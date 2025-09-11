17.1°C
Życie Warszawy

Darmowa komunikacja miejska w Warszawie. Tego dnia nie kasujemy biletów. Czy to możliwe na stałe?

Publikacja: 11.09.2025 08:25

Zbliża się dzień bezpłatnej komunikacji miejskiej w Warszawie

Foto: ZTM Warszawa

Kacper Komaiszko
W nadchodzącym tygodniu stolica dołączy do obchodów Europejskiego Tygodnia Mobilności. Z tej okazji, 22 września, podróżowanie komunikacją miejską będzie bezpłatne. Czy ten gest to mógłby być zapowiedzią stałych zmian w taryfie?

Od 16 do 22 września Warszawa stanie się częścią ogólnoeuropejskiej kampanii promującej zrównoważone sposoby przemieszczania się. Europejski Tydzień Mobilności (ETM) ma na celu zachęcenie nas do rezygnacji z samochodu na rzecz roweru, spacerów czy transportu publicznego. Punktem kulminacyjnym obchodów będzie Dzień bez Samochodu, w czasie którego Zarząd Transportu Miejskiego umożliwi darmowe przejazdy. To doskonała okazja, by zastanowić się, czy takie rozwiązanie mogłoby funkcjonować w stolicy na stałe.

Bogaty program Europejskiego Tygodnia Mobilności

Tegoroczna edycja kampanii, zatytułowana "Porusz miasto", obfituje w wydarzenia. Punktem centralnym będzie Plac Centralny, który 22 września zamieni się w strefę aktywnej mobilności. Od godz.14 będzie można tam skorzystać ze strefy Zarządu Dróg Miejskich, gdzie na własnej koszulce lub torbie zrobimy nadruk sitodrukiem. To także miejsce, w którym na uczestników miejskiej gry terenowej czekać będą nagrody. Gra odbywać się będzie przez cały tydzień. Należy odwiedzić dziewięć punktów w Warszawie, rozwiązać zagadki i zebrać kody QR, które finalnie utworzą numer telefonu, pod którym będzie czekać hasło do odebrania nagrody.

O godzinie 15:30 rozpocznie się spacer z Pełnomocnikiem ds. Nowego Centrum Warszawy, Michałem Lejko, który opowie o procesach kształtujących przemianę Śródmieścia. Równolegle wystartują moderowane rozmowy na temat mobilności w stolicy. Wnioski z dyskusji posłużą jako baza do debaty eksperckiej, którą podsumuje znany publicysta Filip Springer.

Miłośnicy rywalizacji powinni przyjść o godz. 16, kiedy rozpocznie się "Plac Quiz". Do wygrania są vouchery do popularnego Baru Studio. Dzień zwieńczy wieczorny pokaz filmu "The Engine Inside", opowiadającego o sile roweru.

Przez cały tydzień w mieście będzie można skorzystać także z Mobilnych Serwisów Rowerowych. To doskonała okazja, aby przygotować swój jednoślad do jesienno-zimowego sezonu. Serwisy będą działać w różnych lokalizacjach, od Dworca Wileńskiego po Plac Centralny, w godzinach 7-18 (7-19 w weekend). W ofercie są drobne naprawy, takie jak smarowanie łańcucha, regulacja hamulców czy wymiana dętki (własnej). Jeżeli konieczna będzie bardziej skomplikowana naprawa, można zostawić rower, a w ramach rekompensaty otrzymamy voucher na bezpłatny przejazd Veturilo.

Bezpłatna komunikacja na stałe? Argumenty za i przeciw

Chociaż darmowy transport publiczny to atrakcyjna perspektywa, w przypadku Warszawy budzi kontrowersje. Zwolennicy tego rozwiązania twierdzą, że przyczyniłoby się ono do zmniejszenia korków i zanieczyszczenia powietrza, a także poprawiłoby dostępność do usług dla osób uboższych. Przejazdy autobusem, tramwajem czy metrem za darmo mogłyby zachęcić część kierowców do przesiadania się do komunikacji miejskiej, co w dłuższej perspektywie wpłynęłoby na poprawę jakości życia w stolicy.

W rzeczywistości sprawa budzi jednak na realne zagrożenia. Największym problemem są koszty. Wpływy ze sprzedaży biletów stanowią znaczną część budżetu Zarządu Transportu Miejskiego. Rezygnacja z nich oznaczałaby konieczność pokrycia setek milionów złotych rocznie z budżetu miasta. To z kolei mogłoby przełożyć się na wzrost podatków lub rezygnację z innych inwestycji. Istnieje także ryzyko przeciążenia transportu. Darmowe przejazdy mogłyby skłonić pieszych do rezygnacji ze spacerów, a pasażerów do częstszego podróżowania, co mogłoby doprowadzić do przepełnienia pojazdów. W końcu, jak pokazują doświadczenia z innych miast, darmowy transport nie zawsze rozwiązuje problem korków, a jedynie zmienia nawyki osób, które i tak nie korzystałyby z samochodu.

Dlaczego inne gminy mogą, a Warszawa nie?

Wiele mniejszych miast i gmin w aglomeracji warszawskiej, np. Wołomin czy Otwock, zdecydowało się na darmowy transport dla swoich mieszkańców. Dzieje się tak, ponieważ w ich przypadku koszty są o wiele niższe, a wpływy z biletów stanowią ułamek budżetu. W stolicy, ze względu na skalę i złożoność sieci, wprowadzenie takiego rozwiązania jest znacznie trudniejsze i wymagałoby ogromnych nakładów finansowych.

Kto już dziś może podróżować za darmo?

Warto pamiętać, że darmowy transport publiczny w Warszawie już istnieje, ale jest skierowany do ściśle określonych grup. Ulgi te dzielą się na dwie kategorie. Pierwsza dotyczy osób uprawnionych na mocy ustaw krajowych, takich jak posłowie i senatorowie, a także inwalidzi wojenni i wojskowi oraz cywilne niewidome ofiary działań wojennych.

Druga kategoria to uprawnienia wynikające z lokalnych uchwał. Do darmowych przejazdów uprawnione są m.in. dzieci do 30 września w roku rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej. Ulga dotyczy również osób, które ukończyły 26. rok życia i mają orzeczony umiarkowany stopień niepełnosprawności z powodu zaburzeń mowy, głosu lub słuchu. Bezpłatnie podróżują także działacze opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane z powodów politycznych.

Dzień bez Samochodu to znakomita okazja, aby przekonać się do transportu publicznego. Jednak stałe wprowadzenie darmowych przejazdów w metropolii takiej jak Warszawa to kwestia, która wymagałaby dokładnych analiz i debaty. Na razie pozostaje nam cieszyć się z darmowego przejazdu 22 września.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

