Okazało się, że poszukiwany liczył na uniknięcie kary, używając fałszywych danych.

Polecane
21-obywatel Białorusi został złapany przez warszawską policję na gorącym uczynku
bezpieczeństwo
Narkotyki wysyłał paczkomatem. Areszt dla 21-letniego Białorusina

Mężczyzna zaskoczony interwencją

Zespołowi poszukiwań udało się zlokalizować mężczyznę w jednej z podwarszawskich miejscowości. Policjanci zorganizowali akcję zatrzymania, która była dla 51-latka całkowitym zaskoczeniem. Poszukiwany, pewny, że nowe nazwisko zapewni mu bezpieczeństwo, nie spodziewał się, że funkcjonariusze go namierzą. Zatrzymanie przebiegło sprawnie i bez incydentów.

Za co był poszukiwany? Dwa listy gończe i kara więzienia

Zatrzymany 51-latek był poszukiwany dwoma listami gończymi. Pierwszy dotyczył konieczności odbycia kary czterech lat pozbawienia wolności za przestępstwo wzięcia zakładnika, o którym mówi art. 252 Kodeksu karnego. Drugi list gończy został wydany w związku z przestępstwem oszustwa, za które mężczyzna miał zostać tymczasowo aresztowany na 30 dni.

Polecane
Właściciel lokalu wycenił straty na kilkadziesiąt tysięcy złotych
bezpieczeństwo
Spłonęła restauracja w centrum. Podpalaczowi grozi 10 lat więzienia
Reklama
Reklama

Trafił za kraty, by odbyć karę

Po zatrzymaniu policjanci sporządzili niezbędną dokumentację. Zgodnie z decyzjami sądów, 51-latek został przetransportowany do zakładu karnego, gdzie spędzi najbliższe cztery lata, odbywając zasądzoną karę pozbawienia wolności.

Skuteczna akcja wolskich kryminalnych po raz kolejny dowiodła, że ukrywanie się przed wymiarem sprawiedliwości prędzej czy później kończy się zatrzymaniem.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

inwestycje

Przy Solcu apartamentowiec zamiast pawilonów

Zbliża się dzień bezpłatnej komunikacji miejskiej w Warszawie
darmowa komunikacja

Dzień w którym nie kasujemy biletów. Czy to możliwe na stałe?

Ulica Puławska na wysokości skrzyżowania z ulicą Dąbrowskiego
infrastruktura drogowa

Komisja o bezpieczeństwie Puławskiej bez urzędników ZDM

Wydobyty z Wisły w środę 10 września ponad dwustukilogramowy fragment łuku Villi Regii
historia warszawy

Królewskie dziedzictwo z głębin Wisły. Odnaleziono kolejne fragmenty Villi Regii

Dron ujawniony w miejscowości Wohyń w woj. lubelskim
bezpieczeństwo

Ujawniono dwa drony w woj. mazowieckim. Służby szukały też pod Warszawą

Linia Kolei Dużych Prędkości ma powstać do 2035 roku
kolej

Z Warszawy do Wrocławia w mniej niż 2 godziny. CPK ma plan przetargów

Pracownicy warszawskiego transportu odebrali nagrody z rąk prezydenta miasta
nagrody

Ratują życie w metrze i tramwaju. Wyróżniono bohaterów komunikacji

Konserwator zabytków przedstawił wynik kontroli kamienicy
katastrofa budowlana

Górnośląska 22. Grzywna i zawiadomienie do prokuratury

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama