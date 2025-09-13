Nauczą programować za darmo. Rusza kolejna edycja clickON

Giganci Programowania, czyli międzynarodowa szkoła programowania dla dzieci i młodzieży, zaprasza co kolejnej edycji programu clickON. W jego ramach dzieci mogą bezpłatnie wypróbować dodatkowe lekcje z tego zakresu. Zapisy potrwają do 30 września.



W drugiej edycji clickON tradycyjne planszówki spotykają się ze światem cyfrowym.

ClickON – planszówki połączone z programowaniem

Uczestnicy stworzą np. własną grę losową do przechytrzenia piratów w kości albo zaprogramują bankiera ułatwiającego rozgrywkę w Monopoly. Do pracy posłużą im środowiska takie jak Scratch, Minecraft, Python czy C#.

Zajęcia odbywają się zarówno stacjonarnie m.in, w Warszawie, a także online. W Śródmieściu organizatorzy zapraszają przy na ul. Żurawią 6/12.

Zapisy trwają do 30 września. Każde spotkanie trwa 1,5 godziny i prowadzone jest przez doświadczonych trenerów. Dzieci wspólnie rozwiązują zadania i łamigłówki, tworzą pierwsze aplikacje i odkrywają tajniki ulubionych gier.