Biuro i mikroapartament w Warszawie z prestiżową nagrodą. „Projekt jest ciekawy"

„Projekt jest ciekawy, bo w jednym lokalu zaprojektowaliśmy przestrzeń do pracy twórczej oraz przestrzeń prywatną - mikroapartament. Projekt ten dotyka filozofii naszej pracowni, pracy zdalnej, na którą się zdecydowaliśmy jeszcze przed pandemią” – przyznał Bogusław Barnaś informując za pośrednictwem mediów społecznościowych o zdobyciu nagrody.

Pracownia architektoniczna i mikroapartament w Warszawie: Projekt BXB Studio

Przestrzeń do pracy i dla klientów składa się z holu, gabinetu, łazienki oraz dwóch balkonów. Całość utrzymana jest w stonowanych odcieniach beżu i brązu. Między holem a gabinetem znajduje się dwustronna zabudowa z forniru pełniąca rolę garderoby, wnęki na drukarki, magazynu i regału ekspozycyjnego.

Pracownia odgrodzona jest od mikrokawalerki ścianą, na której znajduje się fototapeta przedstawiająca artystyczny wizerunek Domu z Grotą zaprojektowanego przez BXB Studio i inspirowanego legendą o Smoku Wawelskim. Rzeźba tego ostatniego autorstwa Piotra Popiackiego również znajduje się na wspomnianej ścianie. Motyw Smoka Wawelskiego stanowi nawiązanie do krakowskiego pochodzenia pracowni BXB Studio.

Sypialnia utrzymana jest w odcieniach grafitu, natomiast w sąsiadującej z nią łazience dominują jasne beże. Mikrokawalerka może być aranżowana na kilka sposobów, w tym m.in. jako otwarty salon kąpielowy lub jako sypialnia z garderobą i zamkniętą łazienką.

W 70-metrowym lokalu znaleźć można dużo designerskich przedmiotów takich jak np. odrestaurowany fotel Józefa Chierowskiego – model 366 czy stołek „Plopp” projektu Oskara Zięty.

W pracowni i mikrokawalerce zamontowano system rolet solarnych całkowicie zasilanych energią słoneczną.