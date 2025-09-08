18.5°C
Fisz Emade Tworzywo w parku Szczęśliwickim

Publikacja: 08.09.2025 17:30

Emade i Fisz, czyli bracia Waglewscy

Foto: Bart Pogoda/Mat.Pras.

W piątek, 13 września, o godz. 19:00 w parku Szczęśliwickim wystąpi Fisz Emade Tworzywo – jeden z najważniejszych zespołów polskiej sceny muzycznej ostatnich lat.

Fisz Emade Tworzywo świętuje w tym roku 25-lecie działalności oraz premierę nowej płyty „25", będącej muzycznym podsumowaniem ich ćwierćwiecza twórczości.

Fisz Emade Tworzywo świętuje w tym roku 25-lecie działalności oraz premierę nowej płyty „25”, będącej muzycznym podsumowaniem ich ćwierćwiecza twórczości.

25-lecie grupy Fisz Emade Tworzywo

Grupa powstała z inicjatywy braci: producenta muzycznego i instrumentalisty Piotra „Emade” Waglewskiego oraz rapera i wokalisty Bartosza „Fisza” Waglewskiego.

Publiczność może spodziewać się energetycznego koncertu łączącego elektronikę, hip-hop, jazz, funk i rock, a także autentycznego kontaktu z artystami, z którego znani są bracia Waglewscy.

Wydarzenie będzie miało charakter otwarty i bezpłatny, z pełnym pakietem udogodnień dla osób z różnymi potrzebami – dostępne będą m.in.: pętla indukcyjna, miejsca dla osób na wózkach, toalety bez barier oraz możliwość wypożyczenia ochronników słuchu.

Nowy cykl Ośrodka Kultury Ochoty

Koncert zainauguruje nowy cykl Ośrodka Kultury Ochoty – „7 Wspaniałych”, poświęcony najciekawszym męskim postaciom współczesnej polskiej muzyki.

Uczestnicy spotkają się z różnymi brzmieniami, stylami i osobowościami scenicznymi, które łączy jedno – pasja do tworzenia muzyki. „Siedem wieczorów, siedem opowieści i jedna wspólna podróż przez dźwięki” – zachęcają organizatorzy

