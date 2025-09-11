Biuro i mikroapartament w Warszawie z prestiżową nagrodą. „Projekt jest ciekawy"

Warszawska siedziba biura architektonicznego z nagrodą European Property Awards 2025-2026
To kolejne wyróżnienie pracowni architektonicznej BXB Studio prowadzonej przez Bogusława Barnasia.
Projekt warszawskiej siedziby BXB Studio nagrodzony został przez jury konkursu European Property Awards 2025-2026 w kategorii „Mixed Use Interior” („Wnętrze wielofunkcyjne”). 23 października w Londynie odbędzie się oficjalna gala i prezentacja laureatów konkursu.
Wyróżniony projekt to znajdujący się na Pradze 70-metrowy lokal, w którym pracownia architektoniczna połączona została z prywatnym mikroapartamentem. To efekt decyzji twórcy BXB Studio o przekształceniu stacjonarnego biura w przestrzeń do pracy zdalnej.
Pierwotnie było to czteropokojowe mieszkanie, które w wyniku wyburzenia ścian działowych przekształcone zostało w hybrydowe wnętrze. Ok. 50 mkw. zajmuje w nim pracownia Bogusława Barnasia dostępna dla zespołu BXB studio oraz klientów, natomiast 20 mkw. – mikroapartament z łazienką i garderobą.
„Projekt jest ciekawy, bo w jednym lokalu zaprojektowaliśmy przestrzeń do pracy twórczej oraz przestrzeń prywatną - mikroapartament. Projekt ten dotyka filozofii naszej pracowni, pracy zdalnej, na którą się zdecydowaliśmy jeszcze przed pandemią” – przyznał Bogusław Barnaś informując za pośrednictwem mediów społecznościowych o zdobyciu nagrody.
Przestrzeń do pracy i dla klientów składa się z holu, gabinetu, łazienki oraz dwóch balkonów. Całość utrzymana jest w stonowanych odcieniach beżu i brązu. Między holem a gabinetem znajduje się dwustronna zabudowa z forniru pełniąca rolę garderoby, wnęki na drukarki, magazynu i regału ekspozycyjnego.
Pracownia odgrodzona jest od mikrokawalerki ścianą, na której znajduje się fototapeta przedstawiająca artystyczny wizerunek Domu z Grotą zaprojektowanego przez BXB Studio i inspirowanego legendą o Smoku Wawelskim. Rzeźba tego ostatniego autorstwa Piotra Popiackiego również znajduje się na wspomnianej ścianie. Motyw Smoka Wawelskiego stanowi nawiązanie do krakowskiego pochodzenia pracowni BXB Studio.
Sypialnia utrzymana jest w odcieniach grafitu, natomiast w sąsiadującej z nią łazience dominują jasne beże. Mikrokawalerka może być aranżowana na kilka sposobów, w tym m.in. jako otwarty salon kąpielowy lub jako sypialnia z garderobą i zamkniętą łazienką.
W 70-metrowym lokalu znaleźć można dużo designerskich przedmiotów takich jak np. odrestaurowany fotel Józefa Chierowskiego – model 366 czy stołek „Plopp” projektu Oskara Zięty.
W pracowni i mikrokawalerce zamontowano system rolet solarnych całkowicie zasilanych energią słoneczną.