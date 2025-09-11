18.3°C
Życie Warszawy

Biuro i mikroapartament w Warszawie z prestiżową nagrodą. „Projekt jest ciekawy"

Publikacja: 11.09.2025 12:45

Warszawska siedziba biura architektonicznego z nagrodą European Property Awards 2025-2026

Warszawska siedziba biura architektonicznego z nagrodą European Property Awards 2025-2026

Foto: BXB Studio / facebook

Joanna Kamińska
Projekt Wnętrze Hybrydowe warszawskiej siedziby biura architektonicznego BXB Studio został wyróżniony w cenionym międzynarodowym konkursie dla architektów European Property Awards 2025-2026. O nagrodzie informuje serwis „Rzeczpospolita”.

To kolejne wyróżnienie pracowni architektonicznej BXB Studio prowadzonej przez Bogusława Barnasia.

Projekt siedziby BXB Studio wyróżniony w European Property Awards 2025-2026

Projekt warszawskiej siedziby BXB Studio nagrodzony został przez jury konkursu European Property Awards 2025-2026 w kategorii „Mixed Use Interior” („Wnętrze wielofunkcyjne”). 23 października w Londynie odbędzie się oficjalna gala i prezentacja laureatów konkursu.

Wyróżniony projekt to znajdujący się na Pradze 70-metrowy lokal, w którym pracownia architektoniczna połączona została z prywatnym mikroapartamentem. To efekt decyzji twórcy BXB Studio o przekształceniu stacjonarnego biura w przestrzeń do pracy zdalnej.

Dom Studenta nr 7 przeszedł do półfinału międzynarodowego konkursu
architektura
Warszawski akademik jednym z najlepszych na świecie

Pierwotnie było to czteropokojowe mieszkanie, które w wyniku wyburzenia ścian działowych przekształcone zostało w hybrydowe wnętrze. Ok. 50 mkw. zajmuje w nim pracownia Bogusława Barnasia dostępna dla zespołu BXB studio oraz  klientów, natomiast 20 mkw. – mikroapartament z łazienką i garderobą.

„Projekt jest ciekawy, bo w jednym lokalu zaprojektowaliśmy przestrzeń do pracy twórczej oraz przestrzeń prywatną - mikroapartament. Projekt ten dotyka filozofii naszej pracowni, pracy zdalnej, na którą się zdecydowaliśmy jeszcze przed pandemią” – przyznał Bogusław Barnaś informując za pośrednictwem mediów społecznościowych o zdobyciu nagrody.

Pracownia architektoniczna i mikroapartament w Warszawie: Projekt BXB Studio

Przestrzeń do pracy i dla klientów składa się z holu, gabinetu, łazienki oraz dwóch balkonów. Całość utrzymana jest w stonowanych odcieniach beżu i brązu. Między holem a gabinetem znajduje się dwustronna zabudowa z forniru pełniąca rolę garderoby, wnęki na drukarki, magazynu i regału ekspozycyjnego.

Pracownia odgrodzona jest od mikrokawalerki ścianą, na której znajduje się fototapeta przedstawiająca artystyczny wizerunek Domu z Grotą zaprojektowanego przez BXB Studio i inspirowanego legendą o Smoku Wawelskim. Rzeźba tego ostatniego autorstwa Piotra Popiackiego również znajduje się na wspomnianej ścianie. Motyw Smoka Wawelskiego stanowi nawiązanie do krakowskiego pochodzenia pracowni BXB Studio.

Zwiedzający podziwiają widoki przez potężne przeszklenia
varso tower
Wjechaliśmy na szczyt. Zupełnie nowa perspektywa stolicy

Sypialnia utrzymana jest w odcieniach grafitu, natomiast w sąsiadującej z nią łazience dominują jasne beże. Mikrokawalerka może być aranżowana na kilka sposobów, w tym m.in. jako otwarty salon kąpielowy lub jako sypialnia z garderobą i zamkniętą łazienką.

W 70-metrowym lokalu znaleźć można dużo designerskich przedmiotów takich jak np. odrestaurowany fotel Józefa Chierowskiego – model 366 czy stołek „Plopp” projektu Oskara Zięty.

W pracowni i mikrokawalerce zamontowano system rolet solarnych całkowicie zasilanych energią słoneczną.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

