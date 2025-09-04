Dni otwarte w Miejscach Aktywności Lokalnej

MAL-e to przestrzenie, w których mieszkańcy mogą wspólnie działać, rozwijać pasje i budować więzi sąsiedzkie
MAL-e to przestrzenie, w których mieszkańcy mogą wspólnie działać, rozwijać pasje i budować więzi sąsiedzkie. Czerpią z pomysłów mieszkańców, dostosowując swoje działania do charakteru tworzącej je społeczności. Tu zawiązują się nowe znajomości i umacniają te wieloletnie, a dla niektórych MAL-e stają się drugim domem.
Do MAL-u można przyjść napić się kawy, pograć w planszówki czy szachy, wziąć udział w warsztatach, ale też potańczyć czy wspólnie pomuzykować – wszystko jest bezpłatne.
– Jeśli jeszcze nigdy nie byliście w swoim najbliższym Miejscu Aktywności Lokalnej, to najwyższy czas to zmienić, a zbliża się ku temu wspaniała okazja – dni otwarte warszawskich MAL-i. W żadnym z nich nie zabraknie atrakcji, bo będzie można wziąć udział np. w spotkaniach, potańcówkach i warsztatach, a przede wszystkim lepiej poznać lokalne społeczności – mówi Jacek Wiśnicki, wiceprezydent Warszawy.
Większość Miejsc Aktywności Lokalnej prowadzą miejskie instytucje, takie jak domy kultury, biblioteki i ośrodki pomocy społecznej. Wśród nich znaleźć można także miejsca tworzone przez organizacje pozarządowe, spółdzielnie mieszkaniowe czy prywatnych przedsiębiorców. MAL-e powstają z myślą o mieszkańcach, którzy chcą działać, ciekawie spędzać czas i rozwijać sąsiedzkie relacje.
Dni otwarte to czas spotkań, inspiracji i odkrywania potencjału lokalnej społeczności. MAL jest miejscem dla każdego – otwartym, życzliwym i pełnym możliwości, a wrześniowe wydarzenia to świetna okazja, by poznać sąsiadów i wspólnie stworzyć coś wyjątkowego.
Na stronie Warszawa Sąsiedzka dostępna jest lista wydarzeń z podziałem na dzielnice, co ułatwia znalezienie spotkania w najbliższej okolicy. W tym roku zaplanowano m.in. koncert jazzowy, sąsiedzkie śpiewanie, spotkania przyrodnicze, wystawę malarstwa, spektakl dla dzieci oraz rozmaite warsztaty, m.in. gwary warszawskiej.