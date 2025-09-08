Fisz Emade Tworzywo w parku Szczęśliwickim

Wydarzenie będzie miało charakter otwarty i bezpłatny, z pełnym pakietem udogodnień dla osób z różnymi potrzebami – dostępne będą m.in.: pętla indukcyjna, miejsca dla osób na wózkach, toalety bez barier oraz możliwość wypożyczenia ochronników słuchu.

Nowy cykl Ośrodka Kultury Ochoty

Koncert zainauguruje nowy cykl Ośrodka Kultury Ochoty – „7 Wspaniałych”, poświęcony najciekawszym męskim postaciom współczesnej polskiej muzyki.

Uczestnicy spotkają się z różnymi brzmieniami, stylami i osobowościami scenicznymi, które łączy jedno – pasja do tworzenia muzyki. „Siedem wieczorów, siedem opowieści i jedna wspólna podróż przez dźwięki” – zachęcają organizatorzy