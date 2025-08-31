Nowy komitet sterujący w ratuszu. Ułatwi budowę metra w mieście?

Komitet Sterujący jest odpowiedzialny za kompleksową koordynację działań różnych jednostek organizacyjnych Warszawy
Do głównych kompetencji tego organu należy podejmowanie wiążących ustaleń, opinii i stanowisk dotyczących budowy metra oraz innych projektów związanych z transportem publicznym i infrastrukturą sieciową w stolicy.
Komitet Sterujący jest odpowiedzialny za kompleksową koordynację działań różnych jednostek organizacyjnych Warszawy, które realizują inwestycje drogowe, publicznego transportu oraz sieci infrastrukturalnych. W jego gestii leży m.in. wprowadzanie zmian w przyjętym zakresie i harmonogramie inwestycji, by zapewnić spójność i efektywność prowadzonych prac. Ponadto, Komitet kieruje oczekiwaniami wobec spółek miejskich zajmujących się realizacją tych projektów, precyzując zakres i sposób realizacji inwestycji.
Istotnym aspektem działalności Komitetu jest ustalanie generalnych założeń organizacji ruchu w czasie budowy metra i innych dużych inwestycji, z naciskiem na priorytety dla transportu zbiorowego, co przyczynia się do minimalizowania uciążliwości dla mieszkańców i zachowania płynności komunikacji miejskiej. Ponadto Komitet zatwierdza priorytety i zakres zadań inwestycyjnych w zakresie drogownictwa, komunikacji publicznej oraz infrastruktury sieciowej tak, by koordynować je z budową metra.
Komitet nadzoruje również zgodność planowanych inwestycji w infrastrukturę miejską, takich jak zaopatrzenie w wodę, odprowadzanie ścieków, czy dostawy energii elektrycznej, cieplnej i gazu, z harmonogramem budowy metra oraz zapewnieniem dogodnej obsługi komunikacyjnej różnych rejonów miasta. Dzięki temu kompleksowemu podejściu możliwe jest skoordynowanie licznych, równocześnie prowadzonych projektów budowlanych, co wymaga ścisłej współpracy i precyzyjnych decyzji.
Powstanie Komitetu Sterującego to kolejny milowy krok w realizacji metropolitalnych inwestycji, gwarantujący spójność działań i efektywne zarządzanie największymi przedsięwzięciami infrastrukturalnymi w Warszawie, które mają na celu poprawę jakości życia mieszkańców i rozwój nowoczesnego systemu transportu publicznego w stolicy.
Przewodniczącym komitety jest sekretarz miasta, a w jego składzie znaleźli się dwaj wiceprezydenci oraz dyrektorzy: Biura Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju, Biura Infrastruktury. Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa, Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa i Zarządu Transportu Miejskiego, a także prezes Metra Warszawskiego i pełnomocnik prezydenta ds. koordynacji inwestycji i remontów w pasie drogowym.
Komitety sterujące w Warszawie obejmują zarówno zespoły powoływane do konkretnych inwestycji transportowych jak budowa metra czy tramwajów, jak i komitety o szerszym zakresie, służące koordynacji i wsparciu złożonych przedsięwzięć miejskich i rozwojowych.
Przykładem jest komitet sterujący powołany do koordynacji budowy trasy tramwajowej na Zieloną Białołękę. Komitet ten składa się z szesnastu osób, w tym przedstawicieli władz miasta, burmistrzów dzielnic, dyrektorów miejskich biur oraz prezesów miejskich spółek takich jak Tramwaje Warszawskie i Metro Warszawskie. Jego zadaniem jest koordynacja działań różnych jednostek, monitorowanie postępu inwestycji, wprowadzanie zmian w harmonogramie prac oraz ustalanie założeń organizacji ruchu podczas realizacji inwestycji.
Poza tym w Warszawie funkcjonują także inne komitety sterujące związane z realizacją strategicznych programów rozwoju miasta, inwestycji infrastrukturalnych oraz zarządzaniem planami transportowymi. Wszystkie te komitety mają na celu efektywną koordynację działań różnych jednostek administracji i spółek miejskich, aby zapewnić sprawną realizację ważnych projektów dla stolicy.