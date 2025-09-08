Fisz Emade Tworzywo w parku Szczęśliwickim

Emade i Fisz, czyli bracia Waglewscy
W piątek, 13 września, o godz. 19:00 w parku Szczęśliwickim wystąpi Fisz Emade Tworzywo – jeden z najważniejszych zespołów polskiej sceny muzycznej ostatnich dekad.
Fisz Emade Tworzywo świętuje w tym roku 25-lecie działalności oraz premierę nowej płyty „25”, będącej muzycznym podsumowaniem ich ćwierćwiecza twórczości.
Grupa powstała z inicjatywy braci: producenta muzycznego i instrumentalisty Piotra „Emade” Waglewskiego oraz rapera i wokalisty Bartosza „Fisza” Waglewskiego.
Publiczność może spodziewać się energetycznego koncertu łączącego elektronikę, hip-hop, jazz, funk i rock, a także autentycznego kontaktu z artystami, z którego znani są bracia Waglewscy.
Wydarzenie będzie miało charakter otwarty i bezpłatny, z pełnym pakietem udogodnień dla osób z różnymi potrzebami – dostępne będą m.in.: pętla indukcyjna, miejsca dla osób na wózkach, toalety bez barier oraz możliwość wypożyczenia ochronników słuchu.
Koncert zainauguruje nowy cykl Ośrodka Kultury Ochoty – „7 Wspaniałych”, poświęcony najciekawszym męskim postaciom współczesnej polskiej muzyki.
Uczestnicy spotkają się z różnymi brzmieniami, stylami i osobowościami scenicznymi, które łączy jedno – pasja do tworzenia muzyki. „Siedem wieczorów, siedem opowieści i jedna wspólna podróż przez dźwięki” – zachęcają organizatorzy