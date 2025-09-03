18.3°C
1014.8 hPa
Życie Warszawy

Metro bez tajemnic. Dni Transportu Publicznego 2025 w Stacji Techniczno-Postojowej na Kabatach

Publikacja: 03.09.2025 07:45

Stacja Techniczno-Postojowa Metra Warszawskiego na Kabatach

Stacja Techniczno-Postojowa Metra Warszawskiego na Kabatach

Foto: mat. pras.

Kacper Komaiszko
Warszawa szykuje się na historyczną odsłonę Dni Transportu Publicznego. Po raz pierwszy w historii imprezy, Stacja Techniczno-Postojowa (STP) Metra na Kabatach, czyli serce podziemnej komunikacji, stanie otworem dla każdego chętnego.

Tegoroczna edycja Dni Transportu Publicznego odbędzie się 20 września i będzie stanowiła kulminację Europejskiego Tygodnia Mobilności. Celem tej corocznej inicjatywy jest promowanie transportu zbiorowego i zachęcanie mieszkańców do świadomego korzystania z komunikacji miejskiej. To wyjątkowa okazja, by na co dzień poznawać kulisy funkcjonowania warszawskich pojazdów, a tegoroczna formuła zapowiada się szczególnie atrakcyjnie.

Nowa formuła imprezy: STP Kabaty dla wszystkich

Dotychczas zwiedzanie zaplecza Metra Warszawskiego było przywilejem nielicznych. Wejścia na teren Stacji Techniczno-Postojowej na Kabatach były możliwe tylko po zdobyciu trudno dostępnych, specjalnych wejściówek, które rozchodziły się w mgnieniu oka. Decyzja o otwarciu obiektu dla wszystkich chętnych to przełom.

Już za kilkanaście dni, w sobotę 20 września 2025 roku, na kolejną edycję Dni Transportu Publicznego zaprosi nas Metro Warszawskie do Stacji Techniczno Postojowej na Kabatach. Szczegóły imprezy podamy bliżej połowy września, ale uwierzcie – będzie się działo – zapowiadają organizatorzy.

Przewidywane atrakcje i program wydarzenia

Chociaż pełen program imprezy zostanie ogłoszony bliżej terminu, bazując na poprzednich edycjach, możemy z całą pewnością przewidywać liczne atrakcje. Głównym punktem będzie zwiedzanie zajezdni metra, czyli miejsca, gdzie składy są serwisowane i przygotowywane do codziennych kursów. Nie zabraknie również wystaw taboru, zarówno historycznego, jak i najnowszych pociągów, co pozwoli na porównanie ewolucji pojazdów metra.

Dni Transportu Publicznego to także impreza o charakterze pikniku rodzinnego. Można spodziewać się stref zabawy dla dzieci, konkursów, warsztatów, a także bogatej oferty gastronomicznej. Podobnie jak w poprzednich latach, prawdopodobnie zostaną uruchomione specjalne, linie komunikacyjne które ułatwią dojazd do Kabat z różnych części Warszawy.

Reklama
Reklama

Dni Transportu Publicznego 2025 zapowiadają się jako jedno z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń dla miłośników komunikacji miejskiej. Warto śledzić oficjalne strony ZTM i Metra Warszawskiego, aby być na bieżąco z ostatecznym programem tego wyjątkowego dnia.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Widok znad krawędzi na wysokości 230 metrów podczas zachodu słońca - to zdarzenie warte zapamiętania
Nowa panorama Warszawy

9 września Highline Warsaw otwiera swoje podwoje

Dzięki specjalnie oznaczonym kontenerom, ustawionym w różnych punktach miasta, do tej pory udało się
recykling

150 ton „odzieży drugiej szansy” zebrane. Sukces akcji MPO

Głos może oddać każdy mieszkaniec województwa mazowieckiego – także dzieci
budżet obywatelski

Ostatnie dni głosowania na Mazowszu!

Lustro wody w Wiśle na odcinku warszawskim obniżyło się do niespotykanych wartości
rzeka

2 cm wody w Wiśle? Prognozy mówią, że stanie się to niedługo

Warszawscy policjanci zatrzymali czterech mężczyzn podejrzanych o oszustwa „na legendę"
Bezpieczeństwo

Warszawscy seniorzy oszukani „na legendę”

Od 1 września w pełni przejezdna jest Wisłostrada
ulice

Jakimi drogami pojedziemy po wakacyjnych remontach?

Moment incydentu został zarejestrowany z widowni
warszawa singera

Protest propalestyński zakłócił koncert finałowy festiwalu kultury żydowskiej

Zwycięzcę plebiscytu poznamy oficjalnie 11 października
plebiscyt

Które drzewo otrzyma tytuł Warszawskiego Drzewa Roku 2025?

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama