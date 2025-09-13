21.6°C
Nauczą programować za darmo. Rusza kolejna edycja clickON

Publikacja: 13.09.2025 12:45

Uczestnicy stworzą np. własną grę losową do przechytrzenia piratów w kości albo zaprogramują bankiera ułatwiającego rozgrywkę w Monopoly.

Foto: Adobe Stock

rbi
Giganci Programowania, czyli międzynarodowa szkoła programowania dla dzieci i młodzieży, zaprasza co kolejnej edycji programu clickON. W jego ramach dzieci mogą bezpłatnie wypróbować dodatkowe lekcje z tego zakresu. Zapisy potrwają do 30 września.

W drugiej edycji clickON tradycyjne planszówki spotykają się ze światem cyfrowym.

ClickON – planszówki połączone z programowaniem

Uczestnicy stworzą np. własną grę losową do przechytrzenia piratów w kości albo zaprogramują bankiera ułatwiającego rozgrywkę w Monopoly. Do pracy posłużą im środowiska takie jak Scratch, Minecraft, Python czy C#.

Zajęcia odbywają się zarówno stacjonarnie m.in, w Warszawie, a także online. W Śródmieściu organizatorzy zapraszają przy na ul. Żurawią 6/12.

Zapisy trwają do 30 września. Każde spotkanie trwa 1,5 godziny i prowadzone jest przez doświadczonych trenerów. Dzieci wspólnie rozwiązują zadania i łamigłówki, tworzą pierwsze aplikacje i odkrywają tajniki ulubionych gier.

Od Scratcha po Pythona

Program warsztatów clickON został dopasowany do wieku uczestników. Dzieci w wieku 6-9 lat będą stawiać pierwsze kroki w kodowaniu w Scratchu i Minecraft Education. To nauka w formie zabawy, która rozwija logiczne myślenie. Starsze dzieci, w wieku 10-12 lat – oprócz Scratcha i Minecraft Education – nauczą się tworzenia prostych aplikacji mobilnych w App Inventorze. To idealny sposób, by zajrzeć „od kuchni” do świata smartfonów.

Z kolei dla młodzieży w wieku 13-18 lat przewidziano naukę popularnych języków programowania, takich jak Python i C#. To okazja do stworzenia pierwszych poważniejszych projektów i zdobycia umiejętności przydatnych w przyszłości.

Zapisy odbywają się poprzez formularz na stronie: clickon.edu.pl. Liczba miejsc jest ograniczona.

