Wpadł w ręce wolskich kryminalnych. Poszukiwany za wzięcie zakładnika ukrywał się pod zmienionym nazwiskiem

Stołeczni policjanci zatrzymali 51-latka, który ukrywał się pod zmienionym nazwiskiem w jednej z podwarszawskich miejscowości. Mężczyzna był poszukiwany dwoma listami gończymi, m.in. w celu odbycia kary czterech lat pozbawienia wolności za wzięcie zakładnika.



Kryminalni z Komendy Policji na Woli w ostatnich dniach prowadzili wzmożone działania, które miały na celu zatrzymanie osób ściganych listami gończymi. Dzięki czynnościom operacyjnym i zebranym informacjom funkcjonariusze namierzyli miejsce, gdzie mógł ukrywać się 51-letni mężczyzna. Okazało się, że poszukiwany liczył na uniknięcie kary, używając fałszywych danych.

Mężczyzna zaskoczony interwencją

Zespołowi poszukiwań udało się zlokalizować mężczyznę w jednej z podwarszawskich miejscowości. Policjanci zorganizowali akcję zatrzymania, która była dla 51-latka całkowitym zaskoczeniem. Poszukiwany, pewny, że nowe nazwisko zapewni mu bezpieczeństwo, nie spodziewał się, że funkcjonariusze go namierzą. Zatrzymanie przebiegło sprawnie i bez incydentów.

Za co był poszukiwany? Dwa listy gończe i kara więzienia

Zatrzymany 51-latek był poszukiwany dwoma listami gończymi. Pierwszy dotyczył konieczności odbycia kary czterech lat pozbawienia wolności za przestępstwo wzięcia zakładnika, o którym mówi art. 252 Kodeksu karnego. Drugi list gończy został wydany w związku z przestępstwem oszustwa, za które mężczyzna miał zostać tymczasowo aresztowany na 30 dni.