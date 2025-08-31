Nowy komitet sterujący w ratuszu. Ułatwi budowę metra w mieście?

Prezydent Rafał Trzaskowski powołał Komitet Sterujący do spraw rozbudowy systemu metra w Warszawie.



Do głównych kompetencji tego organu należy podejmowanie wiążących ustaleń, opinii i stanowisk dotyczących budowy metra oraz innych projektów związanych z transportem publicznym i infrastrukturą sieciową w stolicy.

Reklama Reklama

Komitet Sterujący do spraw rozbudowy metra

Komitet Sterujący jest odpowiedzialny za kompleksową koordynację działań różnych jednostek organizacyjnych Warszawy, które realizują inwestycje drogowe, publicznego transportu oraz sieci infrastrukturalnych. W jego gestii leży m.in. wprowadzanie zmian w przyjętym zakresie i harmonogramie inwestycji, by zapewnić spójność i efektywność prowadzonych prac. Ponadto, Komitet kieruje oczekiwaniami wobec spółek miejskich zajmujących się realizacją tych projektów, precyzując zakres i sposób realizacji inwestycji.

Istotnym aspektem działalności Komitetu jest ustalanie generalnych założeń organizacji ruchu w czasie budowy metra i innych dużych inwestycji, z naciskiem na priorytety dla transportu zbiorowego, co przyczynia się do minimalizowania uciążliwości dla mieszkańców i zachowania płynności komunikacji miejskiej. Ponadto Komitet zatwierdza priorytety i zakres zadań inwestycyjnych w zakresie drogownictwa, komunikacji publicznej oraz infrastruktury sieciowej tak, by koordynować je z budową metra.

Komitet nadzoruje również zgodność planowanych inwestycji w infrastrukturę miejską, takich jak zaopatrzenie w wodę, odprowadzanie ścieków, czy dostawy energii elektrycznej, cieplnej i gazu, z harmonogramem budowy metra oraz zapewnieniem dogodnej obsługi komunikacyjnej różnych rejonów miasta. Dzięki temu kompleksowemu podejściu możliwe jest skoordynowanie licznych, równocześnie prowadzonych projektów budowlanych, co wymaga ścisłej współpracy i precyzyjnych decyzji.