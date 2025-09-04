Dni otwarte w Miejscach Aktywności Lokalnej

W Warszawie działa ponad 120 Miejsc Aktywności Lokalnej. Między 5 a 14 września warszawiacy będą mogli lepiej je poznać podczas dni otwartych.



MAL-e to przestrzenie, w których mieszkańcy mogą wspólnie działać, rozwijać pasje i budować więzi sąsiedzkie. Czerpią z pomysłów mieszkańców, dostosowując swoje działania do charakteru tworzącej je społeczności. Tu zawiązują się nowe znajomości i umacniają te wieloletnie, a dla niektórych MAL-e stają się drugim domem.

Reklama Reklama

Czym są Miejsca Aktywności Lokalnej?

Do MAL-u można przyjść napić się kawy, pograć w planszówki czy szachy, wziąć udział w warsztatach, ale też potańczyć czy wspólnie pomuzykować – wszystko jest bezpłatne.

– Jeśli jeszcze nigdy nie byliście w swoim najbliższym Miejscu Aktywności Lokalnej, to najwyższy czas to zmienić, a zbliża się ku temu wspaniała okazja – dni otwarte warszawskich MAL-i. W żadnym z nich nie zabraknie atrakcji, bo będzie można wziąć udział np. w spotkaniach, potańcówkach i warsztatach, a przede wszystkim lepiej poznać lokalne społeczności – mówi Jacek Wiśnicki, wiceprezydent Warszawy.

Większość Miejsc Aktywności Lokalnej prowadzą miejskie instytucje, takie jak domy kultury, biblioteki i ośrodki pomocy społecznej. Wśród nich znaleźć można także miejsca tworzone przez organizacje pozarządowe, spółdzielnie mieszkaniowe czy prywatnych przedsiębiorców. MAL-e powstają z myślą o mieszkańcach, którzy chcą działać, ciekawie spędzać czas i rozwijać sąsiedzkie relacje.