Autonomiczne tramwaje w Warszawie? Musimy zaczekać

Obecnie nie ma przepisów prawa, które umożliwiałyby dopuszczenie do ruchu tramwaju bez motorniczego
W nowej zajezdni Annopol wdrażany jest inteligentny system zarządzania ruchem wewnętrznym, który bez udziału motorniczego ułoży drogę przejazdu od wjazdu aż do odpowiedniego stanowiska.
– Rozmawiamy z producentami o testach i możliwym wdrożeniu systemów antykolizyjnych oraz systemów monitorujących koncentrację motorniczych – mówi Witold Urbanowicz, rzecznik Tramwajów Warszawskich.
W ramach toczącego się przetargu ramowego na dostawy do 160 nowych tramwajów spółka wymaga zastosowania systemu antykolizyjnego, ostrzegającego motorniczego przed ryzykiem kolizji i zapobiegającego najechaniu na przeszkodę podczas ruszania. Nowe pojazdy zostaną też wyposażone w system wsparcia, reagujący w sytuacjach zmęczenia czy rozproszenia motorniczego.
Dotychczas spółka Tramwaje Warszawskie nie prowadziła szczegółowych analiz dotyczących wprowadzenia tramwajów w pełni autonomicznych. Obecnie skupia się na rozwiązaniach wspierających pracę motorniczych.
Jak tłumaczą przedstawiciele spółki, obecnie nie ma przepisów prawa, które umożliwiałyby dopuszczenie do ruchu tramwaju bez motorniczego. Ponadto doświadczenia międzynarodowe w tym zakresie są bardzo ograniczone – prowadzone są jedynie pilotażowe testy, a brak jest wdrożeń w normalnym ruchu liniowym w dużych miastach.
– Zdecydowanie łatwiejsze jest zastosowanie pełnej autonomii w transporcie, który kursuje po wydzielonej infrastrukturze (np. metro, kolej), gdzie ryzyko kolizji z innymi uczestnikami ruchu jest zminimalizowane – wyjaśnia rzecznik TW Witold Urbanowicz.
Aby brać takie rozwiązanie pod uwagę, w pierwszej kolejności konieczne byłyby zmiany w obowiązujących przepisach prawa. Niezbędny byłby także rozwój technologii zapewniających bezpieczeństwo ruchu – systemów antykolizyjnych, automatycznego sterowania oraz zaawansowanego monitoringu sytuacji na torowisku.
– Wdrożenie takich rozwiązań wymagałoby szeroko zakrojonych testów w warunkach miejskich, gdzie tramwaje współdzielą przestrzeń z innymi pojazdami i pieszymi – mówi rzecznik.
– Warto dodać, że temat autonomii i wspierających ją technologii jest obecny również w skali całej branży – mówi Witold Urbanowicz. – Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej, do której należą Tramwaje Warszawskie i inni polscy operatorzy, prowadzi działania mające na celu wymianę doświadczeń pomiędzy przewoźnikami i producentami w zakresie wykorzystania sztucznej inteligencji i rozwoju systemów antykolizyjnych. Rozwój tych rozwiązań jest niezbędny do ewentualnego wdrożenia w przyszłości tramwajów autonomicznych – wyjaśnia.
Dodaje, że autonomia tramwajów to wciąż temat przyszłościowy, który wymaga zmian prawnych i znacznego rozwoju technologii. Tramwaje Warszawskie konsekwentnie wdrażają jednak rozwiązania wspierające motorniczych i zwiększające bezpieczeństwo ruchu. Jednocześnie, poprzez udział w pracach Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej, aktywnie uczestniczą w wymianie doświadczeń z producentami i innymi operatorami, śledząc postęp technologiczny w tym obszarze.