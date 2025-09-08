Autonomiczne tramwaje w Warszawie? Musimy zaczekać

W nowej zajezdni Annopol Tramwaje Warszawskie wprowadzają inteligentny system zarządzania ruchem wewnętrznym. Czy to oznacza, że w najbliższej przyszłości na stołeczne torowiska wjadą w pełni autonomiczne tramwaje, poruszające się bez udziału motorniczego?



W nowej zajezdni Annopol wdrażany jest inteligentny system zarządzania ruchem wewnętrznym, który bez udziału motorniczego ułoży drogę przejazdu od wjazdu aż do odpowiedniego stanowiska.

– Rozmawiamy z producentami o testach i możliwym wdrożeniu systemów antykolizyjnych oraz systemów monitorujących koncentrację motorniczych – mówi Witold Urbanowicz, rzecznik Tramwajów Warszawskich.

W ramach toczącego się przetargu ramowego na dostawy do 160 nowych tramwajów spółka wymaga zastosowania systemu antykolizyjnego, ostrzegającego motorniczego przed ryzykiem kolizji i zapobiegającego najechaniu na przeszkodę podczas ruszania. Nowe pojazdy zostaną też wyposażone w system wsparcia, reagujący w sytuacjach zmęczenia czy rozproszenia motorniczego.

Czy przepisy pozwalają na dopuszczenie do ruchu autonomicznych tramwajów?

Dotychczas spółka Tramwaje Warszawskie nie prowadziła szczegółowych analiz dotyczących wprowadzenia tramwajów w pełni autonomicznych. Obecnie skupia się na rozwiązaniach wspierających pracę motorniczych.