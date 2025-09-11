Apartamentowiec zamiast pawilonów. Zmiany na Powiślu

Charakterystycznym elementem nowego budynku mają być łuki w przyziemiu nawiązujące do konstrukcji wiaduktu Mostu Poniatowskiego
Nowy budynek ma harmonizować z otoczeniem, nawiązując elementami wystroju fasady do zabytkowych arkad mostu Poniatowskiego.
W listopadzie ruszą prace rozbiórkowe pawilonów w sąsiedztwie remontowanego Mostu Poniatowskiego. Zgodnie z planem, w ich miejscu powstanie 11-kondygnacyjny apartamentowiec. Zatwierdzona do realizacji forma budynku to zwycięstwo tych spółdzielców, którzy protestowali przeciwko dwukrotnie większemu budynkowi z 70 mieszkaniami.
Charakterystycznym elementem architektonicznym mają być łuki w dolnej części budynku
W nowym gmachu przy Solcu znajdzie się tylko 35 mieszkań, z których większość będzie miała powierzchnię ponad 100 metrów kwadratowych. Spółdzielnia „Powiśle” zapewnia, że lokale będą na tyle duże, by wykluczyć możliwość ich krótkoterminowego wynajmu.
Inwestycja zapowiada się wyjątkowo. Na jednym z pięter, na wysokości płyty wiaduktu Mostu Poniatowskiego, mieszkańcy będą mieli dostęp do licznych udogodnień, takich jak siłownia, biura do pracy zdalnej oraz klub mieszkańca. Charakterystycznym elementem architektonicznym mają być łuki w dolnej części budynku, które w przemyślany sposób nawiązują do zabytkowej konstrukcji wiaduktu prowadzącego na przeprawę.
Zaznaczony obszar obok apartamentowca był przedmiotem sporu pomiędzy Spółdzielnią a jej członkami. Ostatecznie wybrano wariant mniej naruszający dotychczasową przestrzeń osiedla
Za realizację projektu odpowiada firma Profbud. Mimo że prace rozbiórkowe ruszą wkrótce, inwestor musi jeszcze dopełnić formalności, w tym uzyskać pozwolenie na budowę. Z tego powodu dokładny harmonogram prac nie jest jeszcze znany.
Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Powiśle” stanie się jedynym właścicielem działki w 2025 roku, co otworzy drogę do rozpoczęcia tej prestiżowej inwestycji.