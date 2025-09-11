17.1°C
Życie Warszawy

Apartamentowiec zamiast pawilonów. Zmiany na Powiślu

Publikacja: 11.09.2025 10:45

Charakterystycznym elementem nowego budynku mają być łuki w przyziemiu nawiązujące do konstrukcji wiaduktu Mostu Poniatowskiego

Foto: mat. pras.

M.B.
Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Powiśle” rozpoczyna przygotowania do rozbiórki niewielkich pawilonów, które znajdują się na rogu alei 3 Maja i ulicy Solec. W ich miejscu stanie nowoczesny, luksusowy apartamentowiec z zaledwie 35 mieszkaniami.

Nowy budynek ma harmonizować z otoczeniem, nawiązując elementami wystroju fasady do zabytkowych arkad mostu Poniatowskiego.

Pawilony znikają z Powiśla, co powstanie w zamian?

W listopadzie ruszą prace rozbiórkowe pawilonów w sąsiedztwie remontowanego Mostu Poniatowskiego. Zgodnie z planem, w ich miejscu powstanie 11-kondygnacyjny apartamentowiec. Zatwierdzona do realizacji forma budynku to zwycięstwo tych spółdzielców, którzy protestowali przeciwko dwukrotnie większemu budynkowi z 70 mieszkaniami.

Charakterystycznym elementem architektonicznym mają być łuki w dolnej części budynku

Foto: mat. pras.

W nowym gmachu przy Solcu znajdzie się tylko 35 mieszkań, z których większość będzie miała powierzchnię ponad 100 metrów kwadratowych. Spółdzielnia „Powiśle” zapewnia, że lokale będą na tyle duże, by wykluczyć możliwość ich krótkoterminowego wynajmu.

Luksus i udogodnienia w nowym apartamentowcu

Inwestycja zapowiada się wyjątkowo. Na jednym z pięter, na wysokości płyty wiaduktu Mostu Poniatowskiego, mieszkańcy będą mieli dostęp do licznych udogodnień, takich jak siłownia, biura do pracy zdalnej oraz klub mieszkańca. Charakterystycznym elementem architektonicznym mają być łuki w dolnej części budynku, które w przemyślany sposób nawiązują do zabytkowej konstrukcji wiaduktu prowadzącego na przeprawę.

Zaznaczony obszar obok apartamentowca był przedmiotem sporu pomiędzy Spółdzielnią a jej członkami. Ostatecznie wybrano wariant mniej naruszający dotychczasową przestrzeń osiedla

Foto: mat. pras.

Kiedy ruszy budowa?

Za realizację projektu odpowiada firma Profbud. Mimo że prace rozbiórkowe ruszą wkrótce, inwestor musi jeszcze dopełnić formalności, w tym uzyskać pozwolenie na budowę. Z tego powodu dokładny harmonogram prac nie jest jeszcze znany.

Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Powiśle” stanie się jedynym właścicielem działki w 2025 roku, co otworzy drogę do rozpoczęcia tej prestiżowej inwestycji.

Źródło: zyciewarszawy.pl

