Metro bez tajemnic. Dni Transportu Publicznego 2025 w Stacji Techniczno-Postojowej na Kabatach

Warszawa szykuje się na historyczną odsłonę Dni Transportu Publicznego. Po raz pierwszy w historii imprezy, Stacja Techniczno-Postojowa (STP) Metra na Kabatach, czyli serce podziemnej komunikacji, stanie otworem dla każdego chętnego.



Tegoroczna edycja Dni Transportu Publicznego odbędzie się 20 września i będzie stanowiła kulminację Europejskiego Tygodnia Mobilności. Celem tej corocznej inicjatywy jest promowanie transportu zbiorowego i zachęcanie mieszkańców do świadomego korzystania z komunikacji miejskiej. To wyjątkowa okazja, by na co dzień poznawać kulisy funkcjonowania warszawskich pojazdów, a tegoroczna formuła zapowiada się szczególnie atrakcyjnie.

Nowa formuła imprezy: STP Kabaty dla wszystkich

Dotychczas zwiedzanie zaplecza Metra Warszawskiego było przywilejem nielicznych. Wejścia na teren Stacji Techniczno-Postojowej na Kabatach były możliwe tylko po zdobyciu trudno dostępnych, specjalnych wejściówek, które rozchodziły się w mgnieniu oka. Decyzja o otwarciu obiektu dla wszystkich chętnych to przełom.

Już za kilkanaście dni, w sobotę 20 września 2025 roku, na kolejną edycję Dni Transportu Publicznego zaprosi nas Metro Warszawskie do Stacji Techniczno Postojowej na Kabatach. Szczegóły imprezy podamy bliżej połowy września, ale uwierzcie – będzie się działo – zapowiadają organizatorzy.

Przewidywane atrakcje i program wydarzenia

Chociaż pełen program imprezy zostanie ogłoszony bliżej terminu, bazując na poprzednich edycjach, możemy z całą pewnością przewidywać liczne atrakcje. Głównym punktem będzie zwiedzanie zajezdni metra, czyli miejsca, gdzie składy są serwisowane i przygotowywane do codziennych kursów. Nie zabraknie również wystaw taboru, zarówno historycznego, jak i najnowszych pociągów, co pozwoli na porównanie ewolucji pojazdów metra.

Dni Transportu Publicznego to także impreza o charakterze pikniku rodzinnego. Można spodziewać się stref zabawy dla dzieci, konkursów, warsztatów, a także bogatej oferty gastronomicznej. Podobnie jak w poprzednich latach, prawdopodobnie zostaną uruchomione specjalne, linie komunikacyjne które ułatwią dojazd do Kabat z różnych części Warszawy.