Apartamentowiec zamiast pawilonów. Zmiany na Powiślu

Luksus i udogodnienia w nowym apartamentowcu

Inwestycja zapowiada się wyjątkowo. Na jednym z pięter, na wysokości płyty wiaduktu Mostu Poniatowskiego, mieszkańcy będą mieli dostęp do licznych udogodnień, takich jak siłownia, biura do pracy zdalnej oraz klub mieszkańca. Charakterystycznym elementem architektonicznym mają być łuki w dolnej części budynku, które w przemyślany sposób nawiązują do zabytkowej konstrukcji wiaduktu prowadzącego na przeprawę.

Zaznaczony obszar obok apartamentowca był przedmiotem sporu pomiędzy Spółdzielnią a jej członkami. Ostatecznie wybrano wariant mniej naruszający dotychczasową przestrzeń osiedla Foto: mat. pras.

Kiedy ruszy budowa?

Za realizację projektu odpowiada firma Profbud. Mimo że prace rozbiórkowe ruszą wkrótce, inwestor musi jeszcze dopełnić formalności, w tym uzyskać pozwolenie na budowę. Z tego powodu dokładny harmonogram prac nie jest jeszcze znany.

Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Powiśle” stanie się jedynym właścicielem działki w 2025 roku, co otworzy drogę do rozpoczęcia tej prestiżowej inwestycji.